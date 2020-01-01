Зимой у многих возникает дефицит витамина D.

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Витамины и минералы участвуют прежде всего в регулировании обменными процессами в организме. В зависимости от возраста, пола, состояния здоровья, веса, роста, физической активности, физиологических потребностей человеку необходимо разное количество этих веществ. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, зачем организму необходим витамин D.



В холодное время года солнечная активность низкая, наш организм не способен в достаточном количестве синтезировать витамин D под действием солнечных лучей. В конце концов, его запасов, которые накапливались в жировой ткани весной и летом, часто не хватает на весь зимний период.



Но есть еще второй путь усвоения витамина D - в форме D2 (эргокальциферола), мы ее получаем исключительно с пищей. D2 можно найти в жирных сортах рыбы, печени трески, говяжьей печени, яйцах, сыре, сметане.



Зачем организму витамин D Depositphotos.com

витамин D контролирует усвоение кальция, фосфора. Например, без него усваивается только 10-15% кальция из пищи.

укрепляет костную и мышечную ткань,

-помогает бороться с депрессией, противостоять вирусам и бактериям, кожным заболеванием и диабета.

Это важно по многим причинам.

По разным оценкам от 50 до 90% детей и взрослых имеют его нехватку.

Суточные дозы для профилактики дефицита витамина D:

взрослым в возрасте 18-50 лет и подросткам - не менее 600-800 МО.

после 50 лет рекомендуется получать не менее 800-1000 МО витамина D в сутки.

Пожилым людям, беременным, в период лактации, женщинам, планирующим беременность нужно знать концентрацию витамина D в крови - у них возможен его дефицит.

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Рекомендуется сдать анализ на 25 (ОН) D и и обсудить с врачом причины возможной нехватки витамина. В зимнее время это особенно актуально - именно сейчас гиповитаминоз встречается чаще.

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