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Что есть перед тренировкой: советы диетолога

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Диетолог развеяла популярный миф.
Что есть перед тренировкой: советы диетолога
Что есть перед тренировкой: советы диетолога
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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram поделилась лайфхаком, что съесть, чтобы тренировка была продуктивной.

За 40-60 минут до тренировки необходимо съесть порцию сложных углеводов - это обеспечит вас энергией.

Забудьте о правиле “нельзя есть за 2 часа до тренировки и 2 часа после”. ⠀
В этом случае вы не едите на протяжении 5-6 часов, то есть спустя 2 часа после силовых нагрузок уже испытываете сильный голод, а значит, рискуете переесть.

Под “углеводами“, конечно же, подразумеваются сложные углеводы, а не пирожки и конфеты.

Что есть перед тренировкой: советы диетолога
Что есть перед тренировкой: советы диетолога
Pinterest

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Поэтому, отличным решением будет съесть перед тренировкой (за 30-40 минут) небольшую порцию каши из цельной крупы или макарон из твердых сортов муки, или кусочек цельнозернового хлеба - углеводы придадут сил и вы сможете выложиться больше, а значит, потратите больше энергии!

Если после тренировки вы чувствуете усталость, то можно сразу же покушать. Тем более, что если вы ели перед тренировкой за 2-2.5 часа, а сама тренировка длилась час, то скорее всего уже и пора.

Это может быть что-то белково-углеводное (например, рыба/птица+овощи+каша).
К этому приему пищи можно также добавить фрукты/сухофрукты (во второй половине дня несладкие - киви, грейпфрут)

Глюкоза-повышает уровень инсулина в крови и помогает белкам быстрее усваиваться.
Главное, чтобы еда после тренировки не была жирной, иначе жир отправится прямиком в депо.

Ранее мы писали, какие продукты помогают очистить организм. 

 

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Теги: питание, советы диетолога, Светлана Фус
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