Диетолог развеяла популярный миф.

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram поделилась лайфхаком, что съесть, чтобы тренировка была продуктивной.



За 40-60 минут до тренировки необходимо съесть порцию сложных углеводов - это обеспечит вас энергией.

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Забудьте о правиле “нельзя есть за 2 часа до тренировки и 2 часа после”. ⠀

В этом случае вы не едите на протяжении 5-6 часов, то есть спустя 2 часа после силовых нагрузок уже испытываете сильный голод, а значит, рискуете переесть.

Под “углеводами“, конечно же, подразумеваются сложные углеводы, а не пирожки и конфеты.



Что есть перед тренировкой: советы диетолога Pinterest

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Поэтому, отличным решением будет съесть перед тренировкой (за 30-40 минут) небольшую порцию каши из цельной крупы или макарон из твердых сортов муки, или кусочек цельнозернового хлеба - углеводы придадут сил и вы сможете выложиться больше, а значит, потратите больше энергии!

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Если после тренировки вы чувствуете усталость, то можно сразу же покушать. Тем более, что если вы ели перед тренировкой за 2-2.5 часа, а сама тренировка длилась час, то скорее всего уже и пора.

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Это может быть что-то белково-углеводное (например, рыба/птица+овощи+каша).

К этому приему пищи можно также добавить фрукты/сухофрукты (во второй половине дня несладкие - киви, грейпфрут)



Глюкоза-повышает уровень инсулина в крови и помогает белкам быстрее усваиваться.

Главное, чтобы еда после тренировки не была жирной, иначе жир отправится прямиком в депо.

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