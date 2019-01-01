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Продукты, которые помогут очистить организм после праздников

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После длительных гуляний и застолий организму жизненно необходима передышка и очищение от токсинов .
Продукты, которые помогут очистить организм после праздников
Продукты, которые помогут очистить организм после праздников
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Закончились праздники и пора возвращаться в строй. Если на вашей совести тазики салатов с майонезом, обильно запитые шампанским, самое время пересмотреть свой рацион и добавить следующие продукты. 

  • Зеленые листовые овощи

Хлорофилл, содержащийся в зеленых листовых овощах, помогает выводить из организма токсины. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетом Лестера. Эти продукты помогают печени выполнять свою функцию детоксикации.

Продукты, которые помогут очистить организм после праздников
Продукты, которые помогут очистить организм после праздников
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  • Чеснок

Помимо защиты сердца, он активирует ферменты печени и очень хорошо работает, выполняя одну из своих основных задач - выведение токсинов из крови.

  • Семена кунжута

Семена кунжута защищают клетки печени от повреждений, вызванных алкоголем и другими продуктами, содержащими химические вещества.

  • Лимон

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Лимон помогает устранить токсины и бактерии и поддерживать здоровый уровень рН в организме. Вы можете включить его в свой рацион в качестве заправки для салата или выпивать воду с лимоном натощак.

Продукты, которые помогут очистить организм после праздников
Продукты, которые помогут очистить организм после праздников
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  • Морковь

Морковь богата флаваноидами, бета-каротином и глутатионом, которые способствуют детоксикации и улучшению функции печени.

  • Рис

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Коричневый рис богат основными питательными веществами, выводящими токсины, такими как витамины группы В, магний, марганец и фосфор. Он также содержит много клетчатки, полезной для очищения толстой кишки, и богат селеном, который может помочь защитить печень и улучшить состояние кожи.

Ранее мы писали, какие привычки стоит обрести.

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Теги: питание, очистка организма, продукты
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