После длительных гуляний и застолий организму жизненно необходима передышка и очищение от токсинов .

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Закончились праздники и пора возвращаться в строй. Если на вашей совести тазики салатов с майонезом, обильно запитые шампанским, самое время пересмотреть свой рацион и добавить следующие продукты.

Зеленые листовые овощи

Хлорофилл, содержащийся в зеленых листовых овощах, помогает выводить из организма токсины. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетом Лестера. Эти продукты помогают печени выполнять свою функцию детоксикации.



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Чеснок

Помимо защиты сердца, он активирует ферменты печени и очень хорошо работает, выполняя одну из своих основных задач - выведение токсинов из крови.

Семена кунжута

Семена кунжута защищают клетки печени от повреждений, вызванных алкоголем и другими продуктами, содержащими химические вещества.

Лимон

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Лимон помогает устранить токсины и бактерии и поддерживать здоровый уровень рН в организме. Вы можете включить его в свой рацион в качестве заправки для салата или выпивать воду с лимоном натощак.



Продукты, которые помогут очистить организм после праздников Pinterest

Морковь

Морковь богата флаваноидами, бета-каротином и глутатионом, которые способствуют детоксикации и улучшению функции печени.

Рис

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Коричневый рис богат основными питательными веществами, выводящими токсины, такими как витамины группы В, магний, марганец и фосфор. Он также содержит много клетчатки, полезной для очищения толстой кишки, и богат селеном, который может помочь защитить печень и улучшить состояние кожи.

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