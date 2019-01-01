Продукты, которые помогут очистить организм после праздников
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Закончились праздники и пора возвращаться в строй. Если на вашей совести тазики салатов с майонезом, обильно запитые шампанским, самое время пересмотреть свой рацион и добавить следующие продукты.
- Зеленые листовые овощи
Хлорофилл, содержащийся в зеленых листовых овощах, помогает выводить из организма токсины. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетом Лестера. Эти продукты помогают печени выполнять свою функцию детоксикации.
- Чеснок
Помимо защиты сердца, он активирует ферменты печени и очень хорошо работает, выполняя одну из своих основных задач - выведение токсинов из крови.
- Семена кунжута
Семена кунжута защищают клетки печени от повреждений, вызванных алкоголем и другими продуктами, содержащими химические вещества.
- Лимон
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Лимон помогает устранить токсины и бактерии и поддерживать здоровый уровень рН в организме. Вы можете включить его в свой рацион в качестве заправки для салата или выпивать воду с лимоном натощак.
- Морковь
Морковь богата флаваноидами, бета-каротином и глутатионом, которые способствуют детоксикации и улучшению функции печени.
- Рис
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Коричневый рис богат основными питательными веществами, выводящими токсины, такими как витамины группы В, магний, марганец и фосфор. Он также содержит много клетчатки, полезной для очищения толстой кишки, и богат селеном, который может помочь защитить печень и улучшить состояние кожи.
Ранее мы писали, какие привычки стоит обрести.
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