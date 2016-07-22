Как питаться в жару: полезные советы

Летняя жара – настоящее испытание для организма. В этот период необходимо корректировать свое питание, чтобы избежать обезвоживания и проблем с пищеварением.

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Летом очень важно следить за своим рационом. Мы не только получаем необходимые витамины и минерали в летний период, но и должны думать о безопасности своего здоровья. За питанием в летний период стоит следить особенно тщательно. Читай на Ivona, как составить свой рацион, чтобы не допустить обезвоживания организма и чувствовать себя комфортно.

Как питаться в жару

Ешь чаще, но небольшими порциями

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В жару важно не допустить переедания, так как обильный прием пищи непременно вызовет чувство тяжести, снижение трудоспособности и упадок сил. Лучше спланируй пять приемов пищи в течение дня и ешь небольшими порциями. Удели внимание завтраку: утренний рацион должен содержать достаточное количество калорий, чтобы обеспечить заряд бодрости на весь день. На обед обычно приходится самое жаркое время суток, поэтому тяжелую пищу есть не рекомендуется.

Откажись от некоторых блюд

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Такие продукты, как жирное мясо, жирная рыба, острые блюда и кофе способствуют выработке тепла. Поэтому от них летом лучше отказаться (либо свести количество употребления к минимуму).

Ешь легкие, тонизирующие блюда

К тонизирующим продуктам относятся свежие овощи и фрукты, белковые продукты и холодные супы. Овощи и фрукты содержат не только полезные микроэлементы и витамины, но и воду, что очень важно при жаркой погоде. К тому же, в них содержится клетчатка, которая способствует выводу шлаков из организма.

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Белковые продукты легко перевариваются и дают достаточное количество энергии, а легкие холодные супы (по типу окрошки или гаспачо) хорошо “охлаждают” организм в летнюю жару. Кроме того, кислые продукты стимулируют слюноотделение, благодаря чему меньше ощущается жажда.

Пей воду

Летом организму необходимо больше жидкости, чем в любой другой период. Нужно помнить об опасности обезвоживания, и выпивать от 1,5 до 3 литров чистой воды ежедневно. Пить воду нужно небольшими порциями (100-150 мл) каждые 30-40 минут.

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В жару стоит отказаться от сладких газированных напитков, это только усилит жажду. Лучше отдай предпочтение зеленому или травяному чаю, при этом сильно охлаждать его не рекомендуется.

Несмотря на общие рекомендации, не забывай об индивидуальных особенностях. Если у тебя имеются проблемы с почками, гипертония или другие патологии сердечно-сосудистой системы, то тебе не следует сильно увеличивать количество питья, так как это может усугубить имеющиеся проблемы.