4 отличных рецепта коктейлей для похудения

Домашние коктейли для похудения — это смесь полезных и в то же время вкусных продуктов. Они улучшают метаболизм и препятствуют отложению избыточного жира в районе талии.

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Процесс отложения лишнего веса может иметь разные причины, но одна из наиболее распространенных – повышенный аппетит, с которым приходится бороться.

Коктейли для похудения помогут поддерживать правильное питание и здоровый образ жизни.

Манго ласси с кардамоном

Манго ласси depositphotos.com

Популярный индийский напиток на йогуртовой основе с манго. В аюрведической медицине ласси охлаждает пищеварительную систему, помогая функционировать кишечнику.

Ингредиенты:

простой йогурт – 1 стакан

молоко – 1/2 стакана

нарезанная мякоть манго – 1 стакан

сахар – 4 ч.л. или по вкусу

молотый кардамон – щепотка

Приготовление:

Манго помыть, почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть кусочками. Отправить манго, йогурт, молоко, сахар и кардамон в блендер и взбивать в течение 2 минут. Разлить напиток по бокалам, посыпать молотым кардамоном и подавать. Ласси можно хранить в холодильнике в течение 24 часов.

Имбирно-лимонный чай

Имбирный чай depositphotos.com

Такой чай богат полезными веществами, антиоксидантами, витаминами, и элементами, ускоряющими обменные процессы.

Такой чай может повысить иммунитет, избавить от токсинов, улучшить лимфоток, устранить ожирение, целлюлит и укрепить структуру волос и ногтей.

Ингредиенты:

имбирный корень – 1 шт

сок лимона – 1/2 шт

черный перец – щепотка

мята – 2-3 небольших листочка

зеленый чай крупнолистый – заварка на литр

вода – 1 л

мед – по вкусу

Приготовление:

Имбирный корень помыть, очистить, измельчить и уложить в большой чайник для заваривания. Из половинки лимона выдавить сок и полить им имбирь. Отдельно заварить чай и залить ним имбирь. Добавить в чай перец и перетертые мятные листья. Все укутать и дать постоять минут 10. После чего обязательно процедить, иначе вкус будет слишком острым и насыщенным. Подавать можно в любом виде, исходя из личных предпочтений (можно и в охлажденном). Мед лучше подать отдельно. Если вкус или аромат чая будут казаться слишком непривычными, можно добавить в напиток несколько кусочков апельсина, лимона или любого другого фрукта.

Масала чай

Чай масала depositphotos.com

Чай масала – очень бодрящий индийский напиток. Особенность специй в нем – они ускоряют метаболизм. Это именно то, что нужно желающим похудеть.



Ингредиенты:

молоко 2,5-3,2% – 1000 мл

вода – 1100 мл

чай черный, байховый (хороший цейлонский) – 20 г

сахар – 75 г

имбирь свежий (корень) – 30 г

Читай также: Как понять, что вы встретили своего человека? мускатный орех (средний) – 1 шт.

мускатный орех (средний) – 1 шт. перец черный горошком – 10-15 шт.

корица (палочка) – 1 шт. или 1 ч.л.

бадьян (звездочки) – 2 шт.

фенхель – 0,5 ч.л.

гвоздика (бутоны) – 2-3 шт.

фенугрек (пажитник, шамбала) – 0,5 ч.л.

кардамон (целый) – 4 шт.

Приготовление:

Довести до кипения воду и молоко. Уменьшить огонь и засыпать: в воду – чай, а в молоко – очищенный и нарезанный мелкими кусочками имбирь, нарезанный тонкими пластинами мускатный орех и черный перец. Через 2-3 минуты добавить в молоко растертую корицу и все остальные специи. Настаивать еще 2 минуты, добавить сахар и снять молоко с огня. Соединить молоко со специями и чай. Для этого несколько раз перелить жидкости из одного сосуда в другой. Ошпарить чашки кипятком, налить в них чай и подавать.

Зеленый коктейль с ананасом и шпинатом

Зеленый коктейль с ананасом и шпинатом depositphotos.com

Зеленые коктейли сейчас очень популярны. Это один из лучших способов утолить голод, насытить организм, а также сбросить вес и улучшить здоровье. К тому же это очень вкусно!

Ингредиенты:

ананас – 200 г

вода – 300 мл

бананы – 1 шт

шпинат свежий – 1 пучок

Приготовление:

удалить плодоножку ананаса. Для этого открути ее, крепко удерживая фрукт. Отрезать по 2-3 см сверху и снизу. Срезать колючую кожицу ананаса и нарезать фрукт ломтиками, толщиной чуть больше 1 см. Для коктейля будет достаточно половины ананаса (сердцевину не использовать, если у тебя блендер недостаточно мощный). Листья шпината помыть и удалить подпорченные листья. Банан нарезать кольцами. Перелить коктейль в стакан и подавать на стол. Желательно такой коктейль пить сразу. Поместить все в блендер и смешать, добавляя постепенно воду. По желанию – больше (если нужно чтобы получился более жидкий коктейль) или меньше (если хочешь приготовить густой коктейль).

Смотри в галерее, как приготовить яблочную воду с корицей для похудения:

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