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4 отличных рецепта коктейлей для похудения

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Домашние коктейли для похудения — это смесь полезных и в то же время вкусных продуктов. Они улучшают метаболизм и препятствуют отложению избыточного жира в районе талии.
Напитки для похудения
Напитки для похудения
depositphotos.com

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Процесс отложения лишнего веса может иметь разные причины, но одна из наиболее распространенных – повышенный аппетит, с которым приходится бороться. 

Коктейли для похудения помогут поддерживать правильное питание и здоровый образ жизни. 

Манго ласси с кардамоном

Манго ласси
Манго ласси
depositphotos.com

Популярный индийский напиток на йогуртовой основе с манго. В аюрведической медицине ласси охлаждает пищеварительную систему, помогая функционировать кишечнику.

Ингредиенты:

  • простой йогурт – 1 стакан
  • молоко – 1/2 стакана
  • нарезанная мякоть манго – 1 стакан
  • сахар – 4 ч.л. или по вкусу
  • молотый кардамон – щепотка

Приготовление: 

  1. Манго помыть, почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть кусочками.
  2. Отправить манго, йогурт, молоко, сахар и кардамон в блендер и взбивать в течение 2 минут.
  3. Разлить напиток по бокалам, посыпать молотым кардамоном и подавать.
  4. Ласси можно хранить в холодильнике в течение 24 часов.

Имбирно-лимонный чай

Имбирный чай
Имбирный чай
depositphotos.com

Такой чай богат полезными веществами, антиоксидантами, витаминами, и элементами, ускоряющими обменные процессы.

Такой чай может повысить иммунитет, избавить от токсинов, улучшить лимфоток, устранить ожирение, целлюлит и укрепить структуру волос и ногтей.

Ингредиенты:

  • имбирный корень – 1 шт
  • сок лимона – 1/2 шт
  • черный перец – щепотка
  • мята – 2-3 небольших листочка
  • зеленый чай крупнолистый – заварка на литр
  • вода – 1 л
  • мед – по вкусу

Приготовление:

  1. Имбирный корень помыть, очистить, измельчить и уложить в большой чайник для заваривания.
  2. Из половинки лимона выдавить сок и полить им имбирь.
  3. Отдельно заварить чай и залить ним имбирь. Добавить в чай перец и перетертые мятные листья. Все укутать и дать постоять минут 10. После чего обязательно процедить, иначе вкус будет слишком острым и насыщенным.
  4. Подавать можно в любом виде,  исходя из личных предпочтений (можно и в охлажденном). Мед лучше подать отдельно. 
  5. Если вкус или аромат чая будут казаться слишком непривычными, можно добавить в напиток несколько кусочков апельсина, лимона или любого другого фрукта.

Масала чай

Чай масала
Чай масала
depositphotos.com

Чай масала – очень бодрящий индийский напиток. Особенность специй в нем – они ускоряют метаболизм. Это именно то, что нужно желающим похудеть.

Ингредиенты:

  • молоко 2,5-3,2% – 1000 мл
  • вода – 1100 мл
  • чай черный, байховый (хороший цейлонский) – 20 г
  • сахар – 75 г
  • имбирь свежий (корень) – 30 г

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    мускатный орех (средний) – 1 шт.
  • перец черный горошком – 10-15 шт.
  • корица (палочка) – 1 шт. или 1 ч.л.
  • бадьян (звездочки) – 2 шт.
  • фенхель – 0,5 ч.л.
  • гвоздика (бутоны) – 2-3 шт.
  • фенугрек (пажитник, шамбала) – 0,5 ч.л.
  • кардамон (целый) – 4 шт.

Приготовление:

  1. Довести до кипения воду и молоко.
  2. Уменьшить огонь и засыпать: в воду – чай, а в молоко – очищенный и нарезанный мелкими кусочками имбирь, нарезанный тонкими пластинами мускатный орех и черный перец.
  3. Через 2-3 минуты добавить в молоко растертую корицу и все остальные специи. Настаивать еще 2 минуты, добавить сахар и снять молоко с огня.
  4. Соединить молоко со специями и чай.
  5. Для этого несколько раз перелить жидкости из одного сосуда в другой. 
  6. Ошпарить чашки кипятком, налить в них чай и подавать.

Зеленый коктейль с ананасом и шпинатом

Зеленый коктейль с ананасом и шпинатом
Зеленый коктейль с ананасом и шпинатом
depositphotos.com

Зеленые коктейли сейчас очень популярны. Это один из лучших способов утолить голод, насытить организм, а также сбросить вес и улучшить здоровье. К тому же это очень вкусно!

Ингредиенты:

  • ананас – 200 г
  • вода – 300 мл
  • бананы – 1 шт
  • шпинат свежий – 1 пучок

Приготовление: 

  1. удалить плодоножку ананаса. Для этого открути ее, крепко удерживая фрукт. Отрезать по 2-3 см сверху и снизу.
  2. Срезать колючую кожицу ананаса и нарезать фрукт ломтиками, толщиной чуть больше 1 см. Для коктейля будет достаточно половины ананаса (сердцевину не использовать, если у тебя блендер недостаточно мощный). 
  3. Листья шпината помыть и удалить подпорченные листья. Банан нарезать кольцами. 
  4. Перелить коктейль в стакан и подавать на стол. Желательно такой коктейль пить сразу. Поместить все в блендер и смешать, добавляя постепенно воду. По желанию – больше (если нужно чтобы получился более жидкий коктейль) или меньше (если хочешь приготовить густой коктейль).

Смотри в галерее, как приготовить яблочную воду с корицей для похудения:

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Теги: коктейли для похудения, напитки для похудения, похудение, напитки
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Источник: ivona

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