4 отличных рецепта коктейлей для похудения
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Процесс отложения лишнего веса может иметь разные причины, но одна из наиболее распространенных – повышенный аппетит, с которым приходится бороться.
Коктейли для похудения помогут поддерживать правильное питание и здоровый образ жизни.
Манго ласси с кардамоном
Популярный индийский напиток на йогуртовой основе с манго. В аюрведической медицине ласси охлаждает пищеварительную систему, помогая функционировать кишечнику.
Ингредиенты:
- простой йогурт – 1 стакан
- молоко – 1/2 стакана
- нарезанная мякоть манго – 1 стакан
- сахар – 4 ч.л. или по вкусу
- молотый кардамон – щепотка
Приготовление:
- Манго помыть, почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть кусочками.
- Отправить манго, йогурт, молоко, сахар и кардамон в блендер и взбивать в течение 2 минут.
- Разлить напиток по бокалам, посыпать молотым кардамоном и подавать.
- Ласси можно хранить в холодильнике в течение 24 часов.
Имбирно-лимонный чай
Такой чай богат полезными веществами, антиоксидантами, витаминами, и элементами, ускоряющими обменные процессы.
Такой чай может повысить иммунитет, избавить от токсинов, улучшить лимфоток, устранить ожирение, целлюлит и укрепить структуру волос и ногтей.
Ингредиенты:
- имбирный корень – 1 шт
- сок лимона – 1/2 шт
- черный перец – щепотка
- мята – 2-3 небольших листочка
- зеленый чай крупнолистый – заварка на литр
- вода – 1 л
- мед – по вкусу
Приготовление:
- Имбирный корень помыть, очистить, измельчить и уложить в большой чайник для заваривания.
- Из половинки лимона выдавить сок и полить им имбирь.
- Отдельно заварить чай и залить ним имбирь. Добавить в чай перец и перетертые мятные листья. Все укутать и дать постоять минут 10. После чего обязательно процедить, иначе вкус будет слишком острым и насыщенным.
- Подавать можно в любом виде, исходя из личных предпочтений (можно и в охлажденном). Мед лучше подать отдельно.
- Если вкус или аромат чая будут казаться слишком непривычными, можно добавить в напиток несколько кусочков апельсина, лимона или любого другого фрукта.
Масала чай
Чай масала – очень бодрящий индийский напиток. Особенность специй в нем – они ускоряют метаболизм. Это именно то, что нужно желающим похудеть.
Ингредиенты:
- молоко 2,5-3,2% – 1000 мл
- вода – 1100 мл
- чай черный, байховый (хороший цейлонский) – 20 г
- сахар – 75 г
- имбирь свежий (корень) – 30 г
Читай также: Как понять, что вы встретили своего человека?мускатный орех (средний) – 1 шт.
- перец черный горошком – 10-15 шт.
- корица (палочка) – 1 шт. или 1 ч.л.
- бадьян (звездочки) – 2 шт.
- фенхель – 0,5 ч.л.
- гвоздика (бутоны) – 2-3 шт.
- фенугрек (пажитник, шамбала) – 0,5 ч.л.
- кардамон (целый) – 4 шт.
Приготовление:
- Довести до кипения воду и молоко.
- Уменьшить огонь и засыпать: в воду – чай, а в молоко – очищенный и нарезанный мелкими кусочками имбирь, нарезанный тонкими пластинами мускатный орех и черный перец.
- Через 2-3 минуты добавить в молоко растертую корицу и все остальные специи. Настаивать еще 2 минуты, добавить сахар и снять молоко с огня.
- Соединить молоко со специями и чай.
- Для этого несколько раз перелить жидкости из одного сосуда в другой.
- Ошпарить чашки кипятком, налить в них чай и подавать.
Зеленый коктейль с ананасом и шпинатом
Зеленые коктейли сейчас очень популярны. Это один из лучших способов утолить голод, насытить организм, а также сбросить вес и улучшить здоровье. К тому же это очень вкусно!
Ингредиенты:
- ананас – 200 г
- вода – 300 мл
- бананы – 1 шт
- шпинат свежий – 1 пучок
Приготовление:
- удалить плодоножку ананаса. Для этого открути ее, крепко удерживая фрукт. Отрезать по 2-3 см сверху и снизу.
- Срезать колючую кожицу ананаса и нарезать фрукт ломтиками, толщиной чуть больше 1 см. Для коктейля будет достаточно половины ананаса (сердцевину не использовать, если у тебя блендер недостаточно мощный).
- Листья шпината помыть и удалить подпорченные листья. Банан нарезать кольцами.
- Перелить коктейль в стакан и подавать на стол. Желательно такой коктейль пить сразу. Поместить все в блендер и смешать, добавляя постепенно воду. По желанию – больше (если нужно чтобы получился более жидкий коктейль) или меньше (если хочешь приготовить густой коктейль).
Смотри в галерее, как приготовить яблочную воду с корицей для похудения:
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