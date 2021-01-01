Как выбрать няню: 5 вещей, на которые стоит обратить внимание

Если вы приняли решение нанять няню, но не знаете, как выбрать человека, которому можно доверить свое чадо.

«Как выбрать няню для ребенка?» - с таким вопросом часто сталкиваются родители. Ведь этому человеку вы планируете доверить самое дорогое, что у вас есть – вашего ребенка. Ivona решила разобраться, как выбрать няню, строить отношения с помощницей и какие требования ей выдвигать.

Читай также: Как выбрать летний лагерь для ребенка: 7 лайфхаков

Где искать няню для ребенка

Искать няню для ребенка можно как в агентствах, так и по личным рекомендациям знакомых. Многие родители доверяют рекомендациям только знакомых. Если среди знакомых нет людей, пользовавшихся услугами няни, можно попросить рекомендации у предыдущих работодателей. У них стоит расспросить все интересующие аспекты работы няни, насколько они остались довольны ее услугами, почему уволили и т.д.

Личные качества няни

Перед поиском помощницы стоит определиться с тем, кого собственно вы ищите. Все требования к возрасту, образованию, опыту выпишите отдельно и потом уже исходя из этого списка отбирайте кандидатов. Хорошо, если няня для малыша 1-3 года будет иметь медицинское образование, а для детей старше 3 лет – педагогическое. Выбирая няню для детей младшего возраста стоит обратить внимание на активность и энергичность женщины, ведь ей придется нередко догонять вашего малыша.

Взгляды на воспитание

Во избежание конфликтов стоит найти няню со схожими взглядами на воспитание. Их можно обсудить во время собеседования. Смоделируйте ситуации, которые могут произойти с няней и ребенком и спросите, что она будет делать. Например, как она отреагирует на конфликт вашего ребенка в песочнице, если у него отобрали лопатку и вопреки слезам не отдают. Планирует ли няня использовать какие-то методы наказания в отношении вашего расшалившегося ребенка и прочее.

Правила общения с няней

Общение с няней должно строиться с соблюдением личных границ, с ней не нужно обсуждать конфликтные ситуации, но и не нужно дистанцироваться от нее, ведь ребенок должен видеть, что мама доверяет этой незнакомой женщине. С няней можно обсуждать ребенка, а также общаться на общие темы. После знакомства ребенка и няни рекомендуют не оставлять малыша сразу с незнакомой женщиной, а проводить сначала время втроем, потом отправлять гулять малыша с няней, чтобы они побыли вдвоем и привыкли друг к другу. Если же ребенок не хочет оставаться с няней и постоянно плачет, прощаясь с мамой, стоит поменять няню. Малышу может по какой-то причине не приятно находиться с няней и это сложно изменить.

Дополнительные обязанности няни

Все обязанности няни стоит обсуждать сразу. Как правило, няни должны гулять с ребенком, сопровождать его в разные детские учреждения, убирать игрушки со своим подопечным или вместо него, если малыш слишком маленький. Няни должны кормить ребенка (готовить или разогревать еду), проводить занятия с ребенком и поддерживать чистоту в детской комнате. Иногда можно попросить няню купить что-то небольшое по дороге с прогулки, но не стоит ее перегружать дополнительными мелкими просьбами. Если вам нужна не только няня, а еще и помощница – это стоит обсуждать сразу перед приемом на работу.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona: