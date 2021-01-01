ТОП-5 звездных мам, которые делали кесарево сечение
Этим знаменитым мамам не удалось родить детей естественным путем, а пришлось делать кесарево сечение.
Бритни Спирс
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Известная певица Бритни Спирс при первых родах попросила врачей сделать ей кесарево сечение из-за страха и фобии. Второй сын звезды тоже появился на свет при помощи операции. Артистка даже выбрала дату родов, которая ей понравилась.
Кристин Агилера
Звезда «Бурлеска» изначально решилась рожать неестественным путем. Артистку пугали истории родов других женщин, и она не захотела рисковать. Поэтому певица попросила врачей назначить ей плановое кесарево.
Джей Ло
Для известной певицы и актрисы операцию под общим наркозом рекомендовали врачи. Джей Ло носила под сердцем двойняшек и решила не рисковать своим здоровьем и жизнью детей. Знаменитость согласилась на кесарево.
Мадонна
Легендарная певица Мадонна родила своего первенца почти в 40 лет. Артистка не планировала делать кесарево сечение, но роды были настолько сложными, что выбора уже не было.
Шакира
На плановое кесарево сечение Шакира решилась задолго до самих родов, о причинах не рассказывала. Двоих сыновей певица родила неестественным путем.
Автор: Леся Сайко
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