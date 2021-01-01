ТОП-5 звездных мам, которые делали кесарево сечение

Узнайте, кто из знаменитостей рожал под наркозом.

Этим знаменитым мамам не удалось родить детей естественным путем, а пришлось делать кесарево сечение.

Бритни Спирс

Читай также: Пономарев рассекретил, поддерживает ли отношения с Мозговой

Известная певица Бритни Спирс при первых родах попросила врачей сделать ей кесарево сечение из-за страха и фобии. Второй сын звезды тоже появился на свет при помощи операции. Артистка даже выбрала дату родов, которая ей понравилась.

Бритни Спирс делала кесарево Getty Images

Кристин Агилера

Звезда «Бурлеска» изначально решилась рожать неестественным путем. Артистку пугали истории родов других женщин, и она не захотела рисковать. Поэтому певица попросила врачей назначить ей плановое кесарево.

Кристин Агилера делала кесарево Getty Images

Джей Ло

Для известной певицы и актрисы операцию под общим наркозом рекомендовали врачи. Джей Ло носила под сердцем двойняшек и решила не рисковать своим здоровьем и жизнью детей. Знаменитость согласилась на кесарево.

Дженнифер Лопес делала кесарево Getty Images

Мадонна

Легендарная певица Мадонна родила своего первенца почти в 40 лет. Артистка не планировала делать кесарево сечение, но роды были настолько сложными, что выбора уже не было.

Мадонна делала кесарево Getty Images

Шакира

На плановое кесарево сечение Шакира решилась задолго до самих родов, о причинах не рассказывала. Двоих сыновей певица родила неестественным путем.

Шакира делала кесарево Getty Images

Автор: Леся Сайко

Вам будет интересно прочитать на Ivona: