Первый месяц лета обещают прохладным и дождливым, поэтому неудивительно, если ваш ребенок предпочтет игры дома, а не на улице. Мы разобрались, почему не стоит паниковать по этому поводу.

Во время воспитания своих чад родители часто заостряют внимание на потенциальных опасностях (материнский и отеческий инстинкты они такие), в тоже время забывая о преимуществах альтернативных способов развития детей: видеоигр, квест-комнат и настольных развлечений. И все же следует признать, что развлечения и игры — нормальная и обыденная часть современного детства. При правильном подходе, даже самые необычные варианты могут стать мощным инструментом, помогающим детям формировать жизненные навыки, помочь развиваться в образовательном, социальном и физическом планах.

Перед тем, как запускать консоль или покупать новую настольную игру, узнаем больше о преимуществах нестандартных способов развития ребенка, и о том, что современные детские развлечения совсем не так страшны, как может сначала показаться.

Развитие ловкости рук и улучшение зрения

Современный рынок развлечений для детей предлагает множество развлечений, которые будут полезны и параллельно интересные детям. Классическое любимое развлечение всех взрослых и подростков — сбор кубика Рубика — поможет ребенку не только развить мелкую моторику рук, но также научить аналитического мышления и стратегии. Неудивительно, что рекордсмены по игре в кубик Рубика традиционно подростки и дети, ведь у них более гибкие нейронные связи и большая жажда получения новых навыков. Настоящем чемпиону Патрику Понс всего 15 лет: он собрал игрушку за 4,69 секунды. Поэтому, возможно, ваш ребенок захочет также стать новым мировым лидером и получить первую значительную победу в его жизни.

Еще одним отличным тренажером для развития мелкой моторики рук является контроллер игровой консоли. Это касается не только детей, но и взрослых. В исследовании, проведенным Американской психологической ассоциацией с участием группы хирургов, ученые обнаружили, что те, кто играл в видеоигры, скорее выполняли процедуры и осуществляли на 37% меньше ошибок, чем те, кто этого не делал. Специальные видеоигры использовались как физиотерапия, чтобы помочь жертвам инсульта восстановить контроль над своими руками и запястьями. А с современными контроллерами, такими как DualSense для PlayStation 5 с тактильной отдачей и адаптивными триггерами, этот процесс становится не только полезным, но и максимально удобным.

Пока ваш ребенок не смотрит в экран телевизора в течение 10 часов подряд, видеоигры могут улучшить зрение. В исследовании, опубликованном порталом National Geographic, приняли участие 10 учеников, которые в течение 30, разумеется, с перерывами часов играли в action-игры, а затем проходили тесты на зрение, сравнивая результаты с 10 учениками, которые не играли в игры. Студенты-геймеры смогли четко видеть предметы в накопленных местах благодаря «прокачанному» играми пространственному зрению.

Развитие навыков преодоления трудностей и обучение настойчивости

Квест-комнаты, которые в последнее время стали особенно популярными среди молодежи, могут стать не только хорошим подарком на день рождения ребенку, но также полезным опытом в преодолении трудностей в кризисной ситуации. Ограниченные временные границы и интрига, которая держится до конца, будут мотивировать компанию детей решить все предложенные задачи, которые, к тому же, ориентированы на логику и аналитическое мышление. Квесты помогут детям научиться работать в команде, проявить лидерские навыки и приятно провести время. Конечно же, мы говорим сейчас не о хоррор-квестах, в которых даже взрослым иногда бывает страшно.

Научить настойчивости помогут настольные игры, такие как “Монополия“, “Мафия“, “Dobble“, “Кто Шпион“ или “Бункер“. Они идеально подойдут для большой компании друзей или семьи. Игра в Монополию поможет получить первые навыки ведения переговоров и понимания как формируется бюджет; Мафия и другие перечисленные игры станут отличным тренажером, чтобы научиться настойчивости и отстаивания своей позиции. Не зря игра “Бункер“ является одним из вариантов проведения уроков в школах ораторского искусства и лидерства. Такие дискуссионные игры будут интересны не только детям, но и взрослым.

Не менее интересным тренажером для формирования навыков решения проблем станут видеоигры. В основе каждой из них лежит вызов: от головоломок и загадок к управлению виртуальными городами или империями — игры дают возможность детям подумать над решением проблемы. Некоторые исследователи говорят, что дети, которые играют в видеоигры, развиваются сразу в трех областях: планирование, организация и гибкое мышление.

Результаты длительного исследования упомянутой ранее Американской психологической ассоциации, опубликованного в 2013 году, показали, что дети, которые играли в стратегические игры, продемонстрировали улучшение навыков решения проблем и, таким образом, имели тенденцию получать выше оценки в следующем учебном году.

В видеоиграх вы или побеждаете, или продолжаете пытаться победить, по мере продвижения получая уроки из своих ошибок, пока не достигнете цели. В результате некоторые исследователи и преподаватели утверждают, что видеоигры могут научить детей быть более уверенными и работать над достижением своих целей, рассматривая каждую ошибку как еще одну возможность для обучения.

Развитие социальных навыков

В отличие от большинства родителей, многие дети рассматривают видеоигры как социальную активность, а не как изоляционный от реальной жизни фактор. Иногда у некоторых детей возникают трудности с поиском друзей. Видеоигры могут стать для них местом, где они смогут найти людей, с которыми можно будет наладить прочную дружбу. Более того, видеоигры — это основная тема для детских разговоров, наравне со спортом и музыкой. Интерес к играм может помочь найти единомышленников не только онлайн.

«Среди плюсов гейминга наиболее выделяется возможность встретиться в одном поле на одном уровне людям разного возраста и социального статуса. Это помогает подросткам чувствовать наравне как с тем, кому 15 лет, так и с тем, кому 35. Хороший бонус, чтобы почувствовать себя взрослым, тем, кто имеет равные права с другими людьми. Это очень важная потребность подросткового возраста, ведь чаще всего подростки фрустрируются именно потому, что хотят быть на одном уровне со взрослыми, но не могут из-за отсутствия поддержки или ощущения внутренней опоры» — комментирует психолог-психотерапевт Сашенко Оксана.

Согласно исследованию, проведенному международной группой ученых из Колумбийского университета, те дети, которые больше играли в видеоигры, имеют более развитые социальные навыки, лучше учатся и строят отношения с другими сверстниками. Видеоигры вовсе не должны называться «образовательными», чтобы помочь детям учиться принимать решения, создавать и применять стратегии, оценивать последствия своих действий и выражать свою индивидуальность.

Игры способствуют физической и умственной активности

Игровой процесс — это действительно тренировка для ума, умело замаскированная под развлечение. Исследование портала ScienceAlert показало, что регулярная игра в видеоигры может увеличить количество серого вещества в мозге, которое непосредственно связано с мышечным контролем, воспоминаниями, восприятием и пространственной навигацией.

Содержание некоторых видеоигр может побудить детей читать и исследовать. Видеоигры, такие как Age of Mythology, Civilization и Age of Empires, могут вызвать у ребенка интерес к мировой истории, географии, древним культурам и международным отношениям, особенно если родители не упустят такую ​​возможность. Цитируя исследователей Дэвида Шаффера и Джеймса Джи: «Родители, которые понимают, что могут превратить любовь ребенка к условной Age of Mythology в источник знаний, привязывая его к книгам, тематическим сайтам, музеям, позволяют детям получить широкий спектр знаний, который будет служить основой для будущего глубокого изучения данной сферы». К тому же, эти игры часто позволяют детям разрабатывать карты или другой пользовательский контент и обмениваться им, помогая приобретать творческие и технические навыки и весело проводя время.

Большинство консолей оснащены технологиями, которые требуют от игроков подниматься с дивана. VR-игры выводят игровой процесс на совершенно новый уровень. Например, система PlayStation VR, которая позволяет насладиться играми с максимальным погружением. Такое развлечение наверняка понравится не только детям, но и их родителям.

«Я считаю, что следует быть очень внимательным, чтобы ребенок не проводил слишком много времени за: консолью, книгами, спортом, мобильным телефоном, изготовлением масштабных моделей военной техники, садоводством и еще миллионом вещей. Важно иметь адекватный баланс между развлечениями и обучением, самосовершенствованием и отдыхом, а еще родители обязательно должны принимать во внимание возрастные ограничения тех или иных проектов. И если подойти к этому вопросу серьезно, то ребенок получит лучшие в наше время возможности для увлекательного и одновременно полезного отдыха. И вот уже «История» — это не просто сухой предмет с множеством дат и персонажей, а то, что ребенок или подросток может увидеть воочию в условной Assassin's Creed (и да, там есть режим исторических лекций). У вас собрано все LEGO (и закончилось место в доме)? Но есть непревзойденный Minecraft, место для реализации творческих замыслов уже не одного поколения детей. А еще лучше выберите какую-то игру с локальным кооперативом (пусть это будет условная Overcooked или Sackboy: A Big Adventure) и поиграйте вместе. Вам понравится. Обещаю!» — комментирует Михаил Зинченко, Team Lead в киевской студии Wargaming.

Что вы скажете, если ваш ребенок начнет зарабатывать на своих играх 3 миллиона долларов? Именно столько составил призовой фонд за победу в первом чемпионате мира по игре Fortnite, первое место в котором занял 16-летний Кайл Гирсдорф. Остальные 99 финалистов получили от 50000 до 1,8 миллиона долларов каждый. Впрочем, даже эта сумма не является рекордной в киберспорте, призовые фонды некоторых чемпионатов доходят до десятков миллионов долларов.

Разумеется, как и в случае с профессиональным спортом, шансы стать профессиональным кибератлетом невелики. Однако рынок видеоигр и киберспорта растет значительно быстрее, чем традиционные виды спорта и развлечений. В этой индустрии множество перспективных профессий будущего — например, командный менеджер, геймдизайнер, стример, аналитик или комментатор.

Современные альтернативные способы развития детей — это нечто большее, чем просто средство развлечения. Настольные игры, квест-комнаты и видеоигры действительно хороши во многих аспектах. Конечно, эти, как и все другие, процессы, чтобы оставаться здоровыми, должны потребляться в умеренных количествах. Бодрствовать всю ночь, чтобы спасти мир от очередной опасности? Возможно, это не лучшее решение. В современной консоли, такой как PlayStation 5, присутствуют расширенные функции родительского контроля, с помощью которых можно контролировать контент и время игры своего ребенка.

