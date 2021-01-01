Как ужиться с подростком: 5 советов для родителей

Не воспитывайте, не драматизируйте и не выясняйте, кто главный.

Как ужиться с подростком - советы психолога depositphotos.com

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Подростковый возраст известен не только взрослением, но и гормональными всплесками, которые сказываются на настроении и поведении детей. В такие моменты проживать на одной территории с подростками становится сложно, но все же возможно. Мы собрали 5 советов психологов, как ужиться с подростками.

Не воспитывайте. В подростковом возрасте воспитывать ребенка уже очень поздно, но все еще можно на него влиять. Поэтому стоит строить отношения с подростком, как с родственником или соседом. Формулировку «Не хами! Ты же был вежливым мальчиком. Не хочу, чтобы ты вырос грубияном» меняем на «Не груби! Я не потерплю, чтобы со мной так разговаривали».

Не драматизируйте. Порой родители подростков сами похожи на подростков, эмоциональны, все воспринимают в черно-белом цвете. Поэтому, если дочь считает себя некрасивой, то мать переживает, что из-за непривлекательной внешности дочь попробует наркотики или попробует покончить с собой. Если у родителей эмоции зашкаливают, нужно подключить ум и попытаться успокоиться.

Не выясняйте, кто главный. Скандалы и ссоры еще больше усугубят отношения с подростком. Стоит также воздержаться от таких фраз, которые могут задевать подростка: «Это мой дом, и ты будешь жить, как я сказал», «Ты не имеешь права голоса, пока не начал зарабатывать». Однако такие фразы вряд ли заставят подростка действовать так, как вам хочется. Отказ от конкуренции — это не отказ от руководства. Родители находятся наверху семейной иерархии, поскольку берут на себя ответственность. И поэтому устанавливают правила.

Станьте экскурсоводом по жизни. Угрозы на подростков не действуют, это лишь вызывает желание сделать все наоборот. Поэтому родителям стоит стать экскурсоводом в жизни, рассказать, где что находится и к чему приводит. Делитесь опытом, объясняйте свою точку зрения. Если вас что-то волнует в жизни подростка, а он об этом не хочет говорить, не стоит донимать его вопросами. Можно рассказать истории из своей жизни, в которой человек с аналогичным поведением/проблемой попал в неловкую ситуацию. Если вас, например, беспокоит количество употребляемого подростком пива, расскажите историю о знакомом, который опозорился из-за похмелья. Рассказывайте, пока не услышите от подростка: «Я уже понял намеки, нет у меня проблем с алкоголем».

Дайте подростку проявить ответственность. Если подросток хочет новый гаджет или модную одежду, аксессуары – привлеките его к ведению семейного бюджета. Полностью обеспечивать себя подросток не может, но может подзаработать не только на развлечения, но и оплатить часть коммунальных услуг. В свою очередь родители должны выделить ему жилое пространство и относиться к нему с уважением, даже если там царит хаос. Если подросток не зарабатывает, он может выполнять ряд обязанностей по дому, в которых наградой будет являться сам результат, а наказанием его отсутствие. Например, если ребенок постоянно забывает купить продукты, вы можете однажды «забыть» приготовить ужин.

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