13 мая звездные родители Ната Жижченко и Евгений Филатов отмечают первый день рождения сына Александра.

Ната Жижченко из ОNUKA показала годовалого сына от Евгения Филатова instagram.com/onukaofficial

Вокалистка популярной электро-фольк-группы ONUKA Ната Жижченко поделилась с подписчиками радостным событием. В четверг, 13 мая, ее первенец, сын Александр отмечает день рождения. Малышу исполняется годик.

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По случаю семейного праздника звездная мамочка опубликовала новые фотографии подросшего именинника. Ната выбрала четыре кадра и сделала из них коллаж. На милых снимках малыш Саша что-то рассматривает вверху и при этом забавно зевает.

«Один год», - лаконично подписала фото Жижченко.

Ната Жижченко показала сына от Евгения Филатова instagram.com/onukaofficial

Напомним, что лидер ONUKA замужем за известным саунд-продюсером и основателем музыкального проекта The Maneken Евгением Филатовым. В этом году пара отпразднует пятую годовщину свадьбы.

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