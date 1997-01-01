Как Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят время с детьми
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На официальном Инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских, появилось трогательное видео. На кадрах Кейт Миддлтон и принц Уильям весело проводят время со своими детьми - семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи.
Кейт Миддлтон и принц Уильям запечатлены в повседневной одежде и с широкими улыбками на лицах: они дружно проводят выходные на побережье Норфолка неподалеку от их резиденции Анмер-Холл. На видео видно, как королевская семья взбирается на песчаные дюны, играет в саду, сидит у костра и жарит маршмеллоу.
Этот видеоролик королевская семья опубликовала в знак благодарности за все поздравления.
«Спасибо всем за добрые слова в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за десять лет поддержки, которую мы получили в нашей семейной жизни», – сказано в сообщении.
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