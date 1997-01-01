«Я плохая мать»: Регина Тодоренко оправдалась из-за болезни сына
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный пост, где рассказала о трудностях материнства. Артистка призналась, что из-за съемок в другом городе не может быть рядом с сыном, который заболел, и назвала себя плохой матерью.
«Я – плохая мать. В моменты, когда ребенок болеет, чувствую себя ужасно. Хочется освободить малыша и забрать всю боль себе! Меня накрывает из-за того, что сейчас я не рядом, а за 1 тыс. км от дома и даже не могу приобнять нашу крошку. И вот стою я в такие моменты перед камерой, где искренне нужно чему-то порадоваться или удивиться, а я хочу рыдать», – написала телеведущая.
Тодоренко отметила, что в моменты отчаяния ей помогает супруг, который лечит ребенка и успокаивает саму Регину.
«Как же мы все-таки друг другу необходимы! Когда один падает духом, второй всегда подбодрит!» – призналась звезда.
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