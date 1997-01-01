«Я плохая мать»: Регина Тодоренко оправдалась из-за болезни сына

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками своими переживаниями.

Регина Тодоренко с сыном instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Бритни Спирс даст показания в суде по делу об опекунстве

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный пост, где рассказала о трудностях материнства. Артистка призналась, что из-за съемок в другом городе не может быть рядом с сыном, который заболел, и назвала себя плохой матерью.

«Я – плохая мать. В моменты, когда ребенок болеет, чувствую себя ужасно. Хочется освободить малыша и забрать всю боль себе! Меня накрывает из-за того, что сейчас я не рядом, а за 1 тыс. км от дома и даже не могу приобнять нашу крошку. И вот стою я в такие моменты перед камерой, где искренне нужно чему-то порадоваться или удивиться, а я хочу рыдать», – написала телеведущая.

Тодоренко отметила, что в моменты отчаяния ей помогает супруг, который лечит ребенка и успокаивает саму Регину.

«Как же мы все-таки друг другу необходимы! Когда один падает духом, второй всегда подбодрит!» – призналась звезда.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​