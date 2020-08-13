Соведущая реалити «Эксы» (Новый канал), психолог и сексолог Наталья Ежова посоветовала, как затронуть эту непростую тему.

Разговоры с детьми о сексе: когда и как их начинать? pinterest

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Большинство родителей считают разговоры о сексе неудобными. Думают: как только ребенок узнает – сразу же начнет этим заниматься. Поэтому взрослые как можно дольше откладывают этот момент. Но на интимные темы, по совету психолога и сексолога Натальи Ежовой, с ребенком можно начинать общаться уже с двухлетнего возраста.

Сексуальное воспитание – это не просто разговоры о сексе, – объясняет соведущая реалити «Эксы» – проекта, который не один год с успехом показывал Новый канал. – Это информация о беременности, родах, гигиене, контрацепции, психологическом комфорте. Исследования показали, что дети, которые прошли сексуальное образование дома или в школе, позже начинают половую жизнь, меньше подвержены болезням и нежелательным беременностям.

Разговоры с детьми о сексе: когда и как их начинать? Пресс-служба

Расскажите ребенку, что его интимные органы особенные. Не путать с грязными, стыдными и непристойными, – говорит Наталья Ежова. – Покажите, где они находятся, скажите, как правильно называются. Объясните, что это нормальные органы, как уши и нос. Но их нужно прятать в трусиках, потому что они интимные. Не нужно показывать всем и давать трогать. Расскажите ребенку не только о его частях тела, но и о противоположном поле. Чтобы он знал правильное название органов и смог объясниться с вами.

Подобные разговоры рекомендуют начинать с момента, когда ребенок способен осознавать, что есть его и чужое тело.

Разговоры с детьми о сексе: когда и как их начинать? Пресс-служба

когда укладываете ребенка спать, и вы расслаблены;

когда моете его в ванной;

после обследования у врача;

в семейном кругу – в обычной спокойной обстановке.

На какие темы и в каком возрасте разговаривать?

2-4 года – название частей тела, и где они находятся. Родители без деталей рисуют общую картину о вынашивании и рождении детей.

4-6 лет – рассказ о том, как рождаются дети. Родители объясняют о сперматозоидах и яйцеклетках и их роли в появлении на свет младенцев.

6-9 лет – общая картинка полового контакта. Родители рассказывают, как происходит процесс оплодотворения, как ребенок растет и развивается в животике у мамы. Если ребенок будет задавать вопросы, отвечаем на них и детализируем.

10-12 лет – половое созревание, изменения в теле. В этот период родители должны откровенно поговорить с детьми о менструации, мастурбации, психологической готовности к сексу и допустимых границах.

И главное, считает Наталья Ежова, как в сексуальном воспитании, так и в отношениях с ребенком – доверие. Наладьте контакт, и тогда ваше чадо в первую очередь и без стеснения будет задавать интимные вопросы именно вам, а не искать ответы в интернете.

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