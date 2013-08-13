Узнайте, какими особенностями и преимуществами обладают люди-левши.

День левши: Почему вашему ребенку повезло, что он - левша? depositphotos.com

Ежегодно 13 августа отмечается Международный день левшей. Что это за праздник, и почему левши считаются более творческими и талантливыми натурами, вам расскажет Ivona.

Международный день левшей: История праздника

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День левши впервые был проведен по инициативе британского Клуба левшей. Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли - левши.

Международный день левшей был создан для того, чтобы привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать удобства левшей. Ведь все товары делаются исключительно для праворуких людей.

День левши: Почему вашему ребенку повезло, что он - левша? depositphotos.com

День левшей был создан еще с одной целью - для того, чтобы детей-левшей перестали переучивать писать правой рукой.

Как определить, что ребенок - левша?

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Раньше считалось, что быть левшой - это неправильно, и это нужно лечить, то есть, исправлять. Учителя в школе били детей указками по пальцам, пытаясь отучить держать ручку в левой руке. А родители заставляли ребенка прятать левую руку за спину по время еды. Зачем они все это делали? Почему никто не задумывался о том, что если ребенок является левшой, значит, некий смысл в этом есть?

Чаще всего родители замечают, что их ребенок - левша - к двум годам. Но здесь можно легко ошибиться, ведь левшой считается человек, который не только в приоритете пользуется левой рукой, но и тот, у которого главенствующую роль играет левое ухо, левый глаз.

День левши: Почему вашему ребенку повезло, что он - левша? depositphotos.com

Присмотрись, к какому уху ребенок прикладывает ракушку, чтобы послушать шум моря или к какому глазу подносит подзорную трубу, и ты определишь, правша он или левша.

Преимущества левшей

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Какие же преимущества имеет ребенок левша? Считается, что левши обладают отличной пространственной ориентацией и координацией движения. Такие дети наделены богатым воображением, они прекрасно справляются с различными заданиями на обобщение, обладают прекрасным музыкальным слухом, отлично усваивают все новое. Чаще всего это талантливые люди, яркие личности.

Левшами были Леонардо да Винчи, Микеланджело, Жанна Д'Арк, Александр Македонский, Наполеон, Марк Твен, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро и многие другие. Смотрите подборку фотографий самых популярных левшей:

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