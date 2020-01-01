Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Наше поколение и правда лучше": дети записали манифест взрослым

Комментариев: 0
В проморолике второго сезона шоу "Дети против звезд" сказано самое главное.
"Наше поколение и правда лучше": дети записали манифест взрослым
"Наше поколение и правда лучше": дети записали манифест взрослым
Пресс-служба

Читай также: Синдром хронической усталости: что следует знать

С чем у вас ассоциируются современные дети? Только с гаджетами? Кажется, что они ничего не умеют делать, кроме как водить пальчиком по экрану. А на самом деле благодаря образованности, доступу к информации, диджитализации с пеленок они набирают миллионы фолловеров в соцсетях, изобретают высокотехнологичные устройства и мечтают спасти планету от загрязнения. Это – поколение Z, которое легко даст фору поколению Y. Именно такой посыл Новый канал вложил в проморолик второго сезона шоу «Дети против звезд».

Посмотрите на современных детей, они же просто космос, – рассказывает режиссер видео Валерия Коваленко. – Во время разработки ролика мы отталкивались от того, что в шоу «Дети против звезд» будут смелые мальчики и девочки, которые бросили вызов звездам. Хотелось передать их бесстрашие, и чтобы в то же время в ролике читался современный дух. Манифест – это речитатив в стиле рэп. Дети пытаются донести взрослым, что ничем нам не уступают, и они – будущее. А мы – прошлое. И да, с ними лучше не связываться.

"Наше поколение и правда лучше": дети записали манифест взрослым
Пресс-служба

Свой манифест 11 детей вложили в 45 секунд. Поэтому сказали самое главное.

Наше поколение и правда лучше, чем взрослые, – смеется 12-летняя «манифестантка» София Мерзлякова. – У нас больше информации в голове, мы лучше ориентируемся в гаджетах и в интернете. Мы больше знаем, и поэтому у нас выше шансы победить звезд в шоу.  

Дух современности решили показать через урбанистические пейзажи. А чтобы зритель случайно не перепутал промо «Дети против звезд» с заставкой голливудского фильма, за день до съемок на стенах скейт-парка нарисовали граффити – лого программы и Нового канала. На роспись ушло три литра красной краски и 16 баллончиков – специальной, для граффити.

Судя по съемкам проморолика, второй сезон «Дети против звезд» с ведущим Сергеем Притулой будет очень крутым! А чье поколение победит – узнаете этой осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, что нужно обязательно купить к школе. 

Поделись:
Теги: новый канал, дети против звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь