Узнайте правила безопасности от "Тайных агентов".

Как прыгать на батуте и не травмироваться pinterest.com

Читай также: ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом

Знали ли вы, что прыжки на батуте очень полезны для детей разного возраста? Медики утверждают, что такой вид развлечений хорошо влияет на развитие вестибулярного аппарата и улучшает кровеносную систему. А еще во время «взлета и падения» активизируется гормон счастья. Журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Валентин Чернявский проверил, соблюдают ли правила безопасности операторы батутов в столичном парке развлечений.

– Протестировать батуты мне помог сын Арсений, – рассказывает агент. – Во время эксперимента я был рядом с ним. Наблюдал, как операторы реагируют на то, что мой сын прыгает в обуви, кепке и очках. Ведь это противоречит правилам, которые, кстати, нигде не были прописаны!

Как прыгать на батуте и не травмироваться Пресс-служба

– Рекомендую родителям не оставлять своих детей на батуте без присмотра, – говорит Валентин. – Ведь во время расследования я понял, что операторы не беспокоятся о безопасности своих маленьких посетителей. Поэтому советую вам самим провести ребенку инструктаж и следить за соблюдением этих правил.

Представляете, на одном аттракционе оператор сделал замечание парню, а на другом – нет.

Правила безопасности при прыжках на батуте:

На батут можно залезть только босиком или в носках.

На батуте не должно быть одновременно более трех детей.

При прыжках всегда нужно держаться центра батута

Не прыгать на мокром или загрязненном батуте.

Готовясь к прыжкам, вынимать все из карманов.

Не делать акробатических упражнений на батуте.

Не класть посторонние предметы на батут.

Нельзя брать на батут еду.

Сначала нужно прекратить прыжки, а потом спокойно спуститься с батута.

Категорически запрещается сидеть или опираться на бортики батута.

Запрещается прыгать без присмотра взрослого.

Перед прыжками следует прочесть правила эксплуатации данного батута.

Нужно объяснить ребенку, что переоценка собственных возможностей может стать причиной травм!

Ранее мы писали, как проверить безопасность в санатории.