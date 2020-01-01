Как прыгать на батуте и не травмироваться
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Знали ли вы, что прыжки на батуте очень полезны для детей разного возраста? Медики утверждают, что такой вид развлечений хорошо влияет на развитие вестибулярного аппарата и улучшает кровеносную систему. А еще во время «взлета и падения» активизируется гормон счастья. Журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Валентин Чернявский проверил, соблюдают ли правила безопасности операторы батутов в столичном парке развлечений.
– Протестировать батуты мне помог сын Арсений, – рассказывает агент. – Во время эксперимента я был рядом с ним. Наблюдал, как операторы реагируют на то, что мой сын прыгает в обуви, кепке и очках. Ведь это противоречит правилам, которые, кстати, нигде не были прописаны!
Представляете, на одном аттракционе оператор сделал замечание парню, а на другом – нет.
– Рекомендую родителям не оставлять своих детей на батуте без присмотра, – говорит Валентин. – Ведь во время расследования я понял, что операторы не беспокоятся о безопасности своих маленьких посетителей. Поэтому советую вам самим провести ребенку инструктаж и следить за соблюдением этих правил.
Правила безопасности при прыжках на батуте:
- На батут можно залезть только босиком или в носках.
- На батуте не должно быть одновременно более трех детей.
- При прыжках всегда нужно держаться центра батута
- Не прыгать на мокром или загрязненном батуте.
- Готовясь к прыжкам, вынимать все из карманов.
- Не делать акробатических упражнений на батуте.
- Не класть посторонние предметы на батут.
- Нельзя брать на батут еду.
- Сначала нужно прекратить прыжки, а потом спокойно спуститься с батута.
- Категорически запрещается сидеть или опираться на бортики батута.
- Запрещается прыгать без присмотра взрослого.
- Перед прыжками следует прочесть правила эксплуатации данного батута.
- Нужно объяснить ребенку, что переоценка собственных возможностей может стать причиной травм!
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