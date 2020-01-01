Этот вопрос волнует многих родителей.

Родителям на заметку: как проверить, безопасно ли оставить ребенка в санатории depositphotos.com

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На этой неделе журналисты программы «Тайный агент» (Новый канал) провели расследование в детском санатории под Киевом. Агенты выяснили, что медицинские работники, воспитатели и охранники небрежно выполняют свои обязанности. Ведь они оставляют без присмотра маленьких отдыхающих.

– Пока взрослые занимаются своими делами, дети тоже не скучают, – рассказывает журналистка Никалетта Бокшан. – Они бегут из санатория за сигаретами. Чтобы попасть в ближайший магазин, им необходимо перейти железнодорожные пути. То есть, самостоятельно преодолевают зону повышенной опасности.

Родители отправляют своего ребенка в санаторий с уверенностью, что он в безопасности. На самом деле, в этом учреждении в обязанности охранника входит следить за хозяйственными помещениями, а не за отдыхающими. Журналисты провели эксперимент и беспрепятственно попали в главный корпус санатория. Более того, им удалось пообщаться с детьми.

Агенты рекомендуют перед тем, как оставлять ребенка в санатории, проверить, организована ли у них система охраны.



Родителям на заметку: как проверить, безопасно ли оставить ребенка в санатории Пресс-служба

Как должно быть:

Охранник в спецформе должен встречать у главного входа.

Охранник должен проверять документы.

Охранник должен интересоваться целью визита.

Всех посетителей он должен отправлять в приемное отделение.

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