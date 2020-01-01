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ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом

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Что может нанести вред здоровью ребенка летом?
ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
pinterest.com

Лето - время для отдыха и веселья. В этот период дети всех возрастов много времени находятся на свежем воздухе, что в целом - полезно для растущего организма. Однако лето может стать серьезной угрозой здоровью малышей. Каким образом, расскажет Ivona.

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Опасность первая - солнце

Ультрафиолетовые лучи типа В вызывают покраснение кожи и ожог, а ультрафиолетовые лучи типа А провоцируют развитие рака кожи. Предупредить развитие и ожогов, и рака кожи поможет солнцезащитный крем с маркировками SPF и PPD и фактором защиты 50 единиц. Не гуляй с ребенком в период с 11 до 16 часов, в это время солнце особенно опасно. Накрывай коляску сеткой, она защитит ребенка от прямых солнечных лучей.

На заметку: Исследования показали, что в жаркие дни лучше отдавать предпочтение одежде темно-синего цвета, так как именно она максимально защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
pinterest.com

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Опасность вторая - комары

Укус комара может вызвать у ребенка чрезмерную реакцию, сопровождающуюся выраженным местным отеком, покраснением и сильным зудом в месте укуса. Кроме того, комары являются переносчиками вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний.

Для защиты ребенка от комаров используй репелленты. Обратите внимание, что в состав репеллентов не должен входить компонент ДЭТА, потому что он токсичен для нервной системы ребенка. Внимательно читай инструкции производителей - для какого возраста ребенка подходит репеллент.

ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
pinterest.com

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Опасность третья - кишечные инфекции

В стоячей воде, например, в бассейнах и садовых бочках, обитают возбудители кишечных инфекций. Нахлебавшись такой водички во время купания, малыш может подцепить заразу. Понос и рвота очень опасны для маленьких детей, так как обезвоживают организм. Если ребенок потеряет более 10% своего веса, он может умереть (а для шестикилограммового грудничка, например, это всего лишь 600 г!). Ежедневно меняй воду в бассейнах и садовых бочках.

ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
ТОП-3 опасности для здоровья ребенка летом
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нужно знать об аллергии на солнце у ребенка.

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Теги: ребенок, лето, солнце, жара, насекомые, укусы, купание, вода, детское здоровье, лето 2020
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Источник: medikforum.ru

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