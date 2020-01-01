Как выработать мотивацию к учебе у детей в условиях карантина?

Практические советы педагогов!

Никто не ожидал, что в какой-то момент наша жизнь изменится кардинальным способом: школы, садики закрыты, из дома выходить нельзя, все мы пытаемся работать и учиться удаленно. И если, мы - взрослые люди, понимаем как себя перебороть и зачем это нужно, то как же заставить наших маленьких учеников работать?

Как выработать мотивацию к учебе у детей? pinterest.com

Полезные советы, как заинтересовать Ваше чадо заниматься на карантине дают педагоги школы Натальи Могилевской.

Читай также: Чем занять ребенка на карантине, чтобы ему не было скучно?

Яна Калагастова, педагог по блоггингу и развитию креативного мышления:

- Не заставляйте ребенка делать нелюбимые им предметы долго! Но объясните, зачем это нужно, и что немного времени ему потратить все же придется. Да, не все станут великими математиками или биологами, но без базовых знаний мы жить просто не сможем. Спокойно объясните это чаду, а лучше с юмором - расскажите ему пару забавных историй о тех, кто не тратил в школьные годы даже немножко времени на “нелюбимые уроки”. И настроение друг другу поднимите, и интерес.

- Поговорите с ребенком, узнайте, что ему изучать интереснее всего - уделите время этому, попросите научить Вас и рассказать Вам, что он знает, побудьте в роли ученика недолго. А ребенок, рассказывая вам, таким образом систематизирует свои знания в голове. И вы в свою очередь, поддержите его интерес в этом. Если интересно изучать, например, информатику, попробуйте вместе с ребенком создать сайт. Если интересна литература - предложите сочинить вместе рассказ. Если - английский - можно найти любимую песню на английском и вместе ее перевести.

- Поговорите с ребенком о его мечтах, только это не должны быть мечты “получить 12 баллов” или “аттестат с отличием”. А о более глобальных мечтах, подумайте, какой из предметов и чем может помочь достичь этой мечты. Однажды я сама, будучи в “чудном” переходном возрасте, заявила родителям, что математику учить не буду, хочу заниматься креативом и креативную профессию! На что папа (а он занимается недвижимостью) спокойно сказал мне “А ты думаешь, что креатив нужен только, чтоб петь или танцевать? Дом без креативных решений ты никак не построишь!”. Математику я учить не перестала, школу закончила с золотой медалью, ну и, работая в сфере, с расчетами связанной достаточно косвенно, не раз поблагодарила папу за эти слова.

Как выработать мотивацию к учебе у детей? Советы Яны Калагастовой Пресс-служба

Читай также: Доверительные отношения с ребенком налаживают с раннего возраста - психолог Ирина Губеладзе

Яна Радостева, педагог по хореографии:

- Очень важен распорядок дня! Своевременный подъем, зарядка. Делайте это всей семьей! Набор обычных физических упражнений может стать даже домашним соревнованием (кто больше прокачает пресс, быстрее приседает и т.д). Потому как, сидя дома, наша подвижность ограничена и даже для активного ребёнка, скачущего по кровати и бегающего по квартире - это совершенно не та подвижность, что в обычной жизни.

- Не забывайте начинать день с улыбки и хорошего настроения! Тем самым, Вы заряжаете не только себя, но и всю семью положительными эмоциями!

- Не забывайте вовремя кушать, сейчас весна и нашим организмам, а тем более, детским, необходимо больше витаминов. Правильное и своевременное питание наполняет нас энергией, которая обязательно нужна ребенку для обучения.

Как выработать мотивацию к учебе у детей? Советы Яны Радостевой Пресс-служба

Читай также: Как распознать, что ребенок врет: ТОП-10 признаков

Анна Байдак, педагог по вокалу:

- Разогревайте интерес ученика - благо в период интернета у нас есть возможность достать любую информацию. Поищите забавные видео на YouTube, или картинки с головоломками. Посмотрите вместе с ним на, казалось бы, скучный урок по-новому, под другим углом. (К примеру, на просторах интернета можно найти уйму простых, интересных и безопасных химических опытов в домашних условиях. Попробуйте сделать что-то вместе). Или найдите семейный фильм или мультик на темы уроков, посмотрите обязательно всей семьей! Покажите ребенку, что Вам это тоже интересно!

- На своих уроках еще я часто использую для учеников карточки за старания, или наклейки. Мы формируем из них “доску успеваемости” и по окончанию недели подводим итоги - что кому удалось лучше, кому над чем нужно еще поработать. Обязательно провожу итоги по каждому, чтобы ребенок понимал, где у него все хорошо, а где - нужно подтянуть.

- Ну и конечно без стимула иногда тоже не обойтись - если Вы сделаете карту успеваемости, по окончании недели, можете пообещать ребенку, что приготовите его любимое блюдо, например, если карта будет заполнена хорошо и у него будет много успешных в учебе моментов. Или устроите домашнюю дискотеку, караоке, вечер игр - вариантов может быть масса, главное опирайтесь на интерес малыша!

Как выработать мотивацию к учебе у детей? Советы Анны Байдак Пресс-служба

Ранее мы рассказывали, как развить эмоциональный интеллект ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.