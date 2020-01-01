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Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога

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Способность правильно распознавать свои эмоции и управлять ими – залог и профессионального успеха, и счастливой жизни.
Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога
Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога
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Каждый родитель мечтает о самом лучшем будущем для своего ребенка: успешной социальной реализации и блистательной карьере. Но является ли это залогом счастья и гармонии с собой? Не всегда…Порой, чем большего человек достигает, тем меньше радуют его эти успехи. Либо, бывают ситуации, когда человек чувствует в себе потенциал, но не может его реализовать. Почему же так происходит? Да потому, что развивать нужно еще и эмоциональный интеллект! Намного ценнее и гармоничнее взаимодействовать с человеком, которого ты знаешь и понимаешь. И, в первую очередь, знакомиться нужно с собой. Еще с детского возраста важно привить человеку принятие себя разного, в разных состояниях, а не только вечно радостного и удобного обществу. Это так ценно порой погрустить, в ситуациях непонятных- тревожиться, просто быть таким, какой ты есть.

Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога
Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога
пресс-служба

Хочу предложить несколько способов как помочь ребенку развить его эмоциональный интеллект:

  • Делитесь с ребенком своими эмоциями или переживаниями

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Порой мы не делаем этого, как нам кажется, оберегая ребенка, но по факту ребенок считывает информацию о том, что некоторые эмоции нежелательны, и от них нужно избавиться любой ценой ( вытеснение, отрицание и т.д.). Если сложно говорить о состоянии сейчас, попробуйте делиться эмоциями из прошлого в схожих ситуациях. Например, когда ваша дочь придет расстроенная из-за ссоры с подругой, вспомните схожую ситуацию из вашего прошлого.  Но только не проанализированную версию с готовыми выводами и руководством к действию. Гораздо ценнее поддержать ребенка вашими чувствами и переживаниями, которые одолевали вас тогда. Это позволит установить эмоциональную близость и принять свои чувства, даже если они не очень приятные, а порой болезненные.

  • Безусловно принимайте ребенка.

Постарайтесь показать, что вы любите свое дитя таким, какой он есть. Всегда. Независимо от состояния, в котором он пребывает. Не только, когда он радостен и послушен. Даже когда он злится или чем-то расстроен, покажите, что он для вас также важен, и вы готовы оказать ему поддержку и быть с ним рядом.

Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога
Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога
pinterest.com

  • Спрашивайте ребенка о его эмоциональном состоянии, а не только о событиях

И если ребенок говорит о  том, что ему тревожно, грустно, или он обижен, не пытайтесь рассказать о том, что неправильно чувствовать такие эмоции. Это правильно! Ребенок может чувствовать себя обиженным или виноватым, абсолютно НОРМАЛЬНО грустить.

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Человек- это сложная конструкция. Любите и поддерживайте своих детей- и  тогда они вырастут целостными, осознанными, полноценными и СЧАСТЛИВЫМИ продолжениями своих родителей. Удачи Вам и крепкого здоровья!

О важности развития эмоционального интеллекта рассказала Дарья Кунченко, педагог школы Натальи Могилевской.

Ранее мы писали о правильном питании для детей во время карантина. 

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Теги: детское здоровье, эмоциональный интеллект, психолог
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