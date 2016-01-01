Эксперт рассказала о том, как определить детскую ложь и каким образом наладить доверительные отношения с ребенком .

Доверительные отношения с ребенком налаживают с раннего возраста – психолог Ирина Губеладзе Pinterest

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“Если ваш ребенок активно фантазирует – это совсем не значит, что он вырастет лгуном“, - утверждает психолог Ирина Губеладзе.

Редакция Ivona пообщалась с экспертом о том, почему ребенок врет, об ошибках родителей, приводящих к детской лжи, а также о способах избежать неискренности ребенка.

Интервью было записано на украинском языке. Ниже мы подаем перевод материала на русский язык, сделанный интервьюером для сайта Ivona. В конце публикации – добавляем аудио-запись разговора с Ириной.

- Ложью мы считаем то, что не соответствует реальности – если ребенок говорит о том, чего точно не было, мы можем констатировать, что он врет. Однако мы должны разделять его «ложь» на фантазирование и на сознательную неправду.

Чем фантазирование отличается от сознательной лжи

Например, у дошкольников очень активно развита фантазия и иногда их фантазирование выходит за рамки: дети рассказывают истории, которые точно никогда не происходили в их жизни. Но в этом случае нужно понимать, что малыши часто сопереживают своим любимым героям мультфильмов или сказок – и проецируют те события, которые происходили с их любимыми персонажами, на свою жизнь. Иногда ребенок может выстраивать еще больше дополнительных деталей вокруг придуманного объекта или события – и это также нормально - развитие фантазии стимулирует ребенка к активному познанию, это хорошая вещь.

Что такое сознательная ложь

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Кроме фантазий уже в дошкольном возрасте у детей может проявляться осознанная ложь. И чем старше становится ребенок – тем выше вероятность, что это именно ложь, а не детские фантазии. Потому что, когда у ребенка возникает осознание, что я – не образ из мультика, я не проживаю историю вымышленного героя – тогда он больше осознает себя как отдельного персонажа, а значит и отличает, где говорит правду, а где врет.

По большей части осознанная ложь возникает у детей школьного возраста. Когда ребенок начинает посещать уроки – его поведение становится социально нормированным – нужно сидеть, не нужно баловаться, нужно выполнять задания, получать хорошие оценки то есть, у малыша появляется много запретов и правил, которые ему необходимо соблюдать. Иногда такие правила и нормы становятся неприемлемыми для ребенка – и тогда он может начать врать, чтобы избежать неприятных для себя ситуаций.

Осознанную ложь чаще всего провоцируют два основных фактора – пример родителей и непомерные задачи.

Доверительные отношения с ребенком налаживают с раннего возраста – психолог Ирина Губеладзе Pinterest

Ситуации, в которых ребенок начинает врать:

Сверхмерный контроль и требовательность

Чем больше требований и социальных норм мы ставим в пример ребенку, чем больше мы загоняем его в угол, когда он не может им соответствовать – тем больше вероятность, что ребенок начнет врать. Это особенно касается детей, у которых очень строгий учитель или слишком требовательные родители – тогда ребенок понимает, что либо он исполняет ожидаемую от него роль – либо ему придется солгать, чтобы избежать наказания.

Демонстрация такой модели в семье

Часто родители в семье сами демонстрируют малышу неправильную модель поведения – например, мама запрещает ребенку есть много сладостей, а бабушка тихо дает конфету со словами: «Только маме не говори». Таким образом, взрослые показывают ребенку, что можно обмануть, чтобы как-то выкрутиться из неудобной ситуации. Или в семьях, где между взрослыми нет согласия в стиле воспитания – когда мама что-то запрещает, а папа позволяет – или наоборот. Ребенок, видя такое несоответствие, начинает манипулировать и лгать. Он видит, что может сыграть на таком разногласии – и сделать так, как выгодно ему. Фактически родители сами стимулируют ребенка ко лжи. Поскольку все мы живые люди и хотим как лучше для себя, получив наглядный пример от старших, если ребенку чего-то захочется – он придумает, как это можно получить. Один ребенок подойдет и честно попросит, а другой использует обман.

Как понять, что ребенок врет:

Когда ребенок лжет - это видно. Если малыш просто фантазирует – он окрылен, находится в своих мечтаниях и выглядит вполне счастливым. Когда ребенок врет – он понимает, что делает что-то неприемлемое, опасное – что его могут подловить на этой лжи - и оттого начинает нервозно себя вести. У него могут бегать глаза – видно, что ребенок волнуется. Кроме того, если мы говорим о детях дошкольного возраста, то у них часто не сходятся факты, они выглядят растерянными. К слову, маленькие дети могут в определенный момент признаться, что сказали неправду.

Доверительные отношения с ребенком налаживают с раннего возраста – психолог Ирина Губеладзе Pinterest

Как поступают родители

Иногда родители начинают кричать и ругать ребенка - говорить «ай-ай, ай», так вести себя нельзя, и обвинять его во лжи. Такого делать не стоит, поскольку этим вы отталкиваете от себя ребенка, и он больше не будет с вами делиться тем, что его беспокоит.

Как нужно делать

Важно разобраться – почему ребенок врет и что стоит за этой ложью. Чаще всего родители понимают, в чем причина и почему ребенок разыграл такую ситуацию. Они могут уже наперед говорить с ребенком таким образом: «Ты хотел то-то и то-то?» – «Да». «Ты обиделся, что я тебе этого не позволил»? - «Да»!

Когда мы показываем ребенку, что понимаем его, что мы на его стороне – и малыш подтвердил, что было именно так, как мы предположили – тогда приходит черед говорить: «Я не могу тебе дать то, что ты хочешь – вот по каким причинам. Но говорить неправду – плохо, потому что когда-нибудь ты захочешь что-то рассказать, а я тебе не поверю».

Какие методы применять

В ситуациях, когда мы хотим отучить ребенка говорить неправду, хорошо работает сказкотерапия. Мы можем пересказывать истории, которые показывают, как ложь довела героя до неприятной ситуации. Также можно приводить примеры из собственного детства. И это стоит не просто читать или рассказывать, а нужно проговорить и объяснить – почему так.

Здесь важно не проводить прямые параллели между героем и ребенком – лучше просто проанализировать поступки персонажа, а у малыша самого произойдет проецирование, когда он поймет, что где-то также поступал неправильно. Сказкотерапию стоит применять не в острый период, когда ребенок чувствует себя виноватым за то, что ложью кого-то обидел, а некоторое время спустя.

Когда ложь опасна

Ближе к подростковому возрасту, когда ребенок чувствует усиленный контроль или к нему выдвигаются слишком высокие требования – он может привыкнуть врать и начать воспринимать это как определенную норму поведения: если я не совру – то будет плохо. Первый тревожный звонок, когда ребенок врет очень часто и даже в тех ситуациях, когда не было объективных причин бояться наказания. К психологу стоит обращаться тогда, когда родители понимают, что они не справляются сами.

Доверительные отношения с ребенком налаживают с раннего возраста – психолог Ирина Губеладзе Pinterest

Как наладить отношения с ребенком с самого маленького возраста

В каждом возрасте с ребенком нужно проводить время и понимать, чем он интересуется. В самом маленьком возрасте – ребенку важно, чтобы вы с ним играли. Есть дети, которые не просят об этом, но это не значит, что им этого не хочется. К сожалению, сейчас в наш информационный век, когда есть гаджеты – родители все чаще недодают детям главного: они как будто обеспечивают все базовые потребности ребенка – малыш сыт, одет и у него есть самые лучшие игрушки – однако детям также необходимо внимание родителей. Ребенку не нужна кукла, если мама не будет принимать участие в игре с ней, ему не интересен конструктор – если папа не помогает его складывать. Эмоциональный контакт должен быть постоянно – и в дошкольном возрасте, и с детьми старше.

Как говорить о доверии с подростками

Подростки в силу особенностей возраста дистанцируются от родителей – старшие им кажутся инопланетянами, с которыми говорить буквально не о чем. Чтобы не потерять авторитет в глазах тинейджера - при всем желании его контролировать - иногда также необходимо соблюдать дистанцию.

Единственная возможная модель поведения – это дать ребенку понимание того, что даже в самой неприятной ситуации он может рассчитывать на разговор и безоговорочную поддержку. «Что бы в жизни не случилось – ты может прийти и рассказать, если тебе это будет нужно. Я не нарушаю границы и не спрашиваю, но если ты чувствуешь, что тебе плохо – просто приди и скажи».

Но также важно помнить, что доверие подростка не формирует одной фразой: если у вас с ребенком не было доверительных отношений с дошкольного возраста, если в маленьком возрасте ребенок понимал, что он испачкает одежду, а его за это сильно наругают - то скорее всего, если в будущем у него возникнут трудности – он не придет к родителю и не поделится своими переживаниями. А если с маленького возраста ребенок знает, что может проговорить любую проблему – и услышит в ответ, что это неприятно, но нормально, и «мы не перестали тебя больше любить» - тогда ребенок учится доверять, и в подростковом возрасте сможет обратиться с проблемой именно к родителям.

Доверительные отношения с ребенком налаживают с раннего ... 0:00 / 09:09

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