Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 13-17 апреля
Образовательная инициатива под названием “Всеукраинская школа онлайн“ продолжается. Сегодня 13 апреля 2020 года стартует вторая неделя дистанционного обучения для школьников Украины. О расписании уроков и обновлениях в работе “Всеукраинской школы онлайн“ расскажет Ivona.
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“Всеукраинская школа онлайн“ - образовательная инициатива, воплощенная целым рядом правительственных и образовательных организаций для того, чтобы украинские школьники, находясь в карантине в связи с пандемией коронавируса, не пропускали занятия и смогли восполнить пробелы в знаниях. Ежедневно с понедельника по пятницу с 10 утра на национальных телеканалах проходят уроки для учеников с 5 по 11 класс.
Для второй недели занятий в “Всеукраинской школе онлайн“ организаторы разработали расписание уроков с фиксированным временем выхода уроков. Теперь на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:
- 1 урок - 10:00
- 2 урок - 10:30
- 3 урок (физкультминутка) - 11:00
- 4 урок - 11:15
- 5 урок - 11:45
- 6 урок (физкультминутка) - 12:15
- 7 урок - 12:30.
Напомним, что все уроки “Всеукраинской школы онлайн“ транслируются по национальному телевидению, а также посмотреть их можно на YouTube-канале МОН в записи.
Расписание уроков “Всеукраинской школы онлайн“ для учеников 5-11 классов на 13-17 апреля 2020
Посмотреть уроки для 5 класса можно здесь.
Посмотреть уроки для 6 класса можно здесь.
Посмотреть уроки для 7 класса можно здесь.
Посмотреть уроки для 8 класса можно здесь.
Посмотреть уроки для 9 класса можно здесь.
Посмотреть уроки для 10 класса можно здесь.
Посмотреть уроки для 11 класса можно здесь.
Ранее мы рассказывали, как будет проходить учебный год в условиях карантина.
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