Школа внесла изменения во время выхода уроков.

Образовательная инициатива под названием “Всеукраинская школа онлайн“ продолжается. Сегодня 13 апреля 2020 года стартует вторая неделя дистанционного обучения для школьников Украины. О расписании уроков и обновлениях в работе “Всеукраинской школы онлайн“ расскажет Ivona.

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“Всеукраинская школа онлайн“ - образовательная инициатива, воплощенная целым рядом правительственных и образовательных организаций для того, чтобы украинские школьники, находясь в карантине в связи с пандемией коронавируса, не пропускали занятия и смогли восполнить пробелы в знаниях. Ежедневно с понедельника по пятницу с 10 утра на национальных телеканалах проходят уроки для учеников с 5 по 11 класс.

Для второй недели занятий в “Всеукраинской школе онлайн“ организаторы разработали расписание уроков с фиксированным временем выхода уроков. Теперь на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (физкультминутка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (физкультминутка) - 12:15

7 урок - 12:30.

Напомним, что все уроки “Всеукраинской школы онлайн“ транслируются по национальному телевидению, а также посмотреть их можно на YouTube-канале МОН в записи.

Расписание уроков “Всеукраинской школы онлайн“ для учеников 5-11 классов на 13-17 апреля 2020

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 5 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 5 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 6 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 6 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 7 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 7 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 8 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 8 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 9 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 9 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 10 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 10 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 11 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 11 класса можно здесь.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить учебный год в условиях карантина.

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