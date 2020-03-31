"Всеукраинская школа онлайн": Когда и где начнутся занятия?

Как осуществится всеукраинский образовательный проект дистанционного обучения?

Вопрос образования в условиях карантина сегодня стоит достаточно остро. Дистанционное обучение хоть и работает, но в целом полагается лишь на старательность и ответственность педагогов и учащихся. Меж тем учебный год 2019/20 неумолимо подходит к концу, а это значит, что упущенные из-за чрезвычайной ситуации в Украине школьные темы ученикам придется во многом наверстывать самостоятельно. Чтобы облегчить эту задачу 29 марта Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский проект дистанционного обучения “Всеукраинская школа онлайн“. 31 марта в официальном заявлении президент сообщил, что проект стартует 6 апреля 2020 года. Как будет проходить дистанционное обучение по общенациональной программе, расскажет Ivona.

6 апреля 2020 года откроется “Всеукраинская школа онлайн“. На национальном телевидении ежедневно с понедельника по пятницу будут проходить трансляция уроков для школьников 5-11 классов. Учителями-предметниками выступят 40 киевских педагогов. Дистанционное обучение будет проходить с 10:00 по 11 базовым дисциплинам.

Где смотреть уроки “Всеукраинской школы онлайн“?

5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Україна

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Індиго и УНІАН

9-й класс - Рада и UA: Культура

10-й класс - UA: Перший

11-й класс - М1

Также повтор трансляции можно будет посмотреть на официальных каналах МОН на YouTube и Facebook.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить учебный год 2019/20 в условиях карантина.

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