Официальное заявление МОН о сценариях развития образовательного процесса в условиях чрезвычайной ситуации.

Учебный год 2019/20 в условиях карантина: Как это будет? (полная информация) pinterest.com

В связи с продлением общенационального карантина до 24 апреля 2020, а также со сложностью с прогнозированием эпидемиологической ситуации в Украине, исполняющая обязанности Министра МОН Любомира Мандзий провела 26 марта 2020 года онлайн-трансляцию, во время которой обрисовала несколько вариантов окончания 2019/20 учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании. Подробней о решениях Министерства расскажет Ivona.

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В 2019/20 году перед школьниками, студентами и педагогами встала достаточно сложная задача: проведение дистанционного обучения в условиях общенационального карантина. Непростая ситуация сложилась для абитуриентов - из-за чрезвычайно ситуации сроки проведения ВНО и вступительной кампании остаются под вопросом.

Любомира Мандзий - исполняющая обязанности Министра образования и науки Украины facebook.com/lmandziy

26 марта 2020 года Любомира Мандзий, и. о. Министра образования и науки Украины, во время онлайн-трансляции описала два сценария развития событий во время учебного года 2019/20:

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Сценарий 1: если карантин закончится до первой недели июня

все ученики (кроме 11 класса) заканчивают обучение до первого июля. Для них будет организована корректирующая система обучения: учитель определяет пробелы в знаниях школьников, критически важные для дальнейшего восприятия темы проходятся в классе, остальные передаются для самостоятельного домашнего изучения

выпускники заканчивают школьное обучение также до конца июня. До начала ВНО они самостоятельно занимаются корректировкой знаний и подготовкой

ВНО стартует приблизительно в конце июня, и закончится в средине июля. В конце июля будут известны результаты экзамена, а уже в начале августа начнется вступительная кампания.

Сценарий 2: если карантин продлится до начала августа

все ученики (кроме 11 класса) заканчивают обучение до конца мая и получают соответствующие документы. Новый учебный год 2020/21 начнется 1 сентября и закончится в июне. Первый месяц нового учебного года будет корректирующим - во время него школьникам предстоит восполнить пробелы в знаниях и сдать контрольные срезы.

ВНО стартует в средине августа и закончится в средине сентября

Вступительная кампания 2020 закончится во второй половине октября, к учебе первокурсники приступят в начале ноября. Учебный год для студентов других курсов начнется 1 сентября.

Учебный год 2019/20 в условиях карантина: Как это будет? (полная информация) facebook.com/UAMON/

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В случае обоих сценариев студенты ВУЗов заканчивают учебный год 2019/20, как и было запланировано. Сессии также пройдут согласно утвержденному графику, по возможности - дистанционно. Экзамены, которые предусматривают непременное присутствие студента и обязательную аудиторную работу, будут перенесены на следующий учебный год. Студенты-выпускники будут сдавать аттестационные экзамены и защищать дипломные работы дистанционно. Исключение составят единый государственный квалификационный экзамен и аттестация тех, кто получают степени доктора в области философии, науки и искусств.

ГИА для учеников 4 и 9 классов в 2019/20 году будет отменена.

Пробное ВНО 2020 будет опубликовано в онлайн-режиме 15 апреля. Тем, кто зарегистрировался и оплатил пробный экзамен, будет предоставлена возможность пройти пробное ВНО 2020 очно. Его дата будет зависеть от сроков окончания карантина.

Учебный год 2019/20 в условиях карантина: Как это будет? (полная информация) pinterest.com

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