Подарок ребенку на Новый год 2020

Отличные идеи подарков ребенку под елочку.

Новый год незаметно подкрадывается все ближе и ближе, а вместе с ним у нас появляется все больше и больше забот. Что подать к праздничному столу? Как украсить новогоднюю елку? Какие костюмы придумать детям для новогоднего утренника? Предпраздничная суета и хлопоты окружают нас со всех сторон. Однако, одним из самых главных вопросов для всех родителей является выбор новогоднего подарка ребенку от Деда Мороза или Санты. В этой статье Ivona представит список интересных и полезных подарков для детей, которые приведут вашу кроху в восторг.

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Шатер или вигвам

Настоящая мечта каждого ребенка! Яркий, комфортный и уютный вигвам не только украсит детскую комнату и сделает ее более сказочной и волшебной, но и подарит массу возможностей для новых увлекательных игр с друзьями. Кроме того, вигвам станет любимым потайным местечком вашей малютки, где он сможет укрыться и просто помечтать или почитать книгу.

Подарки ребенку на Новый год 2020 pinterest

Мастерская с инструментами

Наборы детских инструментов не только послужат интересной игрой, но и познакомит ребенка с рабочими инструментами и их предназначением, будут способствовать развитию мелкой моторики и координации движений, внимания и логического мышления, а также помогут малышу почувствовать себя мастером на все руки.

Подарки ребенку на Новый год 2020 pinterest

Телескоп

Если ваш ребенок маленький исследователь, который любит постоянно узнавать что-то новое, отличным вариантом подарка для него будет телескоп. Долгими зимними вечерами малыш сможет наблюдать за звездным небом, находить созвездия и узнавать больше о космосе и небесных телах.

«Секретный код», «Мистер Икс» и другие детективные настольные игры

Подарок, который не только порадует вашу кроху но и подарит много часов увлекательного времяпрепровождения в кругу семьи или друзей. Сейчас существует огромное количество захватывающих настольных игр, которые помогут малышу развить логическое и творческое мышление, сообразительность и смекалку, а также подарят возможность оказаться в роли настоящего детектива, решая различные головоломки и ребусы.

Подарки ребенку на Новый год 2020 pinterest

3-D ручка

Еще один прекрасный вариант подарка ребенку на Новый год. С помощью этого волшебного приспособления можно создавать новые игрушки, различные аксессуары и 3-D модели. Это не просто интересная современная игрушка, это вещь, которая поможет малютке расширить кругозор и воплотить тысячи интересных идей и фантазий в реальность.

Подарки ребенку на Новый год 2020 pinterest

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Чудо набор «Рисуй светом»

Необычный и волшебный подарок, который обязательно приведет вашу кроху в восторг. Планшет, ручка-фонарик с батарейками и трафареты с рисунками помогут создавать настоящую магию у себя дома. Для этого необходимо лишь выключить свет, достать планшет, включить ручку-фонарик и начать рисовать. Очень увлекательный и захватывающий процесс создания светящих картин понравится не только самым маленьким, но и старшим детям, а также взрослым.

Подарки ребенку на Новый год 2020 pinterest

Лыжи, санки или тюбинг

Отличная идея подарка для маленьких озорников и их зимних развлечений. Различные средства передвижения по снегу не только подарят детям тысячи положительных эмоций и море радости, но также добавит в жизнь ребенка больше физической активности и подвижных игр на свежем воздухе.

Подарки ребенку на Новый год 2020 pinterest

Интерактивные питомцы

Все большей и большей популярностью у детей пользуются различные интерактивные питомцы – собачки, котики, обезьянки, совы и другие. Эти мягкие пушистые зверушки включают в себе большое количество разных функций – они поют, смеются, двигаются, развивают и обучают малыша. Также есть питомцы в виде роботов, которые умеют танцевать, показывать трюки, обучаться командам, выражать различные эмоции и перемены настроения, а также даже кушать и справлять естественные нужды.

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Музыкальные подарки

Если ваш ребенок любит петь, танцевать и слушать музыку, прекрасным вариантом подарка послужат музыкальные инструменты – детские барабаны, гитара, синтезатор или же микрофон. Маленький музыкант будет вне себя от радости и будет чувствовать себя настоящей звездой эстрады.

Подарки ребенку на Новый год 2020 pinterest

Получать подарки – это, безусловно, всегда приятно и радостно. Однако, не стоит забывать и о создании волшебной атмосферы для ребенка в новогоднюю ночь. Вы можете придумать интересный квест от имени Деда Мороза в поисках подарков, подготовить маленький семейный спектакль или переодеться в любимых сказочных персонажей. Подумайте о желаниях и заветных мечтах вашего ребенка, используйте советы из нашей статьи и подарите вашей малютке веру в настоящее новогоднее чудо.

Раннее мы писали о том, какие рождественские и новогодние песни смогут поскорее принести ощущение праздника в ваш дом.

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