Что нужно взять с собой в роддом зимой?

Список вещей, которые необходимо взять в роддом в холодное время года.

Беременность – очень волнительный и трепетный период в жизни каждой женщины. И когда уже подходит к концу срок в 9 месяцев, перед будущей мамой стоит задача сбора сумки в роддом. Все беременные женщины волнуются и беспокоятся о том, чтобы в преддверии самого важного события в их жизни, все необходимое было под рукой. В этой статье Ivona даст рекомендации будущим мамам по поводу сборов в роддом в зимний период и предоставит список самых нужных вещей.

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Обычно в обменной карте беременной женщины напечатан список в роддом, который содержит информацию о всех необходимых документах и вещах. Также за несколько недель до родов уточните перечень лекарств и принадлежностей в том роддоме, где вы будете рожать.

Все необходимые вещи для будущей мамы и ребенка можно разделить на 4 категории:

Вещи в родовое отделение.

Вещи в послеродовое отделение

Вещи для малыша

Вещи для выписки.

Что взять с собой в роддом зимой

В родовое отделение вам будет позволено взять лишь все самое необходимое – паспорт, страховой медицинский полис, обменную карту со всеми результатами анализов и УЗИ, дополнительные результаты анализов и обследований (если такие имеются), моющиеся тапочки для роженицы, стерильная одежда, еда и моющиеся тапочки для сопровождаемого, мобильный телефон, зарядка для мобильного телефона, небольшая бутылка негазированной воды. Если вы заключали контракт на роды его тоже необходимо взять с собой в родовое отделение. Также по правилам вся одежда, в которой вы приехали, изымается и увозится родственниками домой или храниться в приемном отделении.

Что взять с собой в роддом зимой

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После родов новоиспеченной маме понадобятся такие вещи: халат; комфортная домашняя одежда; бюстгальтер для кормления и одноразовые вкладыши к нему; ночная рубашка (желательно с пуговицами для удобства при кормлении); специальные одноразовые или хлопчатобумажные трусы (4-5 штук); послеродовый бандаж; полотенце, расческа; средства личной гигиены и необходимая косметика (мыло, гель для душа, шампунь, зубная паста и щетка, крем для тела); прокладки для послеродовых выделений; слабительное средство (в случае возможных запоров); минеральная вода без газа.

Что взять с собой в роддом зимой

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В том случае, если вы рожаете с мужем, ему также необходимо взять с собой паспорт, справку о пройденной флюорографии (некоторые роддомы просят еще предоставить результаты анализов на СПИД, сифилис и гепатиты, но эту информацию нужно уточнять заранее), домашнюю одежду и тапочки. Кроме того, в аптеке можно приобрести набор “Партнерские роды” №2, который состоит из специальной медицинской одежды и бахил для вашего партнера.

Что взять с собой в роддом зимой

Список всего необходимого для первых дней жизни вашей малютки состоит из следующих вещей: 2 пачки подгузников, размером 0 или 1; 2 хлопчатобумажные и 2 фланелевые пеленки; мягкое полотенце; детский крем, крем под подгузник; гель или пенка для мытья малыша с дозатором; 2 большие пачки влажных салфеток; ватные диски; хлопковые чепчики 1 размера; ножнички для новорожденных; кофточки и комбинезоны; трикотажные штанишки; носочки и варежки-антицарапки.

Детские вещи в родзал необходимо положить сверху или в отдельную сумку, чтобы медсестра без затруднений их нашла. Всю одежду для новорожденного постирайте детским гипоаллергенным порошком, просушите и отутюжьте с двух сторон.

Что взять с собой в роддом зимой

На выписку маме с малышом понадобятся: комбинезон для малыша, конверт или теплый комбинезон, одежда для мамы (комфортная и свободная, обувь без каблука или на невысоком каблуке), декоративная косметика для мамы, фотоаппарат. Одеяло и лента – не самый лучший вариант для выписки малыша, так как сейчас даже новорожденного нужно перевозить в специальной автолюльке.

Список вещей в роддом зимой дополняется теплой шапочкой, шерстяными носочками, вещей из плотных тканей: байка, фланель. Можно купить меховой конверт из овчины, который пригодится не только в день выписки, но и для дальнейших зимних прогулок с малышом.

Соблюдая эти рекомендации, вы с легкостью соберете все необходимое для роддома. Комфортная, спокойная и уютная обстановка – вот главные правила первых дней жизни вашего малыша.

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