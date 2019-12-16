Как выбрать правильный матрас: советы доктора Комаровского

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Популярный педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказала на что стоит обращать внимание при выборе матраса для ребенка.



Комаровский отметил, что стоит смотреть на наполнение – матрас должен “расти“ с ребенком и его потребностями. В зависимости от возраста ребенка, наполнение матраса меняется: в возрасте от 1 года появляются пружины, которые ребенку первого года жизни не нужны. С возрастом ребенка растут и пружины в матрасе, поэтому матрасы для детей и взрослых имеют принципиальные различия. Также необходимо обращать внимание на материалы, из которых состоит матрас, и наличие сертификатов качества. С правильным матрасом сон ребенка станет безопасным и комфортным.



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