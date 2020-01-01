Развивающие игры для детей: Как подготовиться к школе?

Как сделать подготовку к школе для детей интересной, увлекательной и высокоэффективной?

Подготовка к школе может быть не пыткой для детей и их родителей, а интересной игрой. Самое главное - выбрать такую форму работы с ребенком, чтоб он был заинтересован. Ведь помимо проверенных методов обучения письму и чтению сейчас есть столько новинок в мире развивающих игр для детей. Таким образом в дальнейшем малыши будут относиться к занятиям с удовольствием, таким образом оставив позади множество проблем: от нежелания идти в школу в принципе, до выполнения домашних заданий.

Как подготовить ребенка к школе максимально эффективно, используя развивающие игры, расскажет Ivona.

Учеба или игра?

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И то, и другое! Сегодня большинство любящих родителей начинает заботиться о развитии интеллектуальных способностей малыша задолго до первого класса, благо в магазинах продается множество прекрасных дидактических игр, которые разовьют навыки и умения, необходимые для успешной учебы. Однако не следует забывать, что заниматься с малышом-дошкольником - это совсем не то же самое, что делать уроки с первоклашкой.

Чтобы занятия были в радость и приносили пользу, необходимо соблюдать несколько очень важных правил:

1. Ведущий вид деятельности ребенка младше семи лет - ролевая творческая игра. То есть большую часть времени малыш должен играть с обычными игрушками: куклами, машинками, конструкторами.

2. Развивающие игры в общей сложности не должны занимать больше часа в день в старшем дошкольном возрасте (5-6 лет), а в младшем (3-4 года) и того меньше - 30-40 минут. Чем младше ребенок, тем ниже его способность концентрировать внимание, тем меньше времени он способен заниматься одним видом деятельности.

3. “Урок“ с малышом должен длиться 5–10 минут, после чего необходимо кардинально поменять род занятий. Всегда прекращайте занятие хотя бы на секунду раньше, чем оно прискучит малышу. У дошкольника еще не сформировано произвольное внимание. Он может эффективно заниматься лишь тем, что ему интересно. Попытки “привить ребенку усидчивость“, заставляя его делать что-либо “через не хочу“, могут привести к прямо противоположному результату: малыш откажется от “урока“.

4. Чтобы развивающие игры не утратили для ребенка своей привлекательности и не использовались в качестве метательных орудий или ингредиентов для кукольного супа, не оставляйте их в открытом доступе, убирайте игры сразу после завершения занятий. Если в игре недостает каких-то деталей, спрячьте ее и не давайте малышу, пока все не найдется.

Развивающие игры для детей: Как подготовиться к школе? pinterest.com

Рабочее место

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Правильно организованное рабочее место - залог эффективной учебы. А идеальным рабочим местом для ученика была и остается парта. Сегодня можно найти парты для детей любого возраста. Для самых маленьких “учеников“ (3–4 года) выберем парту, которая совмещает в себе функции рабочего места, игрового столика и мольберта. Угол наклона столешницы в этом случае легко регулируется: раскрашиваем картинку - столешница слегка наклонена, чтобы маленькие пальчики готовились к письму в правильном положении, захотели поиграть в кубики или головоломку - парта превращается в ровный столик.

Решили порисовать - перед нами настоящий мольберт с зажимами для бумаги и подставкой для красок и кисточек. Если у вас двое детей, можно выбрать парту с двумя рабочими местами. Или, например, приобрести столик, столешница которого складывается “домиком“, превращаясь в два пюпитра, - их можно использовать в зависимости от степени наклона и для подготовки к письму, и для рисования.

Если вашему малышу исполнилось 5 лет, уже можно подумать о серьезном рабочем месте, которое будет верой и правдой служить и в начальной школе. Выбирайте парту, у которой регулируется не только угол наклона, но и высота столешницы и сиденья.

В мечтах дошколенка о школьной жизни не последнее место занимает ее главный атрибут: школьная доска. Выступая в роли учителя, обучающего школьным премудростям кукол, домашних животных или домочадцев, ребенок и сам основательно запомнит материал. Можно выбрать традиционную школьную доску, на которой пишут мелками, а можно суперсовременную - для письма разноцветными маркерами.

Развивающие игры для детей: Как подготовиться к школе? pinterest.com

Развивающие игры помогут ребенку овладеть навыками, которые будут ему нужны в школе:

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Рассуждая логически… Один из навыков, который должен освоить малыш к школе, - умение логически мыслить, сопоставлять общее и частное, выстраивать причинно-следственные связи. Звучит пугающе? На деле все совсем не так страшно, тем более, что есть масса игр, при помощи которых кроха без труда овладеет навыками логического мышления.

Игры-пазлы или домино “Где чья мама?“, “Кто где живет?“, “Что лишнее?“ не только помогут крохе научиться выстраивать причинно-следственные связи, но и дадут представление об окружающем мире, будут способствовать развитию речи. Играть в них можно с 3–4 лет.

Развитие пространственного мышления стимулируют разнообразные головоломки, в первую очередь классические игры Никитина “Сложи узор“ (с 3 лет) и “Уникуб“ (с 5 лет). Прекрасно зарекомендовала себя игра Лены Даниловой “Радужное лукошко“ (с 5 лет). Головоломки с разноцветными шариками “Цвета“ также развивают пространственное мышление, а кроме того, формируют навыки классификации и систематизации: передвигая шарики по хитроумным прорезям в деревянной панели, нужно собрать разноцветные ряды по заданному образцу.

Очень любопытна новая игровая система подготовки к школе “Флокардс“. Это универсальная игра с магнитными фишками. По мере взросления ребенка к базовому набору можно докупать тематические комплекты игровых карточек с заданиями различной сложности: одни под силу “продвинутым“ трехлеткам, а над другими придется поломать голову даже приготовишкам!

Развивающие игры для детей: Как подготовиться к школе? pinterest.com

Чтение и письмо

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В спорах о пользе и вреде раннего чтения сломано немало копий, но факт остается фактом: чтобы поступить в мало-мальски приличную школу, малыш должен к первому классу, как минимум, читать по слогам. Методик обучения чтению существует масса.

По какой заниматься?

Думается, все зависит от индивидуальных особенностей малыша. Самое разумное - сочетать лучшие элементы всех развивающих систем, дополняя их традиционными, проверенными временем пособиями. Так, давно зарекомендовали себя магнитные буквы и кубики с азбукой, а вот азбука-пазл - пособие нового поколения. Еще более современно выглядит интерактивный электронный озвученный плакат “Говорящая азбука“. И, конечно же, говоря об обучении чтению, нельзя не упомянуть о слоговых кубиках Зайцева - прекрасном пособии, при помощи которого легко и весело научилось читать целое поколение детишек. Ну, а тем, кто уже освоил азы грамоты, но еще не дорос до самостоятельного чтения, должен прийтись по вкусу конструктор, при помощи которого можно составлять кроссворды, играть в лексические игры.

Развиваем мелкую моторику рук

Для успешной учебы в школе необходимы ловкие, гибкие пальчики. Поэтому важнейшей составляющей подготовки к школе по праву считается развитие мелкой моторики, тренировка мышц и связок кисти и пальцев. Начинать тренировку нужно с крупных кистевых движений. В качестве тренажера можно использовать увлекательные игрушки-лабиринты.

Задача малыша - провести разноцветные шарики по извилистым дорожкам-прорезям в нужную зону. Для координации движений кисти и пальцев очень полезны линейки-спирографы. Вставляешь карандаш или ручку в хитроумное сооружение из двух кругов – и вот уже на бумаге, как по волшебству, появляются сказочные спиралевидные узоры. Чтобы приучить пальчики к четким и аккуратным движениям, полезно обводить по трафарету, а затем заштриховывать разнообразные фигурки. Благо трафареты в магазинах товаров для детского творчества продаются на любой вкус: здесь и геометрические фигуры, и животные, и машинки… Начинать стоит с более крупных и простых силуэтов.

Развивающие игры для детей: Как подготовиться к школе? pinterest.com

ВАЖНО!

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Дети живут моментом и отвлеченные инструкции, и нравоучения, не имеющие непосредственного отношения к их сегодняшней действительности, пропускают мимо ушей. А вот в любую игру ребенок активно включается и глубоко проживает даже те ситуации, в которых никогда не оказывался в жизни. Значит, надо поиграть “в школу“. Можно приобрести тематический игровой набор или разыграть сценки из школьной жизни при помощи пальчиковых или перчаточных кукол. Девочкам интересно будет отождествить себя с серьезной красавицей-куклой в школьной форме. Кстати, совершенно необязательно, чтобы учениками были человечки. Школа зверей - это еще интереснее! Придумайте и разыграйте с их помощью наиболее типичные ситуации, в которых может оказаться первоклашка в первые школьные дни. Очень важно, чтобы ребенок учился видеть ту или иную ситуацию с разных точек зрения. Для этого предложите ему в каждой сценке, которая будет разыгрываться, примерить на себя разные роли: пусть побудет растерянным первоклашкой и уверенным в себе отличником, хулиганом и ябедой, строгой учительницей и веселым физруком, сердитым охранником и добродушной буфетчицей.

Развивающие игры для детей: Как подготовиться к школе? pinterest.com

Список рекомендованных развивающих игр для дошкольников:

Читай также: Как привить ребенку любовь к чтению? Подборка увлекательных детских книг “Слова“ и “Города“ - отлично расширяет кругозор и словарный запас, укрепляет память; слова, которые ребенку непонятны важно объяснить и употребить в предложении, чтобы закрепить их значение.

“Слова“ и “Города“ - отлично расширяет кругозор и словарный запас, укрепляет память; слова, которые ребенку непонятны важно объяснить и употребить в предложении, чтобы закрепить их значение. “Кто я?“ - один человек достает карточку на которой написано слово, обозначающее предмет, профессию, природное явление и пр., и показывает ее остальным игрокам (сам не смотрит).Задавая различные вопросы (кроме самого важного - “кто я?“) и анализируя ответы, он должен отгадать, кто же попался ему на карточке. Игра развивает логическое и аналитическое мышление, фантазию и словарный запас.

“Элиас“ - на бумажках пишутся различные слова, складываются в шляпу, шапку или мешочек. Игроки тянут бумажки, и стараются объяснить, что же на них написано, не называя само слово. Обычно играют на время (кто сможет больше объяснит за 1 минуту).

Пластилиновая “кухня“ - конечно, велика вероятность, что с появлением в доме пластилина, рано или поздно в нем будет абсолютно все. НО. У детских игр с пластилином есть два громадных преимущества: развитие мелкой моторики рук и пространственного мышления.

Оригами - если вы считаете, что для работы с ножницами ваш ребенок слишком мал и с аппликациями стоит повременить, обратитесь к древнему искусству Оригами. Как и в случае с пластилином, складывание фигурок из бумаги благотворно влияет на мелкую моторику и пространственное мышление, а также развивает логическое. К тому же готовыми фигурками можно играть или даже разыгрывать с их помощью целые сценки.

Развивающие игры для детей: Как подготовиться к школе? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как развить эмоциональный интеллект ребенка.

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