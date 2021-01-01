Согласитесь, сложно быть хорошим родителем, когда дело касается пристрастия чада к видеоиграм. Как нужно действовать, чтобы ребенком не овладела игромания.

Игра - это один из методов развития ребенка, ее также можно рассматривать как альтернативный метод воспитания.

Не становитесь по разные стороны интернет пространства с вашими детьми, а просто старайтесь быть более информированными в этой области. Удостоверьтесь, что что дети в ваше отсутствие не играли в игры с маркировкой М. Игры с маркировкой М подходят только для взрослых детей 17+.

Быть хорошим родителем для геймера - играть вместе с ним.

Попробуйте выбрать для своей семьи игры, соответствующие вашему мировоззрению. Например такие, в которых присутствуют сильные персонажи с героическими чертами характера.

Поищите новинки, которые позволяют вам играть совместно с детьми. Ориентируйтесь на названия, которые не содержат элементов насилия, на программы, имеющие образовательный компонент или служащие дополнением интересов ваших детей, например, в жанре фэнтэзи или имитирующие спортивные состязания.

Важно установить временные лимиты для видеоигр.

Введите четкие пределы для времени, проведенного за компьютером, и удостоверьтесь, что ребенок понимает, зачем это сделано. Не оставляйте игровую приставку постоянно в его комнате, пусть чадо играет в таком месте, где вы сможете легко контролировать его игровые пристрастия.

Как воспитать "умного геймера": советы родителям pinterest.com

Есть опасность и в том, что можно приучить ребенка к видеоиграм слишком рано. В период роста ребенка для его умственного развития очень важно активно взаимодействовать с внешним миром, получая обратную связь. А когда он целыми днями сидит перед экраном или монитором, то оказывается в изоляции. Специалисты вообще не рекомендуют приобщать к видеоиграм детей до 6 лет.

Онлайн-игры - угроза. Здесь к некоторым моментам нужно отнестись особенно внимательно.

Недостатки онлайн-игр вовсе не связаны с насилием. Здесь дело в отрицательной, нездоровой атмосфере, которая может плохо повлиять на детей. Проблема - в анонимности онлайн-игр, ведь у ребенка в полной мере не развивается эмпатия. А именно она является ключевой в социальном развитии и формировании эмоционального интеллекта.

Поэтому ребенку младше 12 лет онлайн-игры категорически противопоказаны. Детям постарше вы можете позволить контролируемые онлайн-игры, но с учетом ваших правил: никакого сквернословия, никаких проявлений ненависти и взаимного унижения между игроками.

Дети должны быть проинструктированы, как действовать и вести себя онлайн - так же, как и в реальном мире.

Домогательства незнакомца в виртуальной реальности могут иметь такие же пагубные последствия для ребенка, как и встреча с подобным человеком на улице.

Иначе создается противоречие: вы учите сына или дочь не говорить на улице с незнакомцами, а в онлайн-игре им приходится взаимодействовать с целым отрядом чужаков. Вы запрещаете им злословить, а тут они буквально утопают в ненормативной лексике.

Как воспитать "умного геймера": советы родителям pinterest.com

Кроме того, когда ребенок использует наушники или переписывается в чате, появляется еще одна проблема: вам сложно понять, как именно он общается с другими игроками, и разобраться, “насколько все запущенно“.

Не закрывайте глаза на отрицательные эффекты компьютерных игр.

Отсутствие меры в играх, бесспорно, оказывает вредное влияние на мозговую деятельность. Ваш ребенок может стать более агрессивным или же приобрести зависимость - так называемую игроманию. И поэтому, если вы заметили даже малейшие опасные симптомы, тут же принимайте решительные меры.

Признаки игромании: у ребенка портится настроение, когда вы запрещаете ему играть, он подавлен, удручен, бесцельно слоняется по дому. Желание беспрестанно сидеть у компьютера негативно сказывается на учебе и взаимоотношениях с окружающими.

Психологи обращают внимание на следующий важный факт - зависимость от видеоигр редко бывает самостоятельной, изолированной проблемой. Игромания - это не причина, а следствие других проблем. Она формируется, когда не ладятся отношения с близкими, с одноклассниками, когда у ребенка занижена самооценка.

Поэтому при малейших признаках неблагополучия обратитесь к психологу. Не оставляйте своих детей без внимания и поддержки.

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