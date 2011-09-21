Как научить ребенка правильно определять время?

Большинство первоклассников не могут по часам со стрелками определить время. Это медицинский факт. Очень часто создается впечатление, что ребенок шести-семи лет вот-вот научится точно определять время, но время идет, а путаница продолжается.

Начинать лучше не с настоящих часов, а с самодельного макета часов, на котором минутные черточки мы оставляем голыми, не определяя количество минут и минутную стрелку просто не делаем – только часовую, короткую.



Скажите ребенку, что стрелка, которая показывает, сколько сейчас часов, называется “часовая“.



Пусть сначала время делится на:

ровно час,

чуть больше часа,

половина второго (или час с половиной),

около двух,

два,

чуть больше двух и так далее

Обязательно покажите правильное направление движения стрелки. Попросите ребенка покрутить ее в нужном направлении.



Расскажите, что часовая стрелка за час проходит расстояние от одной цифры до другой. Выставьте на циферблате то или иное время ровно. Попросите ребенка изобразить положение часовой стрелки через час (два, три и т.д.) или наоборот, час назад (два, три и т.д.)

Когда ребенок будет легко называть или выставлять на циферблате “время“ в таком упрощенном виде, пришейте на ваш циферблат вторую стрелку – длинную, минутную.



Уточните, какая стрелка показывает часы, а какая минуты.

Объясните, что они называются “часовая“ и “минутная“. Закрепите эти знания: попросите показать, где какая стрелка, спрашивайте, какая стрелка короче или длиннее другой. Объясните, что когда часовая стрелка показывает “ровно“ час, два три и так далее, минутная стрелка всегда бывает поднятой вверх, на отметку “12“.

Попросите ребенка поставить ее в это положение и попробовать покрутить часовую стрелку по кругу, вставив то или иное время “ровно“, изображая реальное время, глядя на настоящие часы, или по заранее подготовленным рисункам, или произвольно.

Объясните малышу, что для того, чтобы ориентироваться внутри каждого часа люди придумали минутную стрелку. И за один час эта стрелка проходит целый круг. Спросите ребенка, где, по его мнению, будет минутная стрелка, если пройдет не целый час, а половина. Если малыш затрудняется ответить, покажите ему сами.



Затем изобразите на макете часов половину того или иного часа, не забывая переставлять часовую стрелку. Попросите ребенка самостоятельно выполнить подобное задание.

Как научить ребенка правильно определять время? Pixabay

Изобразите на циферблате то или иное время (ровно или половина какого-нибудь часа).

Напишите около цифр, изображающих количество часов, цифры, изображающие количество минут (они должны быть немного меньше по размеру). Расскажите ребенку, что в каждом часе 60 минут и от одного деления до другого – 5 минут. Покажите ребенку, как изображается стрелками 5, 10, 15 и т.д. минут того или иного часа.



После этого покажите ребенку, что каждое деление (от одной цифры до другой) тоже делится - на маленькие деления – по одной минуте. Покажите малышу, как будет выглядеть 6 минут того или иного часа или 18 и т.д. Придумайте упражнения, аналогичные тем, что описаны выше на закрепление новых знаний.



Расскажите ребенку, что если минутная стрелка не дошла до получасовой отметки, принято говорить “столько-то минут такого-то часа (следующего за цифрой, которую только что миновала часовая стрелка)“, например, “восемь часов, двенадцать минут“ – это то же самое, что “двенадцать минут девятого“. Потренируйтесь называть время, изображенное на циферблате, этими обоими способами.

Давайте ребенку задания по установке времени на циферблате, давая задание каждый раз другим способом.

Не забывайте обращать внимание ребенка на время, изображенное на реальных часах. Просите его сказать, сколько сейчас времени (исходя из полученных на данный момент знаний), изобразить такое же время на игровых часах.

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