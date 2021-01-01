Кортизол – это гормон, вырабатываемый надпочечниками, который еще называется «гормоном стресса», так как он активно вырабатывается в ответ на стресс.

Кортизол: что это за гормон и почему он важен для женщин в первую очередь Pinterest.com

Кортизол часто обвиняют в бессоннице, накоплении жира и разрушении мышечной массы. Происходит это в том случае, если гормон вырабатывается в чрезмерно больших количествах. А вот в умеренных количествах он жизненно необходим организму. Основная задача кортизола – адаптировать тело к меняющимся условиям окружающей среды.

Какие функции выполняет кортизол:

регулирует уровень глюкозы в крови

поддерживает нервную систему

активирует мозговую деятельность

контролирует артериальное давление

оказывает противовоспалительный эффект

обеспечивает иммунодепрессивное действие

увеличивает секрецию желудочной кислоты

высвобождает кальций из костной ткани

А вот при повышении уровня кортизола повышается риск развития серьезных заболеваний, в числе которых: сахарный диабет, гипертония, артериальная гипертензия, остеопороз, бесплодие, агрессивность.

Основным фактором, провоцирующим усиленную выработку кортизола, является стресс.

Чем чаще человек подвергается стрессовым воздействиям, тем выше уровень гормона. Кортизол вырабатывается не только в ответ на реальную угрозу, но и на тревожные мысли, переживания. Что особенно пагубно влияет и на женское здоровье.

Влияние стресса на организм Pinterest.com

Причиной нарушения баланса кортизола могут быть и некоторые заболевания: сахарный диабет, гипергликемия, патологии надпочечников и щитовидной железы, ожирение. Также провоцирующим фактором может выступать беременность.

Важным условием для поддержания нормального уровня кортизола является соблюдение правильного режима дня. Если ночью вести активную деятельность, а спать днем, это сбивает биологические часы и нарушает выработку кортизола.

Как снизить уровень кортизола

При повышенном уровне кортизола рекомендуется пересмотреть свой образ жизни и свести к минимуму стресс. Важно уметь расслабляться, отпускать тревожные мысли. Хорошо помогают медитации, массаж, музыка для релакса.

Для правильной выработки кортизола важен здоровый сон продолжительностью не менее 7 часов, в полной темноте и тишине.

Желательно ложиться раньше 23:00 в хорошо проветренном помещении. Также нормализировать гормональный фон помогут умеренные физические нагрузки. Полезны пешие прогулки на свежем воздухе. Нужно пересмотреть свою диету так, чтобы каждый прием пищи сопровождался употреблением белка. Для усвоения белка необходимы углеводы, они тоже должны присутствовать. Также важно пить достаточное количество воды - не менее двух литров в день.

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