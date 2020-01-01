Узнайте, как правильно лечить простуду у ребенка и когда стоит обращаться за медицинской помощью.

Простуда — явление настолько частое, что некоторые родители уже даже перестают обращать внимание на детские сопли. А ведь любой насморк снижает качество жизни ребёнка — он быстрее утомляется, могут быть головные боли, нарушение внимания и даже развитие психологических комплексов.

Но самое главное, что безобидные на вид сопли — это симптом, чаще всего простуды. Ivona изучила рекомендации ВОЗ, ведущих институтов, зарубежные исследования и ответила на самые волнующие вопросы о детской простуде и насморке у ребёнка.

Симптомы простуды у ребёнка

Простуду или ОРВИ вызывают вирусы, которые поражают слизистую носа и горла. Чаще всего болеют в холодное время, из-за плохой вентиляции и близких контактов (у детей этого в избытке в саду и школе). Симптомы простуды могут у разных детей отличаться и зависеть от типа вируса.

Вы можете заметить:

Заложенный нос и насморк

Чихание

Боль в горле и ушах

Кашель

Головную боль

Красные глаза

Воспаление лимфоузлов

Температуру

Часто ребёнок теряет аппетит, его может тошнить, появляется раздражительность. Симптомы обычно длятся от нескольких дней до недели. Редко возникают осложнения вроде ушной инфекции или ларингита, бронхита или пневмонии.

Как лечить простуду у ребенка depositphotos.com

Иногда бывает трудно отличить симптомы простуды и гриппа. Но грипп способен давать сильные мышечные боли и озноб.

Стоит ли обращаться к врачу при простуде у ребёнка?

Практически все ОРВИ проходят сами по себе. Но вам следует отвести ребёнка к педиатру, если малыш отказывается пить жидкость, часто рвёт, необычно уставший и сонный, температура не проходит больше двух суток, кашель длится более двух недель, есть шумное дыхание и хрипы.

Вызывать скорую помощь или обращаться в неотложку, если ребёнок:

Жалуется на сильную головную боль

Бледный и сонный

Трудно дышит или дышит быстрее, чем обычно

Младше трёх месяцев и у него высокая температура

Появляется сыпь

Как лечить простуду у ребёнка дома?

Основные рекомендации для лечения простуды у детей не отличаются от взрослых и направлены на то, чтобы просто облегчить малышу пережить заболевание.

Давайте ребёнку много жидкости

Чтобы уменьшить симптомы простуды и улучшить самочувствие, поддерживайте баланс жидкости у ребёнка. Особенно если есть температура — она приводит к обезвоживанию. Если вы подозреваете у ребёнка дефицит жидкости, позвоните своему педиатру. Симптомы обезвоживания:

Ребёнок плачет, а слёз нет

Сухие губы

Мягкие места на теле кажутся запавшими

Мочеиспускание менее 3-4 раз в сутки

Если ребёнок находится на грудном вскармливании, старайтесь его кормить чаще, чем обычно. Спросите врача, подходит ли крохе раствор для пероральной регидратации. Для детей постарше это могут быть специальные напитки, соки и бульоны.

Облегчите дыхание

На вид безобидные сопли могут привести к осложнениям вроде отитов и синуситов. И, как минимум, ребёнку сложно дышать, если нос заложен. Позаботьтесь о проветривании комнаты и увлажнителе, чтобы нос не был сухим.

Известно, что сосудосуживающие капли вызывают пересыхание слизистой, привыкание и синдром отмены (когда насморк усиливается после курса капель). При всём этом сосудосуживающие препараты не лечат, а только маскируют симптомы.

Желательно, чтобы средство, которое вы даёте ребёнку, не только помогло быстро справиться с насморком, но и предупреждало осложнения.

Европейское руководство по лечению риносинусита EPOS 2020 рекомендует «Синупрет экстракт» для лечения острого вирусного и поствирусного риносинусита. Препарат также включен в национальное руководство по лечению риносинусита в Украине и Германии. Его можно применять взрослым и детям от 12 лет при первых симптомах насморка: заложенности носа, сухости, жжении, зуде.

«Синупрет экстракт» для лечения острого вирусного и поствирусного риносинусита Пресс-служба

В составе «Синупрет» — уникальный растительный экстракт, который не только устраняет насморк и облегчает дыхание, но и предотвращает осложнения. Он обладает комплексным действием: секретолитическим, противовоспалительным, противовирусным и антибактериальным.

Что касается детей помладше — есть «Синупрет» в таблетках от шести лет, а также удобная и безопасная формула для малышей с риносинуситом от двух лет «Синупрет сироп». Так как у препарата большая доказательная база эффективности и безопасности, можно не беспокоиться о том, что вы навредите ребёнку.

Создайте комфортные условия

Как мы уже говорили, важно проветривать помещение — до влажности 50-70%. Оптимальная температура в комнате — 18-22 градуса (чем ниже, тем лучше). Одежда тёплая, но не настолько, чтобы ребёнок сильно потел.

Не лечите всем подряд

Протокол лечения ОРВИ стандартный, но, если вы не уверены, можете ещё раз проконсультироваться с педиатром. Когда ребёнка беспокоит температура и вы намерены её сбить, можно дать ибупрофен или парацетамол. Что точно не стоит давать самостоятельно:

Антибиотики. Вирусные инфекции антибиотиками не лечат — есть риск осложнений.

Интерфероны. Лекарства с недоказанной эффективностью, поэтому официальная медицина их не рекомендует.

Противоаллергические препараты. Не имеют отношения к лечению простуды.

Народные средства. Некоторыми припарками, банками, ингаляциями можно только навредить ребёнку. Лучше оставить советские методы лечения в прошлом.

Профилактика простуды у ребёнка

Чтобы предупредить заражение детей ОРВИ и гриппом, Центр гражданского здоровья МОЗ Украины рекомендует:

научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;

научить детей кашлять и чихать в салфетку или руку (сгиб локтя);

научить детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;

оставлять больных детей дома (не посещать дошкольные учреждения и школы);

воздерживаться от посещения мест скопления людей.

Будьте здоровы!

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Знову цей нежить: як швидко і ефективно вилікувати застуду у дитини

Как лечить простуду у ребенка depositphotos.com

Застуда — явище настільки часте, що деякі батьки вже навіть перестають звертати увагу на дитячі соплі. Але ж будь-який нежить знижує якість життя дитини — вона швидше стомлюється, можуть бути головні болі, порушення уваги і навіть розвиток психологічних комплексів.

Але найголовніше, що нешкідливі на вигляд соплі — це симптом, найчастіше застуди. Ivona вивчила рекомендації ВООЗ, провідних інститутів, зарубіжні дослідження і відповіла на найбільш хвилюючі питання про дитячу застуду і нежиті у дитини.

Симптоми застуди у дитини

Застуду або ГРВІ викликають віруси, які вражають слизову носа і горла. Найчастіше хворіють в холодну пору, через погану вентиляцію і близькі контакти (у дітей цього в надлишку в дитсадку і школі). Симптоми застуди можуть у різних дітей відрізнятися і залежати від типу вірусу.

Ви можете помітити:

Закладений ніс і нежить

Чхання

Біль у горлі та вухах

Кашель

Головний біль

Червоні очі

Запалення лімфовузлів

Температуру

Часто дитина втрачає апетит, її може нудити, з'являється дратівливість. Симптоми зазвичай тривають від декількох днів до тижня. Рідко виникають ускладнення на зразок вушної інфекції або ларингіту, бронхіту або пневмонії.

Іноді буває важко відрізнити симптоми застуди та грипу. Але грип здатний давати сильні м'язові болі і озноб.

Чи варто звертатися до лікаря при застуді у дитини?

Практично всі ГРВІ проходять самі по собі. Але вам слід відвести дитину до педіатра, якщо малюк відмовляється пити рідину, його нудить, незвично втомлений і сонний, температура не проходить більше двох діб, кашель триває більше двох тижнів, є гучне дихання і хрипи.

Викликати швидку допомогу або звертатися до невідкладної допомоги, якщо дитина:

Скаржиться на сильний головний біль

Бліда і сонна

Важко дихає або дихає швидше, ніж зазвичай

Молодше трьох місяців і у неї висока температура

З'являється висип

Як лікувати застуду у дитини вдома?

Основні рекомендації для лікування застуди у дітей не відрізняються від дорослих і спрямовані на те, щоб просто полегшити малюкові пережити захворювання.

Давайте дитині багато рідини

Щоб зменшити симптоми застуди і поліпшити самопочуття, підтримуйте баланс рідини у дитини. Особливо якщо є температура — вона призводить до зневоднення. Якщо ви підозрюєте у дитини дефіцит рідини, зателефонуйте своєму педіатру. Симптоми зневоднення:

Дитина плаче, а сліз немає

Сухі губи

М'які місця на тілі здаються запалими

Сечовипускання менше 3-4 разів на добу

Якщо дитина знаходиться на грудному вигодовуванні, намагайтеся її годувати частіше, ніж зазвичай. Запитайте лікаря, чи підходить дитині розчин для пероральної регідратації. Для дітей старшого віку це можуть бути спеціальні напої, соки і бульйони.

Полегшіть дихання

На вигляд нешкідливі соплі можуть привести до ускладнень на зразок отитів і синуситів. І, як мінімум, дитині складно дихати, якщо ніс закладений. Подбайте про провітрювання кімнати і зволожувачі, щоб ніс не був сухим.

Відомо, що судинозвужувальні краплі викликають пересихання слизової, звикання і синдром відміни (коли нежить посилюється після курсу крапель). До того ж судинозвужувальні препарати не лікують, а тільки маскують симптоми.

Бажано, щоб засіб, який ви даєте дитині, не тільки допомагав швидко впоратися з нежиттю, але і попереджав ускладнення.

Європейське керівництво з лікування риносинуситу EPOS 2020 рекомендує «Синупрет екстракт» для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу. Препарат також включений в національне керівництво з лікування риносинуситу в Україні та Німеччині. Його можна застосовувати дорослим і дітям від 12 років при перших симптомах нежиті: закладеності носа, сухості, свербінні.

У складі «Синупрету» — унікальний рослинний екстракт, який не тільки усуває нежить і полегшує дихання, але і запобігає ускладненням. Він має комплексну дію: секретолітичну, протизапальну, противірусну та антибактеріальну.

Що стосується дітей молодшого віку — є «Синупрет» в таблетках від шести років, а також зручна і безпечна формула для малюків з риносинуситом від двох років «Синупрет сироп». Препарат має велику доказову база ефективності та безпеки, тому можна не турбуватися про те, що ви нашкодите дитині.

Створіть комфортні умови

Як ми вже говорили, важливо провітрювати приміщення — до рівня вологості 50-70%. Оптимальна температура в кімнаті — 18-22 градуси (чим нижче, тим краще). Одяг теплий, але не настільки, щоб дитина сильно пітніла.

Не лікуйте всім підряд

Протокол лікування ГРВІ стандартний, але якщо ви не впевнені, можете ще раз проконсультуватися з педіатром. Коли дитину турбує температура і ви маєте намір її збити, можна дати ібупрофен або парацетамол. Що точно не варто давати самостійно:

Антибіотики. Вірусні інфекції антибіотиками не лікують — є ризик ускладнень.

Інтерферони. Ліки з недоведеною ефективністю, тому офіційна медицина їх не рекомендує.

Протиалергічні препарати. Не мають відношення до лікування застуди.

Народні засоби. Деякими припарками, банками, інгаляціями можна тільки нашкодити дитині. Краще залишити радянські методи лікування в минулому.

Профілактика застуди у дитини

Щоб попередити зараження дітей на ГРВІ та грип, Центр цивільного здоров'я МОЗ України рекомендує:

навчити дітей регулярно мити руки з милом не менше 20 секунд;

навчити дітей кашляти і чхати в серветку або руку (згин ліктя);

навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;

залишати хворих дітей вдома (не відвідувати дошкільні установи та школи);

утримуватися від відвідування місць скупчення людей.

Будьте здорові!

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