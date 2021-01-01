Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Краткий гид по молодежному сленгу 2021: 19 топовых слов

Комментариев: 0
Ох уж эти словечки, которыми подростки отвечают на родителям. Провели исследование и собрали краткий гид по основным словам в активной лексике современной молодёжи.
Краткий гид по молодежному сленгу 2021: 19 топовых слов
Краткий гид по молодежному сленгу 2021: 19 топовых слов
pixabay.com
  1. Флекс - от английского слова «flex» – гнуть, загибать. Изначально это слово обозначало «танцевать, двигаться», но позже значение несколько поменялось и сейчас флексить значит  «выпендриваться».
  2. Фиксить – от английского слова «to fix» - чинить. Употребляется в контексте –разрулить или починить что-либо.
  3. Вписка - слово перекочевало в современный сленг со времен сквотов и хиппи, где обозначало квартиру, где можно переночевать.  Сейчас это квартира или дом, где собираются на вечеринку.
  4. Кринж/кринжить- от английского «cringe» – стесняться, смущаться, испытывать неловкость. Сейчас слово обозначает очень неловкий момент,  обостренное чувство стыда из-за чего-то.
  5. Краш/крашер/крашиха - от английского «crush» – разбивать. Так называют объект симпатии, который разбивает нормальную жизнь человека. Т.е тайная влюбленность,  чаще всего безответная, которая разбивает сердце. А человек, который разбивает и есть крашер.
  6. Агриться - от английского «aggress» – нападать, начинать агрессивные действия. В контексте используется, как означает злиться, сердиться.
  7. Зашквар - некоторые считают, что слово образовалось от слова шкварки, и обозначает – позорную историю/поступок  за который стыдно.
  8. Рофл - от английского «rolling on the floor laughing» – ухохатываться (кататься по полу от смеха). В молодежном сленге слово означает шутку. Часто его можно услышать в форме глагола – рофлить, то есть шутить над кем-то.
  9. Чиллить -  от английского слова «chill» – прохлада. Слово чиллиться обычно употребляют в контексте отдыхать, прохлаждаться
  10. Зашло (заходить) -  значит вызывать положительные эмоции, нравится.
  11. Шеймить (шейм) -  с английского «shame» – стыд, стыдить. Шеймить значит публично осуждать, стыдить, позорить за что-либо.
  12. Войс -  от английского «voice» – голос. Запись в мессенджере голосовых сообщений.  
  13. Жиза/жизуленька - ситуация, с которой говорящий лично сталкивался не единожды и понимает ее от и до.
  14. Орать/ орнул – оценил шутку и громко посмеялся с нее.
  15. Огонь/пламя - ситуация, что вызывает восторг.
  16. Токсик - от английского «toxic» – ядовитый. Токсичным называют чаще всего негативного человека или ситуацию, вызывающую отрицательные эмоции.
  17. Крипово - от английского слова «creepy» – страшный. Этим словом обозначают что-то пугающее, вызывающее жуть и чувство страха.
  18. Изи - от английского «easy» – легко, просто. Сейчас употребляется в качестве определения затраченных усилий  – с легкостью, без труда.  
  19. Лайк/лойс - от лайков в соцсетях. То что нравится. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: подростки, язык, как говорить с детьми
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь