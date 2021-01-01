Краткий гид по молодежному сленгу 2021: 19 топовых слов
Ох уж эти словечки, которыми подростки отвечают на родителям. Провели исследование и собрали краткий гид по основным словам в активной лексике современной молодёжи.
- Флекс - от английского слова «flex» – гнуть, загибать. Изначально это слово обозначало «танцевать, двигаться», но позже значение несколько поменялось и сейчас флексить значит «выпендриваться».
- Фиксить – от английского слова «to fix» - чинить. Употребляется в контексте –разрулить или починить что-либо.
- Вписка - слово перекочевало в современный сленг со времен сквотов и хиппи, где обозначало квартиру, где можно переночевать. Сейчас это квартира или дом, где собираются на вечеринку.
- Кринж/кринжить- от английского «cringe» – стесняться, смущаться, испытывать неловкость. Сейчас слово обозначает очень неловкий момент, обостренное чувство стыда из-за чего-то.
- Краш/крашер/крашиха - от английского «crush» – разбивать. Так называют объект симпатии, который разбивает нормальную жизнь человека. Т.е тайная влюбленность, чаще всего безответная, которая разбивает сердце. А человек, который разбивает и есть крашер.
- Агриться - от английского «aggress» – нападать, начинать агрессивные действия. В контексте используется, как означает злиться, сердиться.
- Зашквар - некоторые считают, что слово образовалось от слова шкварки, и обозначает – позорную историю/поступок за который стыдно.
- Рофл - от английского «rolling on the floor laughing» – ухохатываться (кататься по полу от смеха). В молодежном сленге слово означает шутку. Часто его можно услышать в форме глагола – рофлить, то есть шутить над кем-то.
- Чиллить - от английского слова «chill» – прохлада. Слово чиллиться обычно употребляют в контексте отдыхать, прохлаждаться
- Зашло (заходить) - значит вызывать положительные эмоции, нравится.
- Шеймить (шейм) - с английского «shame» – стыд, стыдить. Шеймить значит публично осуждать, стыдить, позорить за что-либо.
- Войс - от английского «voice» – голос. Запись в мессенджере голосовых сообщений.
- Жиза/жизуленька - ситуация, с которой говорящий лично сталкивался не единожды и понимает ее от и до.
- Орать/ орнул – оценил шутку и громко посмеялся с нее.
- Огонь/пламя - ситуация, что вызывает восторг.
- Токсик - от английского «toxic» – ядовитый. Токсичным называют чаще всего негативного человека или ситуацию, вызывающую отрицательные эмоции.
- Крипово - от английского слова «creepy» – страшный. Этим словом обозначают что-то пугающее, вызывающее жуть и чувство страха.
- Изи - от английского «easy» – легко, просто. Сейчас употребляется в качестве определения затраченных усилий – с легкостью, без труда.
- Лайк/лойс - от лайков в соцсетях. То что нравится.
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