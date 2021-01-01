Краткий гид по молодежному сленгу 2021: 19 топовых слов

Ох уж эти словечки, которыми подростки отвечают на родителям. Провели исследование и собрали краткий гид по основным словам в активной лексике современной молодёжи.

Краткий гид по молодежному сленгу 2021: 19 топовых слов pixabay.com