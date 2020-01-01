Ангина – серьезное заболевание, которое при неправильном лечении может приводить к осложнениям.

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Ангина – одно из «традиционных» сезонных заболеваний, которым очень часто болеют дети весной и летом, когда иммунитет ослаблен. Однако многие называют так любой случай покраснения горла, хотя это совсем не так. Узнайте, что такое ангина и как не пропустить ее первые симптомы!

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Следует уточнить термины:

Ангина – это частный случай заболевания под названием тонзиллит.

Тонзиллит - это воспаление миндалин, которые находятся в полости рта и отвечают за иммунитет.

Тонзиллит может быть хроническим. А острое проявление заболевания – это и есть известная всем ангина.⠀

При хроническом тонзиллите миндалины увеличены в размерах, присутствует небольшое покраснение, возможно небольшое повышение температуры, чаще в вечернее время, усталость, вялость, часто воспаляются при переохлаждении, стрессе и т.д.



Ангина у ребенка: что следует знать pinterest.com

Очень сильная сдавливающая боль в горле. Становится больно и тяжело глотать, говорить.

При осмотре врачом горла - увеличенные, ярко красные миндалины, на них возможны налеты, гнойники, язвочки.

Лимфатические узлы в области шеи, под ухом и под нижней челюстью увеличены, болят при пальпации.

Выраженное недомогание с невозможностью выполнять повседневную активность и работать. Человек сонливый, слабый, испытывает головную боль.

Отсутствует аппетит, возможны тошнота, рвота.

Внезапный подъем температуры до высоких цифр (до 40–41⁰С), трудно сбивается жаропонижающими препаратами.⠀

Обычно сопутствует у детей с инфекциями в области рта, носа (кариозные зубы, аденоидиты, гаймориты), искривлениями носовой перегородки. Людям с хроническим тонзиллитом важно лечить очаги хронической инфекции, а также не допускать обострений!Острый тонзиллит (ангину) вызывают патогенные микроорганизмы, чаще всего бактерии: стрептококки, стафилококки. При нем отмечается очень выраженное недомогание, вплоть до того, что человек не может в таком состоянии что-либо делать.Симптомы ангины:

Важно! Обязательно нужна консультация врача

Он осмотрит горло и в случае ангины назначит мазки из зева для уточнения возбудителя (бактерии, грибы и т.д) и начала лечения.



Ангина у ребенка: что следует знать pinterest.com

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Стоит обратить внимание, что под видом ангины может скрываться очень опасное и тяжелое заболевание- дифтерия. Для этого врач назначит мазок из зева. В случае выявления возбудителя проводится срочная терапия противодифтерийной сывороткой



Как избежать заболевания и как лечить ангину:

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Самое важное - здоровый образ жизни. Не забывайте:⠀

сбалансировано питаться

заниматься спортом

соблюдать режим дня

Собираясь на прогулку, всегда одевайтесь по погоде! Одежда должна соответствовать погоде, ноги должны быть в тепле и не промокать.

Кстати, это касается и летнего периода⠀

Ангина может так же легко развиваться на фоне переохлаждения под кондиционером или от большого количества холодных напитков. Не позволяйте детям на улице сидеть на земле, камнях, песке, это может способствовать охлаждению.



Ангина у ребенка: что следует знать pinterest.com

Если ребенок все же заболел, по возможности, следует вызвать врача на дом. Так можно исключить распространение инфекции.⠀

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После осмотра, в дополнение к назначениям врача, старайтесь придерживаться следующих общих рекомендаций:⠀

Соблюдайте строгий постельный режим. Важно ограничить активную физическую активность, т.к. при ангине двигательная активность увеличивает осложнений, связанных с сердцем, почками и суставами.⠀

Пейте больше теплой жидкости!⠀

Полоскание горла или использование спреев с антисептиками помогут уменьшить боль при ангине. Также могут помочь отвары трав (ромашка, шалфей), содо-солевые растворы) полоскать желательно примерно 5-6 раз в день.⠀

Если появились отеки, то следует принять антигистаминные препараты (при обязательном согласовании с врачом!)⠀

При бактериальной ангине (стрептококковой) для предотвращения осложнений обязательно антибактериальное лечение полноценным курсом не менее 7 дней в адекватной дозе, строго по назначению врача!

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