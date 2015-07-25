Полная информация о детской аллергии на солнце.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

Наступила пора пляжей и речек. Все массово нежатся под лучиками тепла и радуются хорошей погоде. Но что делать, если у малыша аллергия на солнце? О причинах, симптомах и правилах первой помощи при детской аллергии на солнце расскажет Ivona.

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Аллергия на солнце, или фотодерматоз, у детей обычно вызывается ультрафиолетовыми лучами при избыточной инсоляции (долгое нахождение ребенка на солнце без тени) или же в результате искусственного облучения ультрафиолетовыми лучами (при лечении ряда патологических состояний).

В коже человека присутствует достаточное количество веществ, которые по своей природе являются хромофорами, которые способны к поглощению электромагнитного излучения, которым, в данном случае, выступает свет. К ним относятся: меланин, кератин, порфирин и др. Чем младше ребенок, тем менее развиты у него элементы защиты, препятствующие накоплению излучения в хромофорах. Это объясняет то, что аллергия на солнце у грудничков может протекать особенно тяжело.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

Данная проблема имеет место в человеческой популяции с частотой около 3 % взрослого населения, у людей с темной кожей этот процент ниже. В связи с повышенной чувствительностью кожи у детей аллергия на солнце развивается чаще, чем у взрослых.

Причины возникновения аллергии на солнце

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Развитие аллергии тесно связано с возникновением повышенной чувствительности (сенсибилизации) кожи при попадании на нее лучей ультрафиолетового спектра солнечного света.

При этом ультрафиолетовые лучи изменяют химическую структуру веществ (фотохимическая реакция), находящихся на кожи или в ее толще. В итоге эти модифицированные соединения и вызывают сенсибилизацию (фотосенсибилизирующие соединения).

В связи с этим фотодерматит разделяется на такие виды:

экзогенный фотодерматит;

эндогенный фотодерматоз.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

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Экзогенный фотодерматит

Возникает при попадании на кожу веществ, которые при воздействии на них солнечного света могут вызывать аллергию на солнце. Чаще всего такими соединениями являются:

косметические средства - крема, дезодоранты;

остатки моющих средств в одежде, при ее некачественном ополаскивании;

пыльца некоторых растений.

После удаления этих веществ с поверхности кожи проблему часто удается решить.

Также экзогенный фотодерматит развивается при накоплении в организме человека фототоксических веществ. В этом случае соединения накапливаются в толще кожи человека.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

В результате фотохимической реакции под влиянием ультрафиолетовых лучей образуются аллергены (соединения, способные вызывать аллергические реакции). К таким веществам относятся:

некоторые лекарственные средства (антибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламиды, гризеофульвин), поэтому перед началом их приема необходимо проконсультироваться с врачом по поводу возможности развития фотодерматита;

представители бобовых растений могут содержать в плодах ксантинолы, являющиеся фототоксическими веществами.

Также как и в первом случае, развитие аллергической реакции прекращается при удалении из кожи фотосенсибилизирующих соединений.

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Эндогенный фотодерматоз

Это врожденное состояние, связанное с нарушениями обмена веществ (метаболические нарушения) в организме человека и сбоем в иммунной системе:

нарушение обмена порфириновых соединений приводит к накоплению в коже порфирина - под воздействием ультрафиолетовых лучей вызывает воспалительные реакции;

сбой в обмене меланина (пигмент, который придает коричневое окрашивание кожи) приводит к уменьшению его содержания в коже (альбиносы) и развитию фотодерматоза;

нарушения в работе иммунной системы являются причиной появления аллергенов в коже под воздействием физических факторов окружающей среды - солнечная и холодовая аллергия.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

Аллергия на солнце: признаки и симптомы

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Как и любое другое заболевание, фотодерматит имеет ряд симптомов и признаков. Итак, как же проявляется аллергия на солнце?

Условно можно выделить общие и местные симптомы. К местным относятся:

покраснение открытых участков кожи даже при непродолжительной инсоляции;

жжение или зуд кожи;

появление припухлости кожи (отек);

наличие волдырей на коже, вплоть до образования больших пузырей, заполненных жидкостью.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

Общие симптомы аллергии такие:

повышение температуры тела (связано с попаданием в кровь токсических соединений из кожи);

головокружение;

обморок - является результатом снижения системного артериального давления в ответ на попавший в общий кровоток аллерген.

Общие симптомы фотодерматита при поражении небольших участков кожи могут не развиваться.

Чем лечить аллергию на солнце?

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Универсального лекарства от аллергии на солнечные лучи не существует. В лечении важно придерживаться индивидуального подхода, который зависит от локализации воспаления на коже, выраженности сыпи и наличия общих симптомов.

Местное лечение аллергии на солнце подразумевает использование мазей и кремов, обладающих противовоспалительными свойствами:

в местах, где кожа более тонкая и чувствительная, при солнечной аллергии на лице и солнечной аллергии на коже целесообразно использовать крема. Используются солнцезащитный крем, локоид липокрем и др. Их также можно наносить на открытые участки кожи с профилактической целью для предотвращения фотодерматоза.

где кожа более плотная, используются мазь, так как она лучше всасывается (благодаря жирорастворимому компоненту); применяются гидрокортизоновая мазь (детям нельзя), синафлан, локоид мазь и др.

в случае фотодерматита на коже волосистой части головы можно использовать эмульсии.

Важно помнить, что при образовании пузырей на коже, заполненных жидкостью, ни в коем случае их нельзя прокалывать, чтобы не занести бактериальную инфекцию.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

Если есть солнечная аллергия, что же делать для общего лечения? Тут важным фактором является применение системных противоаллергических препаратов:

для уменьшения признаков аллергии на солнце применяют антигистаминные (противоаллергические) препараты в виде таблеток курсом около 5-ти дней;

если есть выраженные аллергические реакции с отеком и сыпью на коже, то тогда необходимо обратиться за помощью к врачу аллергологу, который назначит противоаллергические лекарства в виде внутримышечных инъекций.

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При приеме антигистаминных средств необходимо знать, что они только снижают выраженность аллергической реакции при фотодерматите, но не устраняют его причину, поэтому важно исключить попадание на кожу и в организм фотосенсибилизирующих веществ.

Для этого необходимо:

тщательно полоскать одежду после стирки;

избегать касания открытых участков кожи с растениями;

ограничить употребление продуктов питания, содержащих плоды бобовых растений.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

При эндогенном фотодерматозе часто не удается убрать фотосенсибилизирующие соединения из организма человека. В этом случае основным методом лечения и профилактики является защита открытых участков кожи от солнечных лучей:

ношение широкополой шляпы;

светлая, легкая одежда с длинными рукавами, не содержащая вырезов;

применение солнцезащитных кремов;

для профилактики солнечной аллергии на лице - солнцезащитные очки.

Когда развивается аллергия на солнце у ребенка, необходимо внимательно подбирать крема и антигистаминные препараты с учетом возраста, так как некоторые лекарственные средства можно использовать только у взрослых.

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В первую очередь необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. До прибытия медиков нужно сделать:

ограничить доступ солнечных лучей (перенести больного в тень);

положить пострадавшего на горизонтальную поверхность лицом вверх;

ноги необходимо немножко приподнять - это увеличит приток крови к головному мозгу;

ворот одежды на шее расстегнуть;

спрыснуть лицо холодной водой;

если есть нашатырный спирт, то, смочив им ватку, поднести ее к носу ребенка.

Дальнейшие лечебные мероприятия проводятся в условиях стационара и включают нормализацию системного артериального давления, внутривенное введение антигистаминных препаратов, выведение токсинов из организма малыша.

Аллергия на солнце у ребенка: причины, симптомы и полезные советы pinterest.com

Чтобы не испортить отдых на природе, лучше придерживаться правила - не загорать на солнце с 11.00 утра до 14.00 дня, так как в этот период в спектре солнечного света присутствует наибольшее количество ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать ожог кожи у ребенка даже при отсутствии аллергии на солнце.

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