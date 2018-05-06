Узнайте, какие солнечные лучи вредят здоровью малыша, а какие приносят пользу.

Рассмотрим плюсы и минусы пребывания ребенка на солнце, какие лучи полезны для детского организма, а когда стоить от них укрыться, а также какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий для крохи. Обо всем этом вам расскажет Ivona.

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Еще несколько десятков лет назад было доказано, что уменьшение озонового слоя чревато проблемами со здоровьем, ведь возрастает уровень солнечной радиации. Однако при этом существует и мнение, что именно солнечные ванны повышают устойчивость организма ребенка к простудным заболеваниям.

Ребенок и загар: польза или вред? pinterest.com

По данным ВОЗ, уменьшение озонового слоя является реальной экологической угрозой, к которой малыши наиболее восприимчивы. Так как их жизненные функции (к примеру, иммунная система), по сравнению со взрослыми, еще недостаточно развиты, долгое нахождение на солнце может нанести непоправимый вред нормальному развитию ребенка. Особенно это касается младенцев и новорожденных.

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Влияние солнца: какие лучи полезны для ребенка

Всем известно, что закаливание детского организма солнечными лучами усиливает иммунитет. К тому же ультрафиолетовые лучи, которые содержаться в прямом солнечном свете, способствуют выработке в организме крохи витамина D. А это профилактика таких серьезных заболеваний, как рахит и малокровие. Солнечные лучи повышают артериальное давление, расширяют сосуды, улучшают обмен веществ.

Ребенок и загар: польза или вред? pinterest.com

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Какие солнечные лучи вредят здоровью

Однако существует и вред от солнечных лучей. Солнце может быть причиной не только серьезных травм, но даже опасных заболеваний. Ведь у детей нет собственной защиты от коварного ультрафиолетового облучения. Проникая в глубокие слои кожи, оно способно вызвать как золотистый загар, так и пигментацию, ожоги, а кроме этого может спровоцировать солнечный удар. Также следует отметить, что детям после 3-х лет стоит опасаться и фотодерматоза (повышенной чувствительности кожи к солнечным лучам). В группе риска малыши, склонные к аллергии. Достаточно непродолжительного пребывания на солнце, чтобы появились зуд, покраснение кожи и образовались пузыри. В этом случае визит к врачу-дерматологу неизбежен.

Ребенок и загар: польза или вред? pinterest.com

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Ребенок и солнце: меры предосторожности

Чтобы уберечь ребенка от знакомства с “плохим“ солнцем и подружить с “хорошим“, нужно соблюдать некоторые правила. Как минимум до 3-х лет не выпускать малыша голышом под прямые солнечные лучи. Показываться солнышку может ребенок старше 4-5 лет, однако плечики и спинку лучше поберечь, прикрыв одеждой.

Глазки малыша тоже нуждаются в защите. Решение - специальные солнцезащитные очки, которые лучше приобрести в специализированном офтальмологическом салоне. Если кроха отказывается от очков (что встречается крайне редко), можно воспользоваться панамкой с широкими полями. Кстати, таким образом вы убьете двух зайцев - защитите от солнца и глаза, и волосы.

Ребенок и загар: польза или вред? pinterest.com

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Собираясь с ребенком на прогулку, следует помнить:

Самым полезным временем для загара является утро - до 11 часов и время после 17:00.

В первый день пребывание на солнце должно ограничиться 10 минутами, во второй - 15 минутами и так далее.

Малышу также нужна солнцезащитная косметика. Средство от загара должно предохранять от лучей А и В (коэффициент приблизительно такой - 50 В и 15 А).

Солнце может стать причиной обезвоживания. Утолить жажду помогут любые негазированные напитки: сок, вода, кефир.

Ранее мы рассказывали, как выбрать солнцезащитное средство для ребенка.

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