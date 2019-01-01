Что нужно знать о меланоме: рекомендации МОЗ
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Меланома - один из самых опасных видов рака, поскольку распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины рассказали о факторах риска, признаках меланомы, способах диагностики и профилактики.
Что такое меланома
Меланома - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментные клетки, продуцирующие меланин). Опухоль преимущественно локализуется в коже, реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальные областях) и др.
Меланома распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Обычно метастазы меланомы появляются в течение первого года от начала заболевания. Метастазы сначала распространяются в лимфатические узлы, позже - в легкие, печень, кости, головной мозг.
По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется примерно 48 000 смертей, связанных с меланомой.
Кто в группе риска:
Факторы риска:
- белая кожа, светлые (голубые) глаза, светлые волосы и розовые веснушки;
- наличие в анамнезе солнечных ожогов (даже ожоги, которые вы получили в детском, подростковом и юношеском возрасте, могут сыграть роковую роль в развитии опухоли в последующие годы)
- чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения - даже искусственного в солярии;
- если у вас раньше или у ваших родственников была меланома (личный или семейный анамнез меланомы;
- невусы (родинки): 70% - врожденных, 30% - приобретенных, более 50 невусов на коже увеличивает риск развития меланомы;
- травматизация и изменение характеристик невусов;
- возраст - старше 50 лет;
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Риск развития меланомы связан также с фототипом кожи. Наиболее склонны к развитию опухоли люди с I и II фототипом и наименее - с V и VI. Но если у вас V или VI фототип, это не значит, что у вас не может появиться меланома.
Как определить свой фототип кожи:
- I - Солнечный ожог всегда возникает после кратковременного (до 30 мин) пребывания на солнце; загар никогда не приобретается.
- II - Солнечные ожоги возникают легко; загар возможен, хотя и с трудом.
- III - Возможны незначительные ожоги; развивается хороший ровный загар.
- IV - Никогда не бывает солнечных ожогов; легко возникает загар.
- V - Смуглая от природы кожа.
- VI - Черная кожа выходцев с Африканского континента.
Как выявить болезнь: Признаки меланомы и дагностика
Дерматоскопия - диагностика меланомы. Проводится с помощью простой лупы или дерматоскопа (эпилюминисцентного микроскопа), который делает прозрачным поверхностный слой кожи-эпидермиса.
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Клинически меланома кожи проявляется опухолевидным плотным узелком черной окраски, иногда с синим оттенком, от 0,5 см до 2 - 3 см в диаметре, округлой или овальной формы с неровными краями. Изредка встречаются беспигментные меланомы розового цвета (ахроматическая меланома). Часто на поверхности опухоли возникают эрозии или язвы, которые кровоточат, а также корочки, шелушение. В 10% случаев встречается так называемая подногтевая меланома.
В 50 - 70% случаев меланома кожи возникает в области пигментного пятна, родинки вследствие:
- чрезмерной инсоляции, в том числе в солярии;
- травмирования кожи в области родинок (трение, бритье, раздражение химическими факторами и т.д.);
- самолечения (с применением раздражающих средств);
- гормональных расстройств, развития иммунодефицитных состояний и тому подобное.
Признаками перерождения невусов (родинок) в меланому являются:
- появление в области невуса неприятных ощущений (покалывание, зуд, боль)
- изменение цвета (приобретение синего или черного окраса)
- изменение формы невуса, его краев, увеличение в размерах;
- изменение поверхности (возвышение над уровнем кожи, появление бугристости или мокроты, кровоточивости).
Если заметили признакие меланомы, немедленно обратитесь к врачу. Нельзя заниматься самолечением.
Профилактика меланомы
Чтобы предупредить развитие меланомы:
- избегайте солнечных ожогов кожи - применяйте защитные кремы;
- избегайте травм кожи в области родинок;
- избегайте контакта кожи в области родинок с химическими раздражителями;
- регулярно осматривайте кожу и своевременно обращайтесь к врачу при любых изменениях.
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Скрининг - одна из форм раннего выявления злокачественных опухолей при профилактическом обследовании. Если вы в группе риска, то каждые два года должны проходить обследование у врача-онколога.
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