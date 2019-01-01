Что нужно знать о меланоме: рекомендации МОЗ

Меланома считается крайне коварным заболеванием.

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Меланома - один из самых опасных видов рака, поскольку распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины рассказали о факторах риска, признаках меланомы, способах диагностики и профилактики.

Что такое меланома



Меланома - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментные клетки, продуцирующие меланин). Опухоль преимущественно локализуется в коже, реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальные областях) и др.

Меланома распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Обычно метастазы меланомы появляются в течение первого года от начала заболевания. Метастазы сначала распространяются в лимфатические узлы, позже - в легкие, печень, кости, головной мозг.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется примерно 48 000 смертей, связанных с меланомой.



Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ depositphotos.com

Кто в группе риска:

Факторы риска:

белая кожа, светлые (голубые) глаза, светлые волосы и розовые веснушки;

наличие в анамнезе солнечных ожогов (даже ожоги, которые вы получили в детском, подростковом и юношеском возрасте, могут сыграть роковую роль в развитии опухоли в последующие годы)

чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения - даже искусственного в солярии;

если у вас раньше или у ваших родственников была меланома (личный или семейный анамнез меланомы;

невусы (родинки): 70% - врожденных, 30% - приобретенных, более 50 невусов на коже увеличивает риск развития меланомы;

травматизация и изменение характеристик невусов;

возраст - старше 50 лет;

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Риск развития меланомы связан также с фототипом кожи. Наиболее склонны к развитию опухоли люди с I и II фототипом и наименее - с V и VI. Но если у вас V или VI фототип, это не значит, что у вас не может появиться меланома.

Как определить свой фототип кожи:

I - Солнечный ожог всегда возникает после кратковременного (до 30 мин) пребывания на солнце; загар никогда не приобретается.

II - Солнечные ожоги возникают легко; загар возможен, хотя и с трудом.

III - Возможны незначительные ожоги; развивается хороший ровный загар.

IV - Никогда не бывает солнечных ожогов; легко возникает загар.

V - Смуглая от природы кожа.

VI - Черная кожа выходцев с Африканского континента.

Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ depositphotos

Дерматоскопия - диагностика меланомы. Проводится с помощью простой лупы или дерматоскопа (эпилюминисцентного микроскопа), который делает прозрачным поверхностный слой кожи-эпидермиса.

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Клинически меланома кожи проявляется опухолевидным плотным узелком черной окраски, иногда с синим оттенком, от 0,5 см до 2 - 3 см в диаметре, округлой или овальной формы с неровными краями. Изредка встречаются беспигментные меланомы розового цвета (ахроматическая меланома). Часто на поверхности опухоли возникают эрозии или язвы, которые кровоточат, а также корочки, шелушение. В 10% случаев встречается так называемая подногтевая меланома.

В 50 - 70% случаев меланома кожи возникает в области пигментного пятна, родинки вследствие:

чрезмерной инсоляции, в том числе в солярии;

травмирования кожи в области родинок (трение, бритье, раздражение химическими факторами и т.д.);

самолечения (с применением раздражающих средств);

гормональных расстройств, развития иммунодефицитных состояний и тому подобное.

Признаками перерождения невусов (родинок) в меланому являются:

появление в области невуса неприятных ощущений (покалывание, зуд, боль)

изменение цвета (приобретение синего или черного окраса)

изменение формы невуса, его краев, увеличение в размерах;

изменение поверхности (возвышение над уровнем кожи, появление бугристости или мокроты, кровоточивости).

Если заметили признакие меланомы, немедленно обратитесь к врачу. Нельзя заниматься самолечением.



Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ depositphotos.com

Профилактика меланомы



Чтобы предупредить развитие меланомы:

избегайте солнечных ожогов кожи - применяйте защитные кремы;

избегайте травм кожи в области родинок;

избегайте контакта кожи в области родинок с химическими раздражителями;

регулярно осматривайте кожу и своевременно обращайтесь к врачу при любых изменениях.

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Скрининг - одна из форм раннего выявления злокачественных опухолей при профилактическом обследовании. Если вы в группе риска, то каждые два года должны проходить обследование у врача-онколога.



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