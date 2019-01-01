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Что нужно знать о меланоме: рекомендации МОЗ

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Меланома считается крайне коварным заболеванием.
Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
depositphotos

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Меланома - один из самых опасных видов рака, поскольку распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины рассказали о факторах риска, признаках меланомы, способах диагностики и профилактики.

Что такое меланома

Меланома - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментные клетки, продуцирующие меланин). Опухоль преимущественно локализуется в коже, реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальные областях) и др.

Меланома распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Обычно метастазы меланомы появляются в течение первого года от начала заболевания. Метастазы сначала распространяются в лимфатические узлы, позже - в легкие, печень, кости, головной мозг.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется примерно 48 000 смертей, связанных с меланомой. 

Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
depositphotos.com

Кто в группе риска:

Факторы риска:

  • белая кожа, светлые (голубые) глаза, светлые волосы и розовые веснушки;
  • наличие в анамнезе солнечных ожогов (даже ожоги, которые вы получили в детском, подростковом и юношеском возрасте, могут сыграть роковую роль в развитии опухоли в последующие годы)
  • чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения - даже искусственного в солярии;
  • если у вас раньше или у ваших родственников была меланома (личный или семейный анамнез меланомы;
  • невусы (родинки): 70% - врожденных, 30% - приобретенных, более 50 невусов на коже увеличивает риск развития меланомы;
  • травматизация и изменение характеристик невусов;
  • возраст - старше 50 лет;

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Риск развития меланомы связан также с фототипом кожи. Наиболее склонны к развитию опухоли люди с I и II фототипом и наименее - с V и VI. Но если у вас V или VI фототип, это не значит, что у вас не может появиться меланома.

Как определить свой фототип кожи:

  • I - Солнечный ожог всегда возникает после кратковременного (до 30 мин) пребывания на солнце; загар никогда не приобретается.
  • II - Солнечные ожоги возникают легко; загар возможен, хотя и с трудом.
  • III - Возможны незначительные ожоги; развивается хороший ровный загар.
  • IV - Никогда не бывает солнечных ожогов; легко возникает загар.
  • V - Смуглая от природы кожа.
  • VI - Черная кожа выходцев с Африканского континента.

Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
depositphotos

Как выявить болезнь: Признаки меланомы и дагностика

Дерматоскопия -  диагностика меланомы. Проводится с помощью простой лупы или дерматоскопа (эпилюминисцентного микроскопа), который делает прозрачным поверхностный слой кожи-эпидермиса.

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Клинически меланома кожи проявляется опухолевидным плотным узелком черной окраски, иногда с синим оттенком, от 0,5 см до 2 - 3 см в диаметре, округлой или овальной формы с неровными краями. Изредка встречаются беспигментные меланомы розового цвета (ахроматическая меланома). Часто на поверхности опухоли возникают эрозии или язвы, которые кровоточат, а также корочки, шелушение. В 10% случаев встречается так называемая подногтевая меланома.

В 50 - 70% случаев меланома кожи возникает в области пигментного пятна, родинки вследствие:

  • чрезмерной инсоляции, в том числе в солярии;
  • травмирования кожи в области родинок (трение, бритье, раздражение химическими факторами и т.д.);
  • самолечения (с применением раздражающих средств);
  • гормональных расстройств, развития иммунодефицитных состояний и тому подобное.

Признаками перерождения невусов (родинок) в меланому являются:

  • появление в области невуса неприятных ощущений (покалывание, зуд, боль)
  • изменение цвета (приобретение синего или черного окраса)
  • изменение формы невуса, его краев, увеличение в размерах;
  • изменение поверхности (возвышение над уровнем кожи, появление бугристости или мокроты, кровоточивости).

Если заметили признакие меланомы, немедленно обратитесь к врачу. Нельзя заниматься самолечением.

Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
Что следует знать о меланоме: рекомендации МОЗ
depositphotos.com

Профилактика меланомы

Чтобы предупредить развитие меланомы:

  • избегайте солнечных ожогов кожи - применяйте защитные кремы;
  • избегайте травм кожи в области родинок;
  • избегайте контакта кожи в области родинок с химическими раздражителями;
  • регулярно осматривайте кожу и своевременно обращайтесь к врачу при любых изменениях.

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Скрининг - одна из форм раннего выявления злокачественных опухолей при профилактическом обследовании. Если вы в группе риска, то каждые два года должны проходить обследование у врача-онколога.

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Теги: меланома, МОЗ
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Источник: moz.gov.ua

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