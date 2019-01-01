Как сохранить красоту волос во время беременности?

Выпадение волос при беременности: ТОП-5 способов как с этим бороться pinterest.com

Беременность - это прекрасное и неповторимое состояние женского организма, когда внутри растет новая жизнь. Все мы знаем о том, что первые месяцы будет токсикоз, у кого-то отеки, у кого-то странные вкусовые пристрастия. Иногда наряду с первым шевелением плода и увеличением животика, появляются и другие, малоприятные последствия беременности. Одним из таких является выпадение волос. О том, почему так происходит, как с этим бороться, расскажет Ivona.

Выпадение волос при беременности: ТОП-5 способов как с этим бороться pinterest.com

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Причины выпадения волос при беременности

Прежде, чем бросаться спасать свои волосы и лечить всеми “чудодейственными“ средствами, необходимо понять, почему так происходит. Выпадение волос при беременности может происходить по ряду причин, например:

Ослабленный организм

Беременность - очень сложный период для любого женского организма. Часто в таком случае могут проявиться давно забытые хронические заболевания, и общий тонус мышц будет намного слабее. В том числе и тех, которые держат волосяную луковицу. Поэтому, волосы будут выпадать.

Мало микроэлементов

Во время беременности организм женщины не только ослабевает, но и нуждается в дополнительной дозе микроэлементов. Недостаток кальция, цинка и железа может быть причиной сильного выпадения волос при беременности.

Неправильное питание и вредные привычки

Если беременная женщина любит вредную пищу, постоянно пребывает в состоянии стресса или эмоциональных перепадов, мало спит, то мышцы, которые держат волосяные луковицы, ослабевают и волосы выпадают.

Выпадение волос при беременности: ТОП-5 способов как с этим бороться pinterest.com

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Иногда во время беременности у некоторых женщин ухудшается общее кровообращение организма и тогда волосяные луковицы не получают нужной дозы полезных веществ, от чего они слабнут и отмирают. А следствием этого является выпадение волос.

Замедление метаболизма

Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новому для него состоянию и как только женщина забеременела, все процессы начинают происходить очень медленно. В результате этого рост новых волос также замедляется. Получается, что волос выпадает гораздо больше, чем вырастает.

Главное помнить о том, что нельзя при беременности заниматься самолечением. Обязательно стоит сказать об этой проблеме своему врачу и проконсультироваться. Только получив консультацию и вместе определив причину, можно приступать к лечению.

Как остановить выпадение волос при беременности

Способов лечения выпадения волос при беременности существует очень много. Врач может назначить медикаментозное лечение, которое поможет остановить выпадение волос. Но есть и некоторые иные способы. Можно посоветоваться с врачом и, возможно, вам подойдет один с таких методов.

Выпадение волос при беременности: ТОП-5 способов как с этим бороться pinterest.com

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В первую очередь беременной женщине стоит сказать «нет» сильнодействующим препаратам. Вместо этого нужно отрегулировать питание беременной и ее полноценный сон, прибавить больше прогулок по свежему воздуху и, конечно же, отдых. Разумеется, беременной женщине противопоказаны стрессы, потому что это может отразиться не только на том, что будут выпадать волосы, но и на общем развитии плода. Иногда, только выполнив эти рекомендации и немного изменив свой распорядок дня, можно наладить все процессы и остановить выпадение волос.

Если же причина выпадения волос кроется в том, что в организме не хватает нужных микроэлементов, необходимо попробовать восполнить их количество. Получив консультацию у врача, можно купить в аптеке специальные витамины для беременных. Курс приема витаминного комплекса может помочь остановить выпадение волос. Но не стоит забывать о том, что самостоятельно покупать какие-либо лекарственные препараты категорически запрещено, особенно беременным женщинам. Только по рекомендации врача.

Чтобы максимально быстро остановить выпадение волос, можно попробовать не только лечить проблему изнутри, но усилить внешний уход. Например, вместо обычного шампуня начать пользоваться специальным шампунем, который разработан для борьбы против выпадения волос. Еще стоит обратить свое внимание на специализированные бальзамы, маски, лосьоны, которые разработаны специально для решения этой проблемы. Важно понимать, что лучше пользоваться одной серией таких средств. Они разработаны для того, чтобы их использовать вместе и лучше всего помогут усилить общий эффект.

Выпадение волос при беременности: ТОП-5 способов как с этим бороться pinterest.com

Если беременная женщина заметила сильное выпадение волос, необходимо попробовать не пользоваться феном для волос и выбрать специальную мягкую щетку. Фен сильно сушит волосы, отчего они могут ослабевать и терять свой здоровый вид и тонус. Тогда и прием витаминов, и серия специальных средств против выпадения волос будут просто бессмысленными. Так что, если выпадают волосы - фену сразу “нет“.

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И помните: чем раньше начнется борьба против выпадения волос (даже на самых ранних сроках беременности), тем быстрее можно будет предотвратить страшные последствия. Не стоит паниковать и нервничать. Сразу пройдите консультацию у врача и тогда, при правильном подходе, выпадение волос при беременности можно будет очень быстро остановить.

Конечно, каждая девушка не хочет терять свой облик и свою привлекательность. Для большинства женщин красивые волосы очень важны и они за ними усиленно ухаживают. Но не забывайте: во время беременности вы отвечаете за две жизни и нужно быть максимально бдительной и осторожной, чтобы не причинить вред малышу. И нервничать из-за выпадения волос сильно не стоит, ведь если вовремя начать с этим бороться, беременность не сможет испортить вашу прическу. В конце концов - это только волосы и они снова вырастут, а вот ребенка нужно беречь, ведь это ваше продолжение и новая неповторимая жизнь.

Выпадение волос при беременности: ТОП-5 способов как с этим бороться pinterest.com

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