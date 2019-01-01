Невозможное возможно: Как похудеть при беременности без вреда

Что говорят о сбросе лишних килограммов врачи, и каким должно быть питание во время вынашивания ребенка.

Большинство женщин воспринимают беременность как время абсолютной вседозволенности. Ешь не хочу, отдыхай, сколько душе угодно - можешь даже не выбираться из-под вороха одеял и подушек хоть целый день. Родственники и муж бегают вокруг будущей мамочки, ублажают ее и, кажется, готовы даже в уборную ходить вместе нее, лишь бы только их принцесска не отягощала себя “дополнительными” физическими нагрузками. Именно из-за такого нездорового восприятия беременности многие женщин после родов сталкиваются с ужасающими последствиями вынашивания ребенка. Оказывается, что стабильные 56 килограмм превратились в 75+, а тело стало настолько чужим, что даже после рождения ребенка, кажется, будто он все еще “сидит” внутри. Ivona рассказывает, как бороться с лишним весом во время беременности без вреда и для вашего здоровья, и для будущего малыша.

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Опасность лишнего веса

Если вы все еще уверены, что можете кушать все подряд во время беременности и при этом надеяться, что сразу после рождения ребенка вы легко избавитесь от балласта, то подумайте еще раз. Кроме того, что неуместным поеданием всего в пределах доступности вы вредите вашей фигуре, вы еще и подвергаете риску ваш плод.

Резкий набор веса вызывает задержку воды. Это обстоятельство грозит повышенной отечностью, нездоровым артериальным давлением и даже может стать началом проблем с почками.

Из-за постоянного пожирания сладостей, жирной пищи, хлебобулочных изделий, да и вообще всего, чего только захочется вашему воспаленному мозгу, повышается вероятность развития диабета.

Еще одна не очень приятная проблема, которая может ожидать вас уже во время беременности - риск приобретения геморроя, а также регулярные проблемы со стулом.

Как похудеть во время беременности без вреда для будущего ребенка pinterest

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Калорийность и рацион

Среднестатистическая женщина, которая работает в офисе и изредка совершает походы в спортзал, потребляет в день примерно 1500-1700 калорий. В течении беременности вы можете себе позволить увеличить энергетичность вашего рациона в 1 триместре буквально до 2000 ккал. Так вы будет точно знать, что употребляете достаточно пищи для нормального развития плода, а также и не рискуете обзавестись лишними килограммами. В следующих триместрах позволительно добавлять буквально по 500 ккал сверх нормы. Увеличение рациона в 2 раза - миф, который так нравится ленивым и жалеющим себя женщинам, а также свекровям, которые безумно любят своих еще даже не рожденных внуков.

Как похудеть во время беременности без вреда для будущего ребенка pinterest

Идеальное меню

Знайте, что похудеть во время беременности без вреда для вашего будущего сына или доченьки можно. Однако это никак не подразумевает жестких экспериментов с невероятными диетами и разгрузочными днями. Для того, что похудеть абсолютно безболезненно, вам нужно всего лишь соблюдать несколько главных правил.

Кушайте часто, но разделяйте приемы пищи на 5 раз.

Старайтесь употреблять поменьше мучных изделий, а вместо них кушать больше фруктов, творога и твердого сыра.

Как вы сами понимаете, фаст-фуд придется отложить на все 9 месяцев, если, конечно, не хотите на выходе из роддома предстать перед родственниками настоящей слонихой.

Откажитесь, особенно на ранних стадиях, от консервов, колбас и копченостей. Именно они задерживают воду, что может стать причиной и отечности, и проблем с запорами.

Не употребляйте чай и кофе, так как они также задерживают воду в организме.

Как похудеть во время беременности без вреда для будущего ребенка pinterest

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Разгрузочные дни

Если вам так не терпится провести экстренные методы очистки организма, то не спешите прибегать к помощи разгрузочных дней. Подобные решения нужно принимать только после одобрения вашего врача. Если он посчитал, что для нормального развития плода вам все-таки стоит несколько снизить ваш вес, то примите во внимание наши следующие рекомендации.

Не проводите разгрузку чаще, чем 1 раз в две недели.

Для такого дня выберите 1-2 полезных продукта, которые будете есть. Это может быть отварной рис (при условии отсутствия запоров), мясо индейки или кролика, вареный картофель и кефир 1%.

В течение дня пейте много жидкости, а если у вас начнет кружиться голова или возникнут другие неприятные ощущения, разгрузочный день необходимо прекратить.

Помните, что калорийность вашего рациона в течение разгрузочного дня не должна составлять менее 1300 ккал.

Как похудеть во время беременности без вреда для будущего ребенка pinterest

Набрать несколько килограмм во время беременности - абсолютно нормальная практика, которая даже рекомендуется ведущими специалистами этого профиля. Даже если до вынашивания дитя женщина страдала ожирением, она вполне может позволить себе набрать до 5 килограмм. Если же дама до зарождения в ней новой жизни имела недостаточный вес, то ожидается, что она может поправиться и на 15 килограмм. Вот только излишняя прибавка может привести к проблемам в виде варикоза, тяжелого и болезненного вынашивания и постоянной отечности. Беременность - не болезнь, поэтому постельный режим ни в коем случае не должен стать вашей “отдушиной”. Старайтесь придерживаться вашего нормального распорядка жизни как можно дольше. Если вы не хотите проблем ни с вашей фигурой, ни со здоровьем малыша, то придется навсегда забыть о “беременной” вседозволенности и перейти на сторону здорового вынашивания плода.

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