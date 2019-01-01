Невозможное возможно: Как похудеть при беременности без вреда
Большинство женщин воспринимают беременность как время абсолютной вседозволенности. Ешь не хочу, отдыхай, сколько душе угодно - можешь даже не выбираться из-под вороха одеял и подушек хоть целый день. Родственники и муж бегают вокруг будущей мамочки, ублажают ее и, кажется, готовы даже в уборную ходить вместе нее, лишь бы только их принцесска не отягощала себя “дополнительными” физическими нагрузками. Именно из-за такого нездорового восприятия беременности многие женщин после родов сталкиваются с ужасающими последствиями вынашивания ребенка. Оказывается, что стабильные 56 килограмм превратились в 75+, а тело стало настолько чужим, что даже после рождения ребенка, кажется, будто он все еще “сидит” внутри. Ivona рассказывает, как бороться с лишним весом во время беременности без вреда и для вашего здоровья, и для будущего малыша.
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- Опасность лишнего веса
Если вы все еще уверены, что можете кушать все подряд во время беременности и при этом надеяться, что сразу после рождения ребенка вы легко избавитесь от балласта, то подумайте еще раз. Кроме того, что неуместным поеданием всего в пределах доступности вы вредите вашей фигуре, вы еще и подвергаете риску ваш плод.
- Резкий набор веса вызывает задержку воды. Это обстоятельство грозит повышенной отечностью, нездоровым артериальным давлением и даже может стать началом проблем с почками.
- Из-за постоянного пожирания сладостей, жирной пищи, хлебобулочных изделий, да и вообще всего, чего только захочется вашему воспаленному мозгу, повышается вероятность развития диабета.
- Еще одна не очень приятная проблема, которая может ожидать вас уже во время беременности - риск приобретения геморроя, а также регулярные проблемы со стулом.
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- Калорийность и рацион
Среднестатистическая женщина, которая работает в офисе и изредка совершает походы в спортзал, потребляет в день примерно 1500-1700 калорий. В течении беременности вы можете себе позволить увеличить энергетичность вашего рациона в 1 триместре буквально до 2000 ккал. Так вы будет точно знать, что употребляете достаточно пищи для нормального развития плода, а также и не рискуете обзавестись лишними килограммами. В следующих триместрах позволительно добавлять буквально по 500 ккал сверх нормы. Увеличение рациона в 2 раза - миф, который так нравится ленивым и жалеющим себя женщинам, а также свекровям, которые безумно любят своих еще даже не рожденных внуков.
- Идеальное меню
Знайте, что похудеть во время беременности без вреда для вашего будущего сына или доченьки можно. Однако это никак не подразумевает жестких экспериментов с невероятными диетами и разгрузочными днями. Для того, что похудеть абсолютно безболезненно, вам нужно всего лишь соблюдать несколько главных правил.
- Кушайте часто, но разделяйте приемы пищи на 5 раз.
- Старайтесь употреблять поменьше мучных изделий, а вместо них кушать больше фруктов, творога и твердого сыра.
- Как вы сами понимаете, фаст-фуд придется отложить на все 9 месяцев, если, конечно, не хотите на выходе из роддома предстать перед родственниками настоящей слонихой.
- Откажитесь, особенно на ранних стадиях, от консервов, колбас и копченостей. Именно они задерживают воду, что может стать причиной и отечности, и проблем с запорами.
- Не употребляйте чай и кофе, так как они также задерживают воду в организме.
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- Разгрузочные дни
Если вам так не терпится провести экстренные методы очистки организма, то не спешите прибегать к помощи разгрузочных дней. Подобные решения нужно принимать только после одобрения вашего врача. Если он посчитал, что для нормального развития плода вам все-таки стоит несколько снизить ваш вес, то примите во внимание наши следующие рекомендации.
- Не проводите разгрузку чаще, чем 1 раз в две недели.
- Для такого дня выберите 1-2 полезных продукта, которые будете есть. Это может быть отварной рис (при условии отсутствия запоров), мясо индейки или кролика, вареный картофель и кефир 1%.
- В течение дня пейте много жидкости, а если у вас начнет кружиться голова или возникнут другие неприятные ощущения, разгрузочный день необходимо прекратить.
- Помните, что калорийность вашего рациона в течение разгрузочного дня не должна составлять менее 1300 ккал.
Набрать несколько килограмм во время беременности - абсолютно нормальная практика, которая даже рекомендуется ведущими специалистами этого профиля. Даже если до вынашивания дитя женщина страдала ожирением, она вполне может позволить себе набрать до 5 килограмм. Если же дама до зарождения в ней новой жизни имела недостаточный вес, то ожидается, что она может поправиться и на 15 килограмм. Вот только излишняя прибавка может привести к проблемам в виде варикоза, тяжелого и болезненного вынашивания и постоянной отечности. Беременность - не болезнь, поэтому постельный режим ни в коем случае не должен стать вашей “отдушиной”. Старайтесь придерживаться вашего нормального распорядка жизни как можно дольше. Если вы не хотите проблем ни с вашей фигурой, ни со здоровьем малыша, то придется навсегда забыть о “беременной” вседозволенности и перейти на сторону здорового вынашивания плода.
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