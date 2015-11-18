Ванильное мороженое - одно из самых популярных лакомств в мире!

Нет ничего лучше в жаркий день, чем шарик освежающего мороженого. Возможность выбирать для приготовления мороженого самые лучшие натуральные качественные ингредиенты - основное, но не единственное достоинство холодного лакомства, приготовленного в домашних условиях. Как приготовить ванильное мороженое в домашних условиях, расскажет Ivona.

Читай также: Необычный десерт: мороженое из цветной капусты

В основе этого рецепта ванильного мороженого - заварной крем, который состоит из четырех ингредиентов - сливок, сахара, яичных желтков и ванили. Крем передает мороженому свой богатый сливочный вкус. Сахар добавляется для сладости и гладкости, а яйца необходимы для насыщенности и красивого цвета.

Как приготовить ванильное мороженое: Простой рецепт pinterest.com

Так как мороженое ванильное, ваниль занимает в рецепте центральное место. Для мороженого можно использовать стручковую ваниль или ванильный экстракт.

Возвращаясь к рецепту мороженого, следует отметить, что получается оно довольно мягким, поэтому лучше переложить его в емкость для хранения и поместить в морозилку на несколько часов до подачи на стол. Готовое мороженое может храниться в течение нескольких недель в морозильнике.

Как приготовить ванильное мороженое: Простой рецепт pinterest.com

Домашнее ванильное мороженое

Читай также: Как выбрать мороженое: советы Ульяны Супрун

Ингредиенты:

2 чашки (480 мл) 10-15% сливок

5 больших (90 грамм) яичных желтков

2/3 стакана (135 грамм) сахара

1 стручок ванили или 1 1/2 чайные ложки натурального ванильного экстракта.

Как приготовить ванильное мороженое: Простой рецепт pinterest.com

Приготовление:

1. В маленькой кастрюле смешать сливки и ваниль, довести сливки до кипения и сразу же снять с огня. Вынуть стручок ванили и выскоблить семена, вернуть их в сливки.

2. В миске и нержавеющей стали взбить яичные желтки и сахар до пышной светлой пены. Постепенно влить сливки, постоянно помешивая. Если появятся комочки, процедить массу через сито.

Читай также: Легко и просто: малиновое мороженое из трех ингредиентов

3. Поместить миску над кастрюлей с кипящей водой и, постоянно помешивая деревянной ложкой, варить, пока крем достаточно не загустеет. Сразу же снять заварной крем с огня и продолжать помешивать в течение нескольких минут. Добавить ванильный экстракт, если он используется вместо стручковой ванили. Накрыть крышкой и дать остыть до комнатной температуры. Затем поместить в холодильник на ночь.

4. Крем вылить в кастрюлю из нержавеющей стали, накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в морозильную камеру на 3-4 часа, через каждых полчаса взбивая смесь с помощью миксера или кухонного комбайна.

5. Готовое мороженое переложить в отдельную емкость и хранить в морозильнике.

Получается около 3 стаканов. Время приготовления - 40 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить цитрусовое семифредо.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.