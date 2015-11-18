Как приготовить ванильное мороженое: Простой рецепт
Нет ничего лучше в жаркий день, чем шарик освежающего мороженого. Возможность выбирать для приготовления мороженого самые лучшие натуральные качественные ингредиенты - основное, но не единственное достоинство холодного лакомства, приготовленного в домашних условиях. Как приготовить ванильное мороженое в домашних условиях, расскажет Ivona.
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В основе этого рецепта ванильного мороженого - заварной крем, который состоит из четырех ингредиентов - сливок, сахара, яичных желтков и ванили. Крем передает мороженому свой богатый сливочный вкус. Сахар добавляется для сладости и гладкости, а яйца необходимы для насыщенности и красивого цвета.
Так как мороженое ванильное, ваниль занимает в рецепте центральное место. Для мороженого можно использовать стручковую ваниль или ванильный экстракт.
Возвращаясь к рецепту мороженого, следует отметить, что получается оно довольно мягким, поэтому лучше переложить его в емкость для хранения и поместить в морозилку на несколько часов до подачи на стол. Готовое мороженое может храниться в течение нескольких недель в морозильнике.
Домашнее ванильное мороженое
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Ингредиенты:
- 2 чашки (480 мл) 10-15% сливок
- 5 больших (90 грамм) яичных желтков
- 2/3 стакана (135 грамм) сахара
- 1 стручок ванили или 1 1/2 чайные ложки натурального ванильного экстракта.
Приготовление:
1. В маленькой кастрюле смешать сливки и ваниль, довести сливки до кипения и сразу же снять с огня. Вынуть стручок ванили и выскоблить семена, вернуть их в сливки.
2. В миске и нержавеющей стали взбить яичные желтки и сахар до пышной светлой пены. Постепенно влить сливки, постоянно помешивая. Если появятся комочки, процедить массу через сито.
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3. Поместить миску над кастрюлей с кипящей водой и, постоянно помешивая деревянной ложкой, варить, пока крем достаточно не загустеет. Сразу же снять заварной крем с огня и продолжать помешивать в течение нескольких минут. Добавить ванильный экстракт, если он используется вместо стручковой ванили. Накрыть крышкой и дать остыть до комнатной температуры. Затем поместить в холодильник на ночь.
4. Крем вылить в кастрюлю из нержавеющей стали, накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в морозильную камеру на 3-4 часа, через каждых полчаса взбивая смесь с помощью миксера или кухонного комбайна.
5. Готовое мороженое переложить в отдельную емкость и хранить в морозильнике.
Получается около 3 стаканов. Время приготовления - 40 минут.
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