Мороженое - это прежде всего десерт, а не средство спасения от жары.

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Глава Минздрава Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, каким должно быть мороженое.

Супрун отметила, что классическое мороженое - белковый продукт. Это значит, что его так же, как и молоко или сыр, важно правильно хранить, чтобы не получить в результате потребления острые кишечные инфекции. Поэтому, выбирая мороженое среди всего многообразия вариантов, обращайте внимание на несколько факторов. Кроме срока годности, следует проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого – не выше -16 °С. Соблюдение температурного режима влияет как на внешний вид, так и на вкус мороженого. Кроме того, температурные колебания могут приводить к тому, что внутри упаковки стремительно будет увеличиваться количество микробов. Ведь мороженое с самого начала – не абсолютно стерильный продукт.

Ульяна Супрун уточнила, что согласно нормам, в одном грамме мороженого с сушеными фруктами и ягодами, орехами, изюмом, курагой, черносливом может содержаться до 100 тысяч сторонних микробных клеток, до 500 клеток плесени и до 100 клеток дрожжей.



Как выбрать мороженое: советы Ульяны Супрун pinterest

Каким должно быть мороженое:

Холодным и плотным, когда вы достаете его из морозильной камеры.

Правильной формы. Если верхушка мороженого деформирована – это может свидетельствовать о нарушении температурного режима при хранении.

Внутри упаковки не должно быть инея и следов продукта на упаковке.

Мороженое должно иметь равномерную консистенцию.

Наслаждаясь десертом, вы не должны чувствовать кристаллы льда, маслянистый вкус или “песок на зубах“ (кристаллы лактозы).

На глазури не должно быть налета или трещин.

Супрун подчеркивает, что любое несоответствие свидетельствует о несоблюдении режимов взбивания, замораживания и хранения мороженого. Безопаснее отказаться от такого десерта.

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Она также напомнила, что мороженое – это “прежде всего приятный десерт, а не эффективный способ спастись в жару“. Для того, чтобы лучше чувствовать себя в жаркую погоду, Супрун советует много пить, а также находиться в тени и защищать себя от прямых солнечных лучей.

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