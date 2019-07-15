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Как выбрать мороженое: советы Ульяны Супрун

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Мороженое - это прежде всего десерт, а не средство спасения от жары.
Как выбрать мороженое: советы Ульяны Супрун
Как выбрать мороженое: советы Ульяны Супрун
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Глава Минздрава Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, каким должно быть мороженое. 

Супрун отметила, что классическое мороженое - белковый продукт. Это значит, что его так же, как и молоко или сыр, важно правильно хранить, чтобы не получить в результате потребления острые кишечные инфекции. Поэтому, выбирая мороженое среди всего многообразия вариантов, обращайте внимание на несколько факторов. Кроме срока годности, следует проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого – не выше -16 °С. Соблюдение температурного режима влияет как на внешний вид, так и на вкус мороженого. Кроме того, температурные колебания могут приводить к тому, что внутри упаковки стремительно будет увеличиваться количество микробов. Ведь мороженое с самого начала – не абсолютно стерильный продукт.

Ульяна Супрун уточнила, что согласно нормам, в одном грамме мороженого с сушеными фруктами и ягодами, орехами, изюмом, курагой, черносливом может содержаться до 100 тысяч сторонних микробных клеток, до 500 клеток плесени и до 100 клеток дрожжей.

Как выбрать мороженое: советы Ульяны Супрун
Как выбрать мороженое: советы Ульяны Супрун
pinterest

Каким должно быть мороженое:

  • Холодным и плотным, когда вы достаете его из морозильной камеры.
  • Правильной формы. Если верхушка мороженого деформирована – это может свидетельствовать о нарушении температурного режима при хранении.
  • Внутри упаковки не должно быть инея и следов продукта на упаковке.
  • Мороженое должно иметь равномерную консистенцию.
  • Наслаждаясь десертом, вы не должны чувствовать кристаллы льда, маслянистый вкус или “песок на зубах“ (кристаллы лактозы).
  • На глазури не должно быть налета или трещин.

Супрун подчеркивает, что любое несоответствие свидетельствует о несоблюдении режимов взбивания, замораживания и хранения мороженого. Безопаснее отказаться от такого десерта.

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Она также напомнила, что мороженое – это “прежде всего приятный десерт, а не эффективный способ спастись в жару“. Для того, чтобы лучше чувствовать себя в жаркую погоду, Супрун советует много пить, а также находиться в тени и защищать себя от прямых солнечных лучей.

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Теги: мороженое, десерт
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Источник: facebook.com

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МаюРацию    15.07.2019, 12:15
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МаюРацию
В следующем опусе ознакомимся со строением пломбира, для чего торчит палочка, и как правильно держать вафельный стаканчик
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