Как вкусно приготовить грибы на гриле

Грибы, приготовленные на гриле, это не только прекрасный гарнир, но и отличное самостоятельное блюдо особенно во время поста. Запоминайте рецепты!

Жареные на гриле грибы хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими блюдами, приготовленными на барбекю: мясными и рыбными стейками, курицей и запеченными овощами.

Чтобы вкусно приготовить грибы на гриле, нужно знать несколько небольших хитростей и секретов.

Главная сложность заключается в том, что грибы быстро теряют влагу и пересыхают. Но если их предварительно замариновать в течение часа в оливковом масле, они не будут высыхать в процессе запекания.

Важно использовать только качественное оливковое масло, которое придаст готовому блюду неповторимый вкус и аромат.

Жареные на гриле грибы хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими блюдами unsplash.com

Перед тем, как готовить грибы на гриле, их следует помыть. Для этого кладем их в дуршлаг и быстро споласкиваем холодной водой. Выкладываем на полотенце или салфетку, чтобы впиталась лишняя влага. Длительных водных процедур шампиньоны не любят, так как это ведет к потере аромата. Затем грибы нужно очистить, сложить их в пластиковый контейнер и залить оливковым маслом со специями. Около 100 мл оливкового масла будет достаточно для 500 г грибов. Затем поставь контейнер в холодильник на час. Это позволит оливковому маслу как следует впитаться.

Такой маринад обычно используется для шампиньонов, но подобным образом можно готовить разные виды грибов. После того, как грибы замариновались, помести их на гриль, разогретый до средней температуры. Через 10 - 15 минут ты сможешь порадовать гостей прекрасным вкусом грибов, приготовленных на гриле.

Грибы на гриле с чесноком и пряными травами

Ингредиенты:

Петрушка (веточка) - 2 шт

Чеснок - 5 долек

Масло оливковое - 100 мл

Розмарин - по вкусу

Перец черный (молотый) - по вкусу

Соль - по вкусу

Шампиньоны - 500 г

Способ приготовления:

Петрушку помыть под холодной проточной водой, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко нарезать. Затем подготовленные петрушку и чеснок соединить с оливковым маслом, розмарином, перцем и солью. Взбить в блендере до однородного состояния. Залить подготовленные шампиньоны маринадом и оставить на час, чтобы грибы пропитались. Готовить грибы на гриле в течение 10-15 минут.

Если грибы предварительно замариновать в оливковом масле, они не будут высыхать unsplash.com

Грибы с овощами на гриле

Ингредиенты

Баклажан - 1 шт.

Красный сладкий перец - 2 шт.

Кабачки - 3 шт.

Шампиньоны - 8 шт.

Оливковое масло - 4 ст.л.

Лимонный сок - 4 ст.л.

Зеленый базилик, измельченный - 4 ст.л.

Чеснок, измельченный - 2 дольки

Способ приготовления:

Баклажаны и кабачки нарезать ломтиками. Перец очистить от семян и нарезать длинными ломтиками. Положить баклажаны, красный сладкий перец, кабачки и грибы в миску. Венчиком взбить оливковое масло, лимонный сок, базилик и чеснок. Вылить маринад поверх овощей, накрыть и мариновать в холодильнике минимум 1 час. Разогреть гриль до средней температуры. Положить овощи на решетку гриля и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны, часто смазывая маринадом, или до желаемой степени готовности.

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