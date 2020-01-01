Молодая картошечка в кастрюле, духовке, мультиварке и даже микроволновке!

Как приготовить молодой картофель различными способами, расскажет Ivona.

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Молодой картофель в кастрюле

Варить молодую картошку советую в кожуре. Положите клубни в горячую, слегка подсоленную воду, и поставьте кастрюлю на большой огонь. Как только вода закипит, поставьте плиту на минимальную температуру и варите до готовности (10-15 минут). Чтобы картофель варился равномерно, старайтесь выбирать клубни одного размера. Некоторые сорта картофеля склонны развариваться больше других, чтобы этого избежать, воспользуйтесь лайфхаком: через 10 минут после того, как вода закипела, слейте кипяток, а вместо него добавьте несколько стаканов холодной воды (она не должна покрывать картофель полностью). В холодной воде при закрытой крышке варите клубни до готовности (5-7 минут). Чтобы придать картофелю более насыщенный аромат, в кастрюлю можно добавить лавровый лист, пару зубчиков чеснока, немного розмарина или половинку луковицы.

Как приготовить молодой картофель? 5 полезных лайфхаков pinterest.com

Молодой картофель в мультиварке

как сварить?

Чистую молодую картошку (очищенную или нет - на ваш вкус) закладывайте в чашу мультиварки и заливайте горячей водой так, чтобы она покрыла все клубни. На этом этапе можно добавить соль и лавровый лист. Для варки молодого картофеля подойдет режим “Обычный“ (как правило, на многих мультиварках его температурные характеристики совпадают). Время приготовления - около 20 минут. Готовность можно проверить ножом - острие легко должно входить в картошку.

как запечь?

В чашу мультиварки добавьте масло: растительное (или оливковое) и кусочки сливочного. В него выложите картофель (выбирайте клубни одинакового размера), добавьте соль, перец, чеснок и прочие специи по вкусу. Тщательно перемешайте и оставляйте картошку на 45-50 минут в режиме “Выпечка“. Клубни придется периодически помешивать для равномерного запекания и хрустящей корочки.

Как приготовить молодой картофель? 5 полезных лайфхаков pinterest.com

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Молодой картофель в микроволновой печи

Еще один простой и быстрый способ приготовить молодую картошку. Для этого идеально подходят самые мелкие клубни (на рынке они, как правило, стоят дешевле остального картофеля, но по вкусу не уступают своим «собратьям) размером с перепелиное яйцо или даже меньше. Все, что нужно, это отмыть их от земли, тщательно просушить бумажным полотенцем и выложить в глубокую посуду, которая подходит для микроволновки. В емкости картофель смешать со специями (соль, перец и пр.) и 2-4 ложками растительного масла. Посуду с картофелем поставить на 20 минут в микроволновку (на средней или выше средней мощности). За это время клубни стоит перемешать 2-3 раза, чтобы они не пригорели. Через 20 минут проверить готовность ножом или вилкой. При необходимости готовить еще 5-7 минут.

Как приготовить молодой картофель? 5 полезных лайфхаков pinterest.com

Молодой картофель в духовке

Чистый молодой картофель целиком или ломтиками выкладывают в форму для запекания. Там к нему добавляют масло со специями и тщательно перемешивают. Форму с картошкой накрывают фольгой и ставят в духовку (предварительно разогретую до 180С) на 15 минут. Затем клубни переворачивают, снова закрывают фольгой и запекают еще 20 минут. После этого фольгу необходимо снять, и оставить картофель в духовке на 10-15 минут до образования аппетитной корочки.

Как приготовить молодой картофель? 5 полезных лайфхаков pinterest.com

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