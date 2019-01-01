Лучшее блюдо в 2020 году - блюдо с изображением Белой Крысы!

Белая Металлическая Крыса, хозяйка 2020 года, любит вкусно покушать, но еще больше ей нравятся разнообразие и украшения. Поэтому именно в этом году очень важно украсить свой праздничный стол атрибутами, связанными с “мышиной“ тематикой. Как украсить новогодний стол в 2020 году, расскажет Ivona.

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В идеале - вареной, ее упругая структура позволит держать форму украшения. Вам понадобится около 5 пластинок вареной колбасы (у вас наверняка остался кусочек после нарезки фирменного оливье): из них необходимо вырезать усики, четыре лапки, мышиный хвостик и, наконец, уши для вашей “салатной“ мышки. Салат, который вы хотите украсить, выложите на блюдо и расположите детали из колбасы, как показано на фото. Глазки и носик мыши можно сделать из половинок маслин.

Новогодние украшения: 5 очаровательных мышек для салатов и закусок (фото) pinterest.com

Мышки на полянке

Для такой подачи подойдут сырковые, закусочные салаты, которые состоят из мелко нарубленных ингредиентов. Выстелите блюдо салатным листом и выложите на него шарики салата, сформированные с помощью ложки - это будут туловища ваших мышек. Их ушки можно сделать из тонких кружочков свежего огурца, редиса или моркови. Для глазок и носика подойдут небольшие кусочки маслин, черный перец горошком, имитация черной (или красной) икры. Хвост и усы сделайте из тонких брусочков сыра или веточек укропа.

Новогодние украшения: 5 очаровательных мышек для салатов и закусок (фото) pinterest.com

“Яичная“ мышь №1

Такая вариация не являет собой самостоятельное блюдо, но может стать отличным украшением для салата или гарнира. Вам понадобятся вареные перепелиные (или некрупные куриные) яйца, морковь для ушек, красная икра или розовый перец для носа и черный перец или семена льна - для глазок. Собираем все продукты, как показано на фото и вуаля! Очаровательная мышка готова украсить ваш новогодний стол!

Новогодние украшения: 5 очаровательных мышек для салатов и закусок (фото) pinterest.com

Глазки, носик и ушки этой мыши формируются аналогично с предыдущими вариантами, а вот “тельце“ украшения будет с сюрпризом. Вам понадобится несколько сваренных вкрутую яиц, с отрезанным до самой широкой части “донышком“. Оттуда необходимо достать желток, смешать его с солью, перцем, молотыми грецкими орехами и плавленым сыром и начинить получившейся закуской отверстие из-под желтка. Начиненные яйца поставьте на тарелку и украсьте.

Новогодние украшения: 5 очаровательных мышек для салатов и закусок (фото) pinterest.com

“Мышиная“ закуска

Для нее вам понадобятся: плавленый сыр, соленые крекеры, продукты для глаз, носа, ушей и усов (аналогичные предыдущим вариантам). На крекеры выкладываются треугольники сыра (их можно получить, разрезав обычный брикет по диагонали, или же купить готовые необходимой вам формы), их украшаем так, чтобы получилась мышка. Закуска готова! Она проста в приготовлении и выглядит крайне нарядно. Может быть использована как отдельное блюдо, а может и послужить украшением новогоднему салату.

Новогодние украшения: 5 очаровательных мышек для салатов и закусок (фото) pinterest.com

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