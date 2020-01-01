Список из семи продуктов, которые, по поверьям, приносят в дом благополучие, радость и достаток.

У каждой нации свои традиции встречи Нового года и свои счастливые приметы. Кто-то старается успеть за минуту съесть 12 виноградинок, символизирующих удачу в будущем. Кто-то верит, что присутствие граната на Новогоднем столе поспособствует привлечению счастья и достатка на весь грядущий год. Ivona собрала для вас список продуктов, которые непременно должны оказаться на новогоднем столе в 2020 году.

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Блюда, в состав которых входят эти продукты, не только символизируют достаток, но и принесут настоящее удовольствие Белой Крысе - хозяйке 2020 года. Если же они покажутся вам недостаточно праздничными и недостойными новогоднего стола, то орехи и семечки (тыквенные, подсолнуха и пр.) могут стать великолепным украшением для салатов, основных блюд и закусок.

Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов pinterest.com

Съесть в Новогоднюю ночь под бой часов 12 виноградинок - это в испанском стиле. Каждая виноградинка символизирует счастье и благополучие на каждый месяц будущего года. И чем слаще виноград, тем счастливей будет жизнь в Новом году! Виноградная традиция не случайна, издревне эти ягоды считаются солнечным символом изобилия, богатства и плодородия. А у христиан виноградная лоза ассоциируется с духовным возрождением.

Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов pinterest.com

Гранат

Во многих восточных странах этот экзотический плод символизирует счастливую жизнь. Гранат - своеобразная эмблема солнца. Древние греки из-за насыщенного красного цвета плода, подобного цвету крови, считали гранат символом неиссякаемой жизненной энергии. С точки зрения полезности гранат - идеальный фрукт. Он богат витамином С, кальцием, калием, магнием, натрием. Так что на Новогоднем столе фруктовница с гранатами будет к месту.

Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов pinterest.com

И в особенности - капуста. Сходство цвета листьев капусты с цветом американских денежных купюр - причина поставить на праздничный Новогодний стол побольше капустных салатов. Получается, что размер прибыли в наступающем году прямо пропорционально зависит от количества съеденной зелени в новогоднюю ночь. За это Крыса, большая поклонница овощей, вас только похвалит. Кстати, здоровья должно тоже прибавиться!

Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов pinterest.com

Селедка

Рыба - символ изобилия и плодовитости в Китае. Хорошо, если в ней будет икра: чем больше икринок, тем больше счастья и достатка. У некоторых скандинавских народностей селедка, благодаря своему серебристому цвету, напоминающему цвет монет, считается продуктом, приносящим богатство на весь последующий год.

Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов pinterest.com

Нежирное мясо

Для новогоднего стола в 2020 году лучше выбрать нежирные части свинины или птицу. Также особое внимание следует уделить мясным салатам и закускам - пусть их не будет много по объему, но хозяйке года важно количество.Белой Крысе нравится изобилие и разнообразие во всем, особенно что касается еды. Но избегайте использования говядины: хозяйка 2020 года очень трепетно относится к Быку и не потерпит такого отношения к своему другу.

Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов pinterest.com

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Такой комплимент в свою сторону Белая Крыса воспримет крайне благосклонно и одарит благами того, кто украсит свой новогодний стол символикой со своим изображением. Дайте волю фантазии!

Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов pinterest.com

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