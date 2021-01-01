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ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов

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Три отличных рецепта огурцов на зиму, которые вам точно понравятся.
ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов
ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов
Pixabay

Огурцы по-чешски на зиму

Ингредиенты

  • Лук – 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Огурцы (маленькие)
  • Перец горошком – 2-5 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Уксус – 100 мл

Способ приготовления

Расчет продуктов на 1 л банку

  1. Перебираем огурцы, моем.
  2. Нарезаем лук четверть-кольцами, морковку кольцами или брусочками.
  3. На дно стерилизованной литровой банки кладем перец, лавровый лист, лук, морковь (немножко моркови оставляем), огурцы и сверху морковь, которую отложили.
  4. Сверху насыпаем 2 ч. л. соли, 3 ст. л. сахара.
  5. Поверх аккуратно наливаем 100 мл уксуса и заливаем всё кипятком по горлышко.
  6. Накрываем прокипяченными крышками, стерилизуем 15 минут, закатываем, переворачиваем и укутываем.

Заготовка для хот-догов «Пикантные огурчики» 
ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов
ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов
Pinterest

Ингредиенты

  • Огурцы – 3 кг
  • Лавровый лист – 2 шт
  • Перец черный – 5 горошины
  • Перец душистый – 3 горошины
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Семена укропа – 1 ч.л.
  • Вода – 5 стаканов
  • Сахар – 400 г
  • Уксус 6% - 250 мл
  • Карри – 4 ч.л.

Способ приготовления

  1. Вымойте огурцы и нарежьте ломтиками толщиной 0,5 сантиметра.
  2. В стерильные банки положите горчицу, лавровый лист, семена укропа, горошины перца.
  3. Плотно сложите ломтики огурцов в банки.
  4. Приготовьте маринад из 5 стаканов воды, 400 грамм сахара, 1 стакана уксуса  не забудьте всыпать 2 столовые ложки соли и 4 чайные ложки приправы карри.
  5. Залейте в банки кипящим маринадом, накройте крышками и простерилизуйте банки с огурцами в течении 5-7 минут.
  6. Герметично закрутите банки крышками и оставьте остывать.

Соленые огурцы с корнем хрена 
ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов
ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов
Pixabay

Ингредиенты

  • Огурец - 5 кг
  • Перец красный - 1 ч. ложка
  • Корень хрена - 2 ст. ложки
  • Эстрагон - 1 ст. ложка
  • Укроп - 1 стакан
  • Вода - 2 1/2 л
  • Соль - 1 стакан

Способ приготовления

  1. Приправы уложить на дно подготовленных банок.
  2. Затем уложить промытые и высушенные огурцы, залить все рассолом.
  3. Сверху положить груз, оставить на несколько дней при комнатной температуре.
  4. Затем банки поставить в холодное место.
  5. Через 2 недели долить воды и плотно закрыть крышками. 

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Теги: консервация, огурцы, маринованные огурцы
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