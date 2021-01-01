ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов
Три отличных рецепта огурцов на зиму, которые вам точно понравятся.
Огурцы по-чешски на зиму
Ингредиенты
- Лук – 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Огурцы (маленькие)
- Перец горошком – 2-5 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Уксус – 100 мл
Способ приготовления
Расчет продуктов на 1 л банку
- Перебираем огурцы, моем.
- Нарезаем лук четверть-кольцами, морковку кольцами или брусочками.
- На дно стерилизованной литровой банки кладем перец, лавровый лист, лук, морковь (немножко моркови оставляем), огурцы и сверху морковь, которую отложили.
- Сверху насыпаем 2 ч. л. соли, 3 ст. л. сахара.
- Поверх аккуратно наливаем 100 мл уксуса и заливаем всё кипятком по горлышко.
- Накрываем прокипяченными крышками, стерилизуем 15 минут, закатываем, переворачиваем и укутываем.
Заготовка для хот-догов «Пикантные огурчики»
Ингредиенты
- Огурцы – 3 кг
- Лавровый лист – 2 шт
- Перец черный – 5 горошины
- Перец душистый – 3 горошины
- Горчица – 1 ч.л.
- Семена укропа – 1 ч.л.
- Вода – 5 стаканов
- Сахар – 400 г
- Уксус 6% - 250 мл
- Карри – 4 ч.л.
Способ приготовления
- Вымойте огурцы и нарежьте ломтиками толщиной 0,5 сантиметра.
- В стерильные банки положите горчицу, лавровый лист, семена укропа, горошины перца.
- Плотно сложите ломтики огурцов в банки.
- Приготовьте маринад из 5 стаканов воды, 400 грамм сахара, 1 стакана уксуса не забудьте всыпать 2 столовые ложки соли и 4 чайные ложки приправы карри.
- Залейте в банки кипящим маринадом, накройте крышками и простерилизуйте банки с огурцами в течении 5-7 минут.
- Герметично закрутите банки крышками и оставьте остывать.
Соленые огурцы с корнем хрена
Ингредиенты
- Огурец - 5 кг
- Перец красный - 1 ч. ложка
- Корень хрена - 2 ст. ложки
- Эстрагон - 1 ст. ложка
- Укроп - 1 стакан
- Вода - 2 1/2 л
- Соль - 1 стакан
Способ приготовления
- Приправы уложить на дно подготовленных банок.
- Затем уложить промытые и высушенные огурцы, залить все рассолом.
- Сверху положить груз, оставить на несколько дней при комнатной температуре.
- Затем банки поставить в холодное место.
- Через 2 недели долить воды и плотно закрыть крышками.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Синдром бедности: как выявить и избавиться
- Почему опасно покупать еду на ярмарках, особенно на стихийных рынках?
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил