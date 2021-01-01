ТОП-3 лучших рецепта консервированных огурцов

Три отличных рецепта огурцов на зиму, которые вам точно понравятся.

Огурцы по-чешски на зиму

Ингредиенты

Лук – 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Огурцы (маленькие)

Перец горошком – 2-5 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус – 100 мл

Способ приготовления

Расчет продуктов на 1 л банку

Перебираем огурцы, моем. Нарезаем лук четверть-кольцами, морковку кольцами или брусочками. На дно стерилизованной литровой банки кладем перец, лавровый лист, лук, морковь (немножко моркови оставляем), огурцы и сверху морковь, которую отложили. Сверху насыпаем 2 ч. л. соли, 3 ст. л. сахара. Поверх аккуратно наливаем 100 мл уксуса и заливаем всё кипятком по горлышко. Накрываем прокипяченными крышками, стерилизуем 15 минут, закатываем, переворачиваем и укутываем.

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Ингредиенты

Огурцы – 3 кг

Лавровый лист – 2 шт

Перец черный – 5 горошины

Перец душистый – 3 горошины

Горчица – 1 ч.л.

Семена укропа – 1 ч.л.

Вода – 5 стаканов

Сахар – 400 г

Уксус 6% - 250 мл

Карри – 4 ч.л.

Способ приготовления

Вымойте огурцы и нарежьте ломтиками толщиной 0,5 сантиметра. В стерильные банки положите горчицу, лавровый лист, семена укропа, горошины перца. Плотно сложите ломтики огурцов в банки. Приготовьте маринад из 5 стаканов воды, 400 грамм сахара, 1 стакана уксуса не забудьте всыпать 2 столовые ложки соли и 4 чайные ложки приправы карри. Залейте в банки кипящим маринадом, накройте крышками и простерилизуйте банки с огурцами в течении 5-7 минут. Герметично закрутите банки крышками и оставьте остывать.

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Ингредиенты

Огурец - 5 кг

Перец красный - 1 ч. ложка

Корень хрена - 2 ст. ложки

Эстрагон - 1 ст. ложка

Укроп - 1 стакан

Вода - 2 1/2 л

Соль - 1 стакан

Способ приготовления

Приправы уложить на дно подготовленных банок. Затем уложить промытые и высушенные огурцы, залить все рассолом. Сверху положить груз, оставить на несколько дней при комнатной температуре. Затем банки поставить в холодное место. Через 2 недели долить воды и плотно закрыть крышками.

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