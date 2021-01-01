Наибольшая опасность - летом.

Почему опасно покупать еду на ярмарках, особенно на стихийных рынках? depositphotos

Все мы знаем, что без потребления продуктов пищевого назначения поддерживать жизнеспособность невозможно. Мы едим, чтобы жить. Жители больших городов часто покупают продукты на рынках по разным причинам: цены якобы ниже, чем в магазинах, продавцы заверяют, что «домашнее» – это полезнее, есть возможность поторговаться, большой выбор сезонного урожая и прочее.

Но не стоит забывать, что на рынке могут продавать и некачественные продукты, которые вместо пользы могут нанести вред вашему здоровью, особенно в летний период. Разобраться, что не следует покупать на ярмарках и рынках нам помогла Кристина Ненно – эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, основательница общественной организации УПС! Жизнь в моем городе, председатель организации Кирилловский Гай.

Кристина Ненно, эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг пресс-служба

Чем опасны продукты со стихийных рынков:

Еда продается прямо с земли, которая «кишит» возбудителями болезней. Приобретя такой продукт, можно заболеть инфекционными кишечными заболеваниями; Качество продуктов никто не проверяет; Продавцы на стихийных рынках не получают никаких разрешений от администрации и других служб, могут быть носителями инфекционных заболеваний в т.ч. туберкулеза; На стихийных рынках нет торговых мест, что является нарушением санитарно-гигиенических требований при торговле; В случае отравления продуктами из такого рынка пострадавшему не на кого предъявить иск в суд.

Особенно опасно

Сезон кишечных инфекций в Украине, к сожалению, уже открыт. Не так давно в Харькове госпитализировали 85 человек после посещения суши-бара. А на Прикарпатье 10 человек попали в больницу с симптомами отравления после посещения гостинично-развлекательного комплекса.

Летом бактерии начинают размножаться особенно активно, ведь высокая температура для них - очень благоприятный фактор жизнедеятельности. А в определенных продуктах во время жары могут размножаться патогенные микроорганизмы. К каким продуктам нужно относиться более внимательно:

Рыба и морепродукты. Во-первых, покупая рыбу «с рук» и без документов, неизвестного происхождения (как правило, незаконный вылов), покупатели поддерживают браконьеров, и тем самым стимулируют их к новым правонарушениям. Во-вторых, качество и свежесть продуктов на стихийных рынках не проверяют. Продукты, которые бесконтрольно реализуются, не проходят лабораторный контроль, отсутствуют документы, свидетельствующие об их безопасности. А условия хранения улова в летний период – неизвестны. Отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. Среди рыбных продуктов в зоне риска: вяленая, копченая и соленая рыба, а также рыбные консервы.

Во-первых, покупая рыбу «с рук» и без документов, неизвестного происхождения (как правило, незаконный вылов), покупатели поддерживают браконьеров, и тем самым стимулируют их к новым правонарушениям. Во-вторых, качество и свежесть продуктов на стихийных рынках не проверяют. Продукты, которые бесконтрольно реализуются, не проходят лабораторный контроль, отсутствуют документы, свидетельствующие об их безопасности. А условия хранения улова в летний период – неизвестны. Отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. Среди рыбных продуктов в зоне риска: вяленая, копченая и соленая рыба, а также рыбные консервы. Мясо, домашние колбасы. Покупатель не знает, кто и в каких условиях готовил, а затем хранил продукт перед тем, как выставить его на прилавок. К слову, на рынке мясные изделия обязательно должны лежать в холодильнике. Помните, что происхождение таких продуктов может быть от животных, больных лейкозом, бруцеллезом, туберкулезом или другими опасными болезнями. Такие заболевания с легкостью передаются человеку.

Покупатель не знает, кто и в каких условиях готовил, а затем хранил продукт перед тем, как выставить его на прилавок. К слову, на рынке мясные изделия обязательно должны лежать в холодильнике. Помните, что происхождение таких продуктов может быть от животных, больных лейкозом, бруцеллезом, туберкулезом или другими опасными болезнями. Такие заболевания с легкостью передаются человеку. Молочная продукция. Так же, ее происхождение неизвестно. Да еще и при такой жаре часто товар находится под открытым небом. Помните, что далеко не все микробы убиваются даже во время длительного кипячения. В основном молочная продукция отпускается в пластиковой таре. Пластиковые бутылки не предназначены для повторного использования, а иногда недобросовестные продавцы собирают такую ​​тару на свалках. Впоследствии пластик выделяет вещества, которые отравляют как продукт, так и потребителя.

Защитить себя

Во-первых, обратите внимание на условия хранения и температурные нормы.

Во-вторых, спрашивайте срок хранения. Например, охлажденное мясо и фарш остаются свежими при температуре от 0 до 2°С примерно сутки. Столько же времени можно держать большие нарезные куски мяса при температуре от +2 до + 6°С. Свежее непастеризованное молоко остается действительно свежим 1 сутки при температуре 4°С и 6:00 при температуре 8°С.

И напоследок, вся продукция животного происхождения должна пройти ветсанэкспертизу. Продавец должен иметь определенные сопроводительные документы. Это ветеринарная справка, на которой должна быть указано фамилия владельца, который вырастил животное и проведение предварительного осмотра ветеринарным врачом. Требуйте экспертное заключение у продавцов.

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