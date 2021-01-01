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Остался майонез? Приготовьте из него сырный пирог!

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Из остатков майонеза в вашем холодильнике можно приготовить массу вариантов выпечки. Предлагаем рецепт сырного пирога.
Простой сырный пирог
Простой сырный пирог
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Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 1 стак.
  • Майонез – 1 стак.
  • Разрыхлитель – 2ч.л
  • Соли – 0,5 ч.л
  • Молотый перец - по вкусу. 

Для начинки: 

  • Ветчина -  300 г
  • Сыр - 100 г

Способ приготовления:

1. Для начинки нарежьте ветчину мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. 
2. Для теста смешайте яйца с майонезом, добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец по вкусу. 
3. Взбейте тесто блендером, затем аккуратно вмешайте сыр и ветчину. 
4. Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте растительным маслом, влейте тесто и выпекайте пирог в течение 40 минут.

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Теги: майонез, тесто, пирог, сыр
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