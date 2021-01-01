Остался майонез? Приготовьте из него сырный пирог!
Из остатков майонеза в вашем холодильнике можно приготовить массу вариантов выпечки. Предлагаем рецепт сырного пирога.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 1 стак.
- Майонез – 1 стак.
- Разрыхлитель – 2ч.л
- Соли – 0,5 ч.л
- Молотый перец - по вкусу.
Для начинки:
- Ветчина - 300 г
- Сыр - 100 г
Способ приготовления:
1. Для начинки нарежьте ветчину мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке.
2. Для теста смешайте яйца с майонезом, добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец по вкусу.
3. Взбейте тесто блендером, затем аккуратно вмешайте сыр и ветчину.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте растительным маслом, влейте тесто и выпекайте пирог в течение 40 минут.
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