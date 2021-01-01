Остался майонез? Приготовьте из него сырный пирог!

Из остатков майонеза в вашем холодильнике можно приготовить массу вариантов выпечки. Предлагаем рецепт сырного пирога.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Мука – 1 стак.

Майонез – 1 стак.

Разрыхлитель – 2ч.л

Соли – 0,5 ч.л

Молотый перец - по вкусу.

Для начинки:

Ветчина - 300 г

Сыр - 100 г

Способ приготовления:

1. Для начинки нарежьте ветчину мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке.

2. Для теста смешайте яйца с майонезом, добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец по вкусу.

3. Взбейте тесто блендером, затем аккуратно вмешайте сыр и ветчину.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте растительным маслом, влейте тесто и выпекайте пирог в течение 40 минут.

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