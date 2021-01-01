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ТОП-3 рецепта лечо на зиму

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Лечо – популярная закуска родом из Венгрии. Это блюдо известно, не только как закуска, оно может быть также приправой или гарниром.
ТОП-3 рецепта лечу на зиму
ТОП-3 рецепта лечу на зиму
pinterest.com

Лечо с морковью

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг
  • перец болгарский – 1,5 кг
  • морковь – 0,5 кг
  • сахар – 0,2 кг
  • соль – 2 ст. л.
  • уксусная кислота 70% – 1 ч.л.
  • масло растительное – 1 стакан

Способ приготовления: 

  1. Помидоры вымойте и пропустите через мясорубку. 
  2. Вылейте в кастрюлю и кипятите 20 минут. 
  3. Морковь вымойте, почистите и натрите на крупной терке, опустите в томатную массу и варите 20 минут.
  4. Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте на полоски шириной около 1 см. 
  5. Добавьте перец в кастрюлю с проваренной в томатной массе морковью. 
  6. Варите 20 минут, помешивая. 
  7. Добавьте соль, сахар, растительное масло. В конце варки – уксусную кислоту.
  8. Разложите лечо по стерилизованным банкам, закройте прокипяченными крышками, закатайте в банки. 
  9. Держите их перевернутыми, укутав часов на 8.

Кабачковое лечо

ТОП-3 рецепта лечу на зиму
ТОП-3 рецепта лечу на зиму
pinterest.com
Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг
  • морковь – 500 г
  • кабачки – 3 кг
  • лук репчатый – 500 г
  • перец болгарский – 500 г
  • масло растительное – 1,5 стакана
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 1 стакан
  • перец – 0,5 ч.л.
  • уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления: 

  1. Овощи промойте и очистите.
  2. Кабачки нарежьте небольшими, а лук крупными кубиками.
  3. Помидоры перекрутите через мясорубку, морковь натрите на терке.
  4. Болгарский перец нарежьте соломкой.
  5. Налейте растительное масло в сотейник и тушите лук с морковкой в течение 10–15 минут.
  6. Добавьте кабачки, перец, помидоры, сахар, соль.
  7. Тушите овощную смесь на медленном огне в течение одного часа, помешивая.
  8. Добавьте уксус, нагревайте массу еще минут 5–7 и выключите огонь.
  9. Разложите по чистым стерилизованным банкам, закатайте.
  10. Переверните банки, укутывайте теплым одеялом и оставьте до остывания.

Лечо с рисом

ТОП-3 рецепта лечу на зиму
ТОП-3 рецепта лечу на зиму
pinterest.com
Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг
  • перец болгарский – 1,5 кг
  • репчатый лук – 1 кг
  • рис – 1,5 стакана
  • масло растительное – 600 мл
  • вода – 0,5 л
  • уксус 9% – 10 ч. л.
  • соль – 6 ч. л.
  • сахар – 6 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры и перцы тщательно промойте проточной водой. 
  2. Перец очистите от семян и плодоножки, а затем нарежьте соломкой. 
  3. Репчатый лук очистите, промойте и нарежьте тонкими полукольцами.
  4. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите с них кожуру. 
  5. Затем пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
  6. Рис хорошо промойте и отварите до полуготовности. 
  7. Пока рис варится, все ингредиенты для лечо соедините в посуде большого объема и доведите до кипения.
  8. Через 10 минут в лечо добавьте рис и томите еще 15 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.
  9. Готовое лечо разложите в заранее подготовленные стеклянные банки и закатайте. 
  10. Банки переверните, укутайте одеялом и дайте остыть.

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Теги: лечо из перца, лечо, как приготовить
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