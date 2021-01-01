ТОП-3 рецепта лечо на зиму
Лечо – популярная закуска родом из Венгрии. Это блюдо известно, не только как закуска, оно может быть также приправой или гарниром.
Лечо с морковью
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг
- перец болгарский – 1,5 кг
- морковь – 0,5 кг
- сахар – 0,2 кг
- соль – 2 ст. л.
- уксусная кислота 70% – 1 ч.л.
- масло растительное – 1 стакан
Способ приготовления:
- Помидоры вымойте и пропустите через мясорубку.
- Вылейте в кастрюлю и кипятите 20 минут.
- Морковь вымойте, почистите и натрите на крупной терке, опустите в томатную массу и варите 20 минут.
- Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте на полоски шириной около 1 см.
- Добавьте перец в кастрюлю с проваренной в томатной массе морковью.
- Варите 20 минут, помешивая.
- Добавьте соль, сахар, растительное масло. В конце варки – уксусную кислоту.
- Разложите лечо по стерилизованным банкам, закройте прокипяченными крышками, закатайте в банки.
- Держите их перевернутыми, укутав часов на 8.
Кабачковое лечо
- помидоры – 2 кг
- морковь – 500 г
- кабачки – 3 кг
- лук репчатый – 500 г
- перец болгарский – 500 г
- масло растительное – 1,5 стакана
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 1 стакан
- перец – 0,5 ч.л.
- уксус 9% – 100 мл
Способ приготовления:
- Овощи промойте и очистите.
- Кабачки нарежьте небольшими, а лук крупными кубиками.
- Помидоры перекрутите через мясорубку, морковь натрите на терке.
- Болгарский перец нарежьте соломкой.
- Налейте растительное масло в сотейник и тушите лук с морковкой в течение 10–15 минут.
- Добавьте кабачки, перец, помидоры, сахар, соль.
- Тушите овощную смесь на медленном огне в течение одного часа, помешивая.
- Добавьте уксус, нагревайте массу еще минут 5–7 и выключите огонь.
- Разложите по чистым стерилизованным банкам, закатайте.
- Переверните банки, укутывайте теплым одеялом и оставьте до остывания.
Лечо с рисом
- помидоры – 3 кг
- перец болгарский – 1,5 кг
- репчатый лук – 1 кг
- рис – 1,5 стакана
- масло растительное – 600 мл
- вода – 0,5 л
- уксус 9% – 10 ч. л.
- соль – 6 ч. л.
- сахар – 6 ст. л.
Способ приготовления:
- Помидоры и перцы тщательно промойте проточной водой.
- Перец очистите от семян и плодоножки, а затем нарежьте соломкой.
- Репчатый лук очистите, промойте и нарежьте тонкими полукольцами.
- Помидоры ошпарьте кипятком и снимите с них кожуру.
- Затем пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
- Рис хорошо промойте и отварите до полуготовности.
- Пока рис варится, все ингредиенты для лечо соедините в посуде большого объема и доведите до кипения.
- Через 10 минут в лечо добавьте рис и томите еще 15 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.
- Готовое лечо разложите в заранее подготовленные стеклянные банки и закатайте.
- Банки переверните, укутайте одеялом и дайте остыть.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- ТОП-5 приемов, как разнообразить питание: советы от Марины Боржемской
- Куриные крылышки в домашнем соусе BBQ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил