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Как приготовить масло Кафе де Пари

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Масло с пряными травами разнообразит и обогатит вкус мяса. Положите кусочек на стейк или бифштекс и вы получите совершенно новый, особенный вкус.
Cafe de Paris Butter
Cafe de Paris Butter
pinterest.com

Ингредиенты

  • Кетчуп - 2 ст.л
  • Дижонская горчица - 1 ч.л
  • Каперсы - ½  ч.л
  • Лук-шалот -1 головка
  • Шнитт-лук -1 ч.л
  • Эстрагон - 1  ч.л
  • Филе анчоуса - 2 штуки
  • Коньяк - 1  ч.л
  • Мадера - 1 ч.л
  • Вустерширский соус - 1  ч.л
  • Молотая паприка - щепотка
  • Сливочное масло -150 гр

Приготовление 

  1. Каперсы и зелень порубить, лук-шалот мелко нарезать, филе анчоуса промыть и порубить. 
  2. Поместите все ингредиенты, кроме паприки и масла в чашу и хорошенько перемешайте. Приправьте солью, перцем и паприкой. Оставьте мариноваться на 24 часа в теплое место, чтобы вкусы перемешались.
  3. С помощью деревянной ложки аккуратными похлопываниями вбейте в смесь размягченное масло. Скатайте масло в форму колбаски в жиронепроницаемую бумагу, закройте или завяжите концы и поместите в холодильник.
  4. Для подачи положите ломтик масла на мясо или рыбу. Масло будет медленно плавиться на поверхности продукта и придаст ему прекрасный вкус.

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