Как приготовить масло Кафе де Пари
Масло с пряными травами разнообразит и обогатит вкус мяса. Положите кусочек на стейк или бифштекс и вы получите совершенно новый, особенный вкус.
Ингредиенты
- Кетчуп - 2 ст.л
- Дижонская горчица - 1 ч.л
- Каперсы - ½ ч.л
- Лук-шалот -1 головка
- Шнитт-лук -1 ч.л
- Эстрагон - 1 ч.л
- Филе анчоуса - 2 штуки
- Коньяк - 1 ч.л
- Мадера - 1 ч.л
- Вустерширский соус - 1 ч.л
- Молотая паприка - щепотка
- Сливочное масло -150 гр
Приготовление
- Каперсы и зелень порубить, лук-шалот мелко нарезать, филе анчоуса промыть и порубить.
- Поместите все ингредиенты, кроме паприки и масла в чашу и хорошенько перемешайте. Приправьте солью, перцем и паприкой. Оставьте мариноваться на 24 часа в теплое место, чтобы вкусы перемешались.
- С помощью деревянной ложки аккуратными похлопываниями вбейте в смесь размягченное масло. Скатайте масло в форму колбаски в жиронепроницаемую бумагу, закройте или завяжите концы и поместите в холодильник.
- Для подачи положите ломтик масла на мясо или рыбу. Масло будет медленно плавиться на поверхности продукта и придаст ему прекрасный вкус.
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